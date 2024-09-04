Куда деть урожай яблок? 5 проверенных способов заготовить их на зиму — хватит и на пироги, и на компоты

Posted 4 сентября, 03:39
Published 4 сентября, 03:39
Modified 4 сентября, 04:49
Updated 4 сентября, 04:49
Первая хорошая новость: для сушки подходят все сорта яблок. Даже поврежденные плоды можно очистить, обрезать червоточинки и засушить. Сушить яблоки можно на открытом солнце или в духовке. Предварительно нужно хорошо вымыть плоды, порезать на дольки, погрузить ненадолго в слабосоленый раствор (100 г соли на ведро воды), чтобы яблоки не потемнели, обсушить.
А вот для приготовления моченых яблок подойдут только определенные сорта. Из них самые популярные — анис и антоновка. Чистые спелые плоды без изъянов нужно уложить в трехлитровые банки, перекладывая вишневым и смородиновым листом, затем залить рассолом (на 5 л воды 200 г сахара и 1 ст. л. соли). Закрыть банки марлей и оставить бродить при комнатной температуре. Когда пена осядет, можно закрыть банки пластиковыми крышками и вынести в подвал. Моченые яблоки отлично улучшают пищеварение и считаются лечебным продуктом.
Если хотите всю зиму есть яблочные пироги, то часть урожая нужно обязательно оставить на повидло. Оно прекрасно хранится безо всякой герметизации, если сахара в нем не менее 60 — 65%. Рецепт повидла очень прост: яблочное пюре смешивается с сахаром (на 1 кг плодов 500 — 700 г сахара) и уваривается на среднем огне около 15 минут.
Мармелад готовят так же, как и повидло, только в пюре кладут хлопковый мешочек с яблочными «сердцевинками» с семенами — там больше всего пектина, натурального загустителя. После приготовления сладости мешочек удаляется, а яблочная масса протирается через сито.
Выжать из плодов сок посредством соковыжималки или кухонного комбайна, добавить сахар (на 1 л сока 2 ст. л. сахара). Затем довести сок до кипения залить в подготовленные банки и закатать. Такой натуральный сок может храниться до 2 лет.
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