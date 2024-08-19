7 крутых идей для хранения бытовой техники на кухне

Posted 19 августа, 11:03
Published 19 августа, 11:03
Modified 10 сентября, 05:56
Updated 10 сентября, 05:56
В наши дни нет ничего необычного в том, чтобы иметь целую коллекцию мелкой кухонной техники. Соковыжималки, блендеры и кофемашины — и это лишь основные гаджеты, которые занимают драгоценное место на столешнице.
Обилие этих приборов сподвигло дизайнеров изменить подход к планированию кухни, включив в проект специальный шкаф для хранения. Это идеальный способ держать технику в пределах досягаемости, но вне поля зрения, когда они не используются.
Шкаф для бытовой техники не обязательно должен обладать только функцией хранения. Почему бы не создать в нем полку для завтрака, в которой будут размещено все, что требуется для перекуса.
«Шкаф для завтрака может быть спроектирован таким образом, чтобы иметь все необходимое — от профессиональной кофемашины и тостера до повседневной посуды и хлопьев для детей», — объясняет дизайнер кухни Том Хаули.
Поскольку шкаф для бытовой техники — это прежде всего функциональность и организация, его всегда можно дополнить декором, оставляя место для произведений искусства, безделушек или книг.
Например, простая посуда может стать прекрасным украшением, когда ею не пользуются. Стопка цветных керамических тарелок будет хорошо смотреться рядом с бытовой техникой и добавит текстурный элемент. Если вы собираетесь разместить книги с рецептами, то для совсем обветшалых изданий можно использовать папки, выбрав симпатичный и домашний принт в клетку.
Если шкаф служит для хранения бытовой техники, которая будет использоваться на месте, необходимо учитывать необходимость монтажа электрических розеток.
«Многие предметы требуют электричества — поэтому добавьте розетку и встроенную док-станцию для зарядки телефонов, планшетов и других электронных устройств», — советует Джессика Петрино, эксперт по бытовой технике в AJ Madison.
Если вы задумались о таком шкафе в процессе ремонта кухни, то добавить розетки на этапе черновой отделки не составит труда. Если у вас частичная переделка, подумайте о том, чтобы разместить шкаф там, где розетки уже есть или установите удлинитель к задней стенке шкафа.
Удобство хранения всей бытовой техники в одном месте безусловно является важной составляющей. Но для того, чтобы это пространство было функциональным для повседневного использования, необходимо подумать, не помешает ли этот шкаф другим зонам кухни. Например, удобные двери имеют большое значение
Вместо стандартных моделей выбирайте карманные дверцы, которые выдвигаются по бокам вашего шкафа. Таким образом, при использовании гаража бытовой техники у вас будет легкий доступ без препятствий.
«Прежде чем определиться с дизайном шкафа, важно понять, может л она вместить в себя всю вашу коллекцию мелкой бытовой техники. Большинство людей часто используют 2-3 прибора, например кофеварку, кухонный комбайн и тостер. Очень важно учитывать порядок хранения этих часто используемых предметов и доступ к ним», — считает Джессика.
Также стоит учитывать, что многие бытовые приборы имеют в комплектации мелкие детали и аксессуары — насадки для блендера, ножи для мясорубки и т. д. Продумайте, как и где вы будет хранить их. Например, можно приобрести несколько красивых корзин из плетеного ротанга, в которых будут складываться все необходимые детали.
Самое удобно место для хранения приборов — на высоте груди, позволяя легко добраться до необходимых вещей. На этой высоте оптимально расположить ту технику, которой вы пользуетесь повседневно — кофемашину, тостер или блендер.
Пространство, которое располагается ниже высоты столешницы как раз подходит для тех вещей, которыми вы пользуетесь нерегулярно, примерно 1-2 раза в неделю. В данном случае эксперты советуют планировать закрытое хранилище, позволяющее спрятать неприглядные предметы. Удобнее всего использовать ящики различной глубины.
Если со временем вы собрали приличный запас бытовой техники, то скорее всего шкаф для ее хранения будет перегружен, а пространство сразу станет менее функциональным, что в конечном итоге снова обернется беспорядком.
«Я бы посоветовал выделить это пространство для часто используемых предметов — это зона с интенсивным движением транспорта. Редко используемым гаджетам, например, автомату для приготовления мороженого, дегидратору, машинке для лапши и другим приборам можно найти место в другой комнате, например в кладовке», — рассказывает Джессика.
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