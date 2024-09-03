Итальянское настроение: готовим суп минестроне с моцареллой и пастой

Картофель, брокколи и перец необходимо нарезать, сложить в кастрюлю к уже готовым овощам и все вместе жарить еще 2-3 минуты, после чего нужно влить туда же бульон и перетертые томаты, добавить соль, перец и лавровый лист и готовить на медленном огне еще 10 минут.