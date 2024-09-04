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Posted 4 сентября, 03:39

Published 4 сентября, 03:39

Modified 4 сентября, 04:49

Updated 4 сентября, 04:49

Осень — время заготавливать яблоки на зиму

Куда деть урожай яблок? 5 проверенных способов заготовить их на зиму — хватит и на пироги, и на компоты

4 сентября 2024, 03:39
Фото: Изображение Midjourney
Осень — время заготавливать яблоки на зиму
Природа щедро одарила вас урожаем яблок. Вы уже поделились с родными, друзьями, соседями, но все равно остается много? Вот пять способов заготовить яблоки так, чтобы всю зиму есть ароматные плоды, делать их них выпечку и напитки.

Сушеные

Первая хорошая новость: для сушки подходят все сорта яблок. Даже поврежденные плоды можно очистить, обрезать червоточинки и засушить. Сушить яблоки можно на открытом солнце или в духовке. Предварительно нужно хорошо вымыть плоды, порезать на дольки, погрузить ненадолго в слабосоленый раствор (100 г соли на ведро воды), чтобы яблоки не потемнели, обсушить.

Из сушеных яблок зимой варят компоты, глинтвейн, взвар, квасИз сушеных яблок зимой варят компоты, глинтвейн, взвар, квас
Из сушеных яблок зимой варят компоты, глинтвейн, взвар, квас. Фото: Изображение Midjourney

Моченые

А вот для приготовления моченых яблок подойдут только определенные сорта. Из них самые популярные — анис и антоновка. Чистые спелые плоды без изъянов нужно уложить в трехлитровые банки, перекладывая вишневым и смородиновым листом, затем залить рассолом (на 5 л воды 200 г сахара и 1 ст. л. соли). Закрыть банки марлей и оставить бродить при комнатной температуре. Когда пена осядет, можно закрыть банки пластиковыми крышками и вынести в подвал. Моченые яблоки отлично улучшают пищеварение и считаются лечебным продуктом.

Моченые яблоки следует с осторожностью употреблять тем, кто имеет заболевания почекМоченые яблоки следует с осторожностью употреблять тем, кто имеет заболевания почек
Моченые яблоки следует с осторожностью употреблять тем, кто имеет заболевания почек. Фото: Изображение Midjourney

Повидло

Если хотите всю зиму есть яблочные пироги, то часть урожая нужно обязательно оставить на повидло. Оно прекрасно хранится безо всякой герметизации, если сахара в нем не менее 60 — 65%. Рецепт повидла очень прост: яблочное пюре смешивается с сахаром (на 1 кг плодов 500 — 700 г сахара) и уваривается на среднем огне около 15 минут.

Повидло — прекрасный способ сохранить яблоки для выпечкиПовидло — прекрасный способ сохранить яблоки для выпечки
Повидло — прекрасный способ сохранить яблоки для выпечки. Фото: Изображение Midjourney

Мармелад

Мармелад готовят так же, как и повидло, только в пюре кладут хлопковый мешочек с яблочными «сердцевинками» с семенами — там больше всего пектина, натурального загустителя. После приготовления сладости мешочек удаляется, а яблочная масса протирается через сито.

Мармелад — это уваренное яблояное повидлоМармелад — это уваренное яблояное повидло
Мармелад — это уваренное яблояное повидло. Фото: fedsp.com

Сок

Выжать из плодов сок посредством соковыжималки или кухонного комбайна, добавить сахар (на 1 л сока 2 ст. л. сахара). Затем довести сок до кипения залить в подготовленные банки и закатать. Такой натуральный сок может храниться до 2 лет.

Концентрированный сок можно разбавить водойКонцентрированный сок можно разбавить водой
Концентрированный сок можно разбавить водой. Фото: Изображение Midjourney
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#Алла Хан#Еда#Все материалы авторов#Рецепт#Дом и сад
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