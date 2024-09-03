Вы не прогадаете: 10 лучших сочетаний цветов для комнат и оформления дома

Posted 3 сентября, 16:55
Published 3 сентября, 16:55
Modified 4 сентября, 07:14
Updated 4 сентября, 07:14
Выбрать цвета для интерьера может быть достаточно сложно, потому что этот процесс основывается на всевозможных сочетаниях, одни из которых могут органично смотреться друг с другом, а другие нет.
Чтобы исключить ошибки, эксперты в области дизайна интерьеров поделились наиболее удачными вариантами, которые подойдут практически любому помещению.
Такое сочетание цветов краски не только добавляет нотку изысканности, но и создает неподвластную времени эстетику.
«Я люблю кремово-нейтральный, который придает ощущение стабильности в сочетании с глубоким классическим цветом», — считает Эшли Макколлум, эксперт по цвету Glidden Paint от PPG.
Чтобы создать в доме ощущение равновесия и спокойствия, дизайнер интерьеров Кара Ньюхарт рекомендует сочетать чистый холст с нейтральным, даже лучшим бежевым цветом. Они оказывают успокаивающее действие и поддерживают нейтральную цветовую палитру, привнося цветовые вариации и контраст.
Используйте это сочетание мягких цветов краски для встроенных полок и близлежащих стен в качестве нейтрального фона для книг и аксессуаров.
Расслабляющий бирюзовый идеально сочетается с землисто-бежевым, особенно в оживленном пространстве, например, на кухне.
«Если вы ищете монохромную цветовую палитру для экстерьера вашего дома, выбирайте многослойные белоснежные и нейтральные тона, которые придают зданию более приглушенный вид и в то же время создают интересную цветовую палитру с сдержанной привлекательностью», — советует Арианна Бароне, менеджер по цветовому маркетингу Benjamin Moore.
Сочетание голубого и белого цветов особенно хорошо смотрится в спальне в сочетании со светлыми тонами дерева, уютным многослойным постельным бельем и органическими текстурами.
Сочетайте светло-серый оттенок с землисто-зеленым, который хорошо подходит для подчеркивания архитектурных деталей, таких как отделка или лепнина. Такое сочетание создает благоприятное пространство для учебы, работы и отдыха, а темно-зеленый цвет добавляет комнате идеальный завершающий штрих.
Для изысканного сочетания цветов выбирайте белый с холодным подтоном и серо-зеленый. Эти два цвета могут превратить любое пространство в элегантный интерьер.
Для современного и в то же время классического сочетания цветов для наружной отделки дома краски использовался темно-синий цвет гаражных ворот, который контрастирует с холодным светло-серым цветом сайдинга, создавая элегантный внешний вид.
Не обязательно быть профессионалом, чтобы создавать стильный интерьер из более чем двух цветов. Попробуйте вариант готового сочетания из холодного серого, сине-зеленого и белого цветов. Использование светлых и темных цветов помогает создать контраст в помещении.
Чтобы создать классическую атмосферу с большой глубиной и размерностью, сочетайте черный цвет с полупрозрачной морилкой. Эти оттенки придают современный вид экстерьеру на открытом воздухе, который гармонирует с природой.
Ранее мы рассказывали, как создать уютные серые интерьеры, а также винтажные цвета, которые неожиданно стали хитом современных домов.
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