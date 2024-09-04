Куда деть урожай яблок? 5 проверенных способов заготовить их на зиму — хватит и на пироги, и на компоты

А вот для приготовления моченых яблок подойдут только определенные сорта. Из них самые популярные — анис и антоновка. Чистые спелые плоды без изъянов нужно уложить в трехлитровые банки, перекладывая вишневым и смородиновым листом, затем залить рассолом (на 5 л воды 200 г сахара и 1 ст. л. соли). Закрыть банки марлей и оставить бродить при комнатной температуре. Когда пена осядет, можно закрыть банки пластиковыми крышками и вынести в подвал. Моченые яблоки отлично улучшают пищеварение и считаются лечебным продуктом.