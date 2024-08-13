Дымчатый лазурит — трендовый оттенок 2024 года для стен и диванов

Posted 13 августа, 10:17
Published 13 августа, 10:17
Modified 10 сентября, 05:29
Updated 10 сентября, 05:29
Синий — широко известен как один из самых расслабляющих цветов, который универсален в сочетании с самыми разными стилями дизайна и цветовой гаммой, от традиционного до современного.
Если очень насыщенные оттенки синего могут перегружать комнаты, требуя слишком много внимания, создавая противоположный эффект, дымчатый лазурит обладает приглушенным качеством, что делает его невероятно умиротворяющим и неподвластным времени.
«Этот васильковый цвет можно использовать в качестве современного дополнения к классическому интерьеру, придавая свежесть и жизнь», — рассказывает Эмили Канц, менеджером по цветовому маркетингу Sherwin-Williams.
Существует бесконечное множество способов украсить свой дом дымчатым лазуритом. Если вам нравится декор в нейтральных тонах, дымчатый лазурит нежно и гармонично будет сочетаться со с кремовыми тонами. В то же время он прекрасно подойдет и к более ярким тонам для максималистских идей декора.
Что касается идей для кухни, эта синяя краска хорошо подойдет в качестве среднего тона для кухонных шкафов. В подсобном помещении или кладовке дымчатый лазурит — отличный выбор цвета для шкафов, добавляющий интереса к функциональным помещениям, которые часто придерживаются чисто нейтральной цветовой палитры. Наконец, дымчатый лазурит — это цвет, который можно использовать для экспериментов с насыщенными идеями для создания смелого образа.
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