Избавляемся от унылой спальни: ТОП-10 интересных проектов

Не оставляйте свои любимые произведения искусства в гостиной, они также прекрасно подходят и для спальни. При этом стиль максимализм предполагает, что картины в больших рамах можно не только вешать на стены, но у ставить на пол. Главное создать красивую композицию, в котором ведущее произведение искусства будет поддерживаться иными элементами интерьера.