Итальянское настроение: готовим суп минестроне с моцареллой и пастой

Posted 3 сентября, 03:05
Published 3 сентября, 03:05
Modified 3 сентября, 03:05
Updated 3 сентября, 03:05
Калорийность супа — всего 35 ккал на 100 г, так что он достаточно легкий и не нагружает желудок.
Для того, чтобы приготовить 8 порций супа минестроне с моцареллой и пастой, вам потребуется три четверти часа и следующие ингредиенты:
Для начала следует помыть и почистить овощи. Лук, морковь, сельдерей и чеснок нужно нарезать мелкими кубиками, чеснок измельчить ножом или в прессе, затем сложить все в кастрюлю с толстыми стенками, добавить масло и обжарить в течение 10 минут. Также к овощам можно сразу добавить специи.
Картофель, брокколи и перец необходимо нарезать, сложить в кастрюлю к уже готовым овощам и все вместе жарить еще 2-3 минуты, после чего нужно влить туда же бульон и перетертые томаты, добавить соль, перец и лавровый лист и готовить на медленном огне еще 10 минут.
Следующим шагом будет добавление в суп нарезанного кубиком кабачка и пасты. Продолжительность этого этапа варки будет зависеть от рекомендованного времени готовки пасты — обычно оно указывается на упаковке. Сыр моцареллу кладем примерно за минуту до окончания готовки. Подавать минестроне следует с чесночными гренками и свежей зеленью. Приятного аппетита!
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