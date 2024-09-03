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Posted 3 сентября, 16:55

Published 3 сентября, 16:55

Modified 4 сентября, 07:14

Updated 4 сентября, 07:14

10 лучших сочетаний цветов для комнат и оформления дома

Вы не прогадаете: 10 лучших сочетаний цветов для комнат и оформления дома

3 сентября 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney
10 лучших сочетаний цветов для комнат и оформления дома
Дизайнеры делятся своими самыми любимыми цветовыми сочетаниями, которые будут актуальны при любом стиле.

Выбрать цвета для интерьера может быть достаточно сложно, потому что этот процесс основывается на всевозможных сочетаниях, одни из которых могут органично смотреться друг с другом, а другие нет.

Чтобы исключить ошибки, эксперты в области дизайна интерьеров поделились наиболее удачными вариантами, которые подойдут практически любому помещению.

Кремово-нейтральный + глубокий сине-серый

Кремово-нейтральный + глубокий сине-серыйКремово-нейтральный + глубокий сине-серый
Кремово-нейтральный + глубокий сине-серый. Фото: GLIDDEN

Такое сочетание цветов краски не только добавляет нотку изысканности, но и создает неподвластную времени эстетику.

«Я люблю кремово-нейтральный, который придает ощущение стабильности в сочетании с глубоким классическим цветом», — считает Эшли Макколлум, эксперт по цвету Glidden Paint от PPG.

 

Мягкий белый + современный бежевый

Мягкий белый + современный бежевыйМягкий белый + современный бежевый
Мягкий белый + современный бежевый. Фото: BEHR

Чтобы создать в доме ощущение равновесия и спокойствия, дизайнер интерьеров Кара Ньюхарт рекомендует сочетать чистый холст с нейтральным, даже лучшим бежевым цветом. Они оказывают успокаивающее действие и поддерживают нейтральную цветовую палитру, привнося цветовые вариации и контраст.

Используйте это сочетание мягких цветов краски для встроенных полок и близлежащих стен в качестве нейтрального фона для книг и аксессуаров.

 

Бирюзовый + землисто-бежевый

Бирюзовый + землисто-бежевыйБирюзовый + землисто-бежевый
Бирюзовый + землисто-бежевый. Фото: VALSPAR

Расслабляющий бирюзовый идеально сочетается с землисто-бежевым, особенно в оживленном пространстве, например, на кухне.

 

Серо-белый + серо-зеленый

Серо-белый + серо-зеленыйСеро-белый + серо-зеленый
Серо-белый + серо-зеленый. Фото: Benjamin Moore
«Если вы ищете монохромную цветовую палитру для экстерьера вашего дома, выбирайте многослойные белоснежные и нейтральные тона, которые придают зданию более приглушенный вид и в то же время создают интересную цветовую палитру с сдержанной привлекательностью», — советует Арианна Бароне, менеджер по цветовому маркетингу Benjamin Moore.

 

Голубой + белый

Голубой + белыйГолубой + белый
Голубой + белый. Фото: SHERWIN-WILLIAMS

Сочетание голубого и белого цветов особенно хорошо смотрится в спальне в сочетании со светлыми тонами дерева, уютным многослойным постельным бельем и органическими текстурами.

 

Землисто-зеленый + светло-серый

Землисто-зеленый + светло-серыйЗемлисто-зеленый + светло-серый
Землисто-зеленый + светло-серый. Фото: VALSPAR

Сочетайте светло-серый оттенок с землисто-зеленым, который хорошо подходит для подчеркивания архитектурных деталей, таких как отделка или лепнина. Такое сочетание создает благоприятное пространство для учебы, работы и отдыха, а темно-зеленый цвет добавляет комнате идеальный завершающий штрих.

 

Холодный белый + серо-зелено

Холодный белый + серо-зеленоХолодный белый + серо-зелено
Холодный белый + серо-зелено. Фото: SHERWIN-WILLIAMS

Для изысканного сочетания цветов выбирайте белый с холодным подтоном и серо-зеленый. Эти два цвета могут превратить любое пространство в элегантный интерьер.

 

Темно-синий + светло-серый

Темно-синий + светло-серыйТемно-синий + светло-серый
Темно-синий + светло-серый. Фото: GLIDDEN

Для современного и в то же время классического сочетания цветов для наружной отделки дома краски использовался темно-синий цвет гаражных ворот, который контрастирует с холодным светло-серым цветом сайдинга, создавая элегантный внешний вид.

 

Холодный серый + темно-синий + белоснежный

Холодный серый + темно-синий + белоснежныйХолодный серый + темно-синий + белоснежный
Холодный серый + темно-синий + белоснежный. Фото: Benjamin Moore

Не обязательно быть профессионалом, чтобы создавать стильный интерьер из более чем двух цветов. Попробуйте вариант готового сочетания из холодного серого, сине-зеленого и белого цветов. Использование светлых и темных цветов помогает создать контраст в помещении.

 

Черный + теплый каштановый

Черный + теплый каштановыйЧерный + теплый каштановый
Черный + теплый каштановый. Фото: BEHR

Чтобы создать классическую атмосферу с большой глубиной и размерностью, сочетайте черный цвет с полупрозрачной морилкой. Эти оттенки придают современный вид экстерьеру на открытом воздухе, который гармонирует с природой.

Ранее мы рассказывали, как создать уютные серые интерьеры, а также винтажные цвета, которые неожиданно стали хитом современных домов.

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#Эмилия Шпилева#Цвет#Все материалы авторов#Дизайн#Интерьер#Экстерьер#Краска#Искусство и дизайн#Сочетание цветов
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