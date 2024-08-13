Дымчатый лазурит — трендовый оттенок 2024 года для стен и диванов

Что касается идей для кухни, эта синяя краска хорошо подойдет в качестве среднего тона для кухонных шкафов. В подсобном помещении или кладовке дымчатый лазурит — отличный выбор цвета для шкафов, добавляющий интереса к функциональным помещениям, которые часто придерживаются чисто нейтральной цветовой палитры. Наконец, дымчатый лазурит — это цвет, который можно использовать для экспериментов с насыщенными идеями для создания смелого образа.