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Posted 3 сентября, 03:05

Published 3 сентября, 03:05

Modified 3 сентября, 03:05

Updated 3 сентября, 03:05

Итальянское настроение: готовим суп минестроне с моцареллой и пастой

Итальянское настроение: готовим суп минестроне с моцареллой и пастой

3 сентября 2024, 03:05
Фото: Изображение Midjourney
Итальянское настроение: готовим суп минестроне с моцареллой и пастой
Популярный на своей родине суп минестроне готовится из сезонных овощей, придающих блюду аромат и насыщающих организм витаминами. Сыр в классический рецепт не входит, но с ним минестроне будет иметь более нежную и мягкую текстуру.

Калорийность супа — всего 35 ккал на 100 г, так что он достаточно легкий и не нагружает желудок.

Рецепт минестроне с моцареллой и пастой

Для того, чтобы приготовить 8 порций супа минестроне с моцареллой и пастой, вам потребуется три четверти часа и следующие ингредиенты:

  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 4 клубня;
  • сельдерей — 3 стебля;
  • брокколи — 250 г;
  • лук репчатый — 1 головка;
  • кабачок — 1 шт.;
  • перец болгарский (сладкий) — 1 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • паста — 2 ст. л.;
  • сыр моцарелла — 60 г;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • бульон куриный или овощной — 2 л;
  • томаты в собственном соку — 2 шт.;
  • свежая зелень — по вкусу;
  • соль, специи (итальянские травы) и черный перец горошком — по вкусу;
  • лавровый лист — 3 листика.

Для начала следует помыть и почистить овощи. Лук, морковь, сельдерей и чеснок нужно нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить ножом или в прессе, затем сложить все в кастрюлю с толстыми стенками, добавить масло и обжарить в течение 10 минут. Также к овощам можно сразу добавить специи.

Подавать минестроне следует с чесночными гренками и свежей зеленьюПодавать минестроне следует с чесночными гренками и свежей зеленью
Подавать минестроне следует с чесночными гренками и свежей зеленью. Фото: Изображение Midjourney

Картофель, брокколи и перец необходимо нарезать, сложить в кастрюлю к уже готовым овощам и все вместе жарить еще 2-3 минуты, после чего нужно влить туда же бульон и перетертые томаты, добавить соль, перец и лавровый лист и готовить на медленном огне еще 10 минут.

Следующим шагом будет добавление в суп нарезанного кубиком кабачка и пасты. Продолжительность этого этапа варки будет зависеть от рекомендованного времени готовки пасты — обычно оно указывается на упаковке. Сыр моцареллу кладем примерно за минуту до окончания готовки. Подавать минестроне следует с чесночными гренками и свежей зеленью. Приятного аппетита!

#Ольга Питиримова#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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