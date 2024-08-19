7 крутых идей для хранения бытовой техники на кухне

Также стоит учитывать, что многие бытовые приборы имеют в комплектации мелкие детали и аксессуары — насадки для блендера, ножи для мясорубки и т. д. Продумайте, как и где вы будет хранить их. Например, можно приобрести несколько красивых корзин из плетеного ротанга, в которых будут складываться все необходимые детали.