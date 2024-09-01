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Posted 1 сентября, 10:16

Published 1 сентября, 10:16

Modified 2 сентября, 19:13

Updated 2 сентября, 19:13

Избавляемся от унылой спальни: ТОП-10 идей для нескучного интерьера

Избавляемся от унылой спальни: ТОП-10 интересных проектов

1 сентября 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
Избавляемся от унылой спальни: ТОП-10 идей для нескучного интерьера
Лаконичный стиль спальни дает возможность избавиться от бардака, но такие интерьеры выглядят скучно. Как придать характер помещению и при этом сохранить визуальный порядок — в материале NEWIA.

ТОП-10 нескучных идей для спальни

1. Добавляем в спальню зеркальные панели

Добавляем в спальню зеркальные панелиДобавляем в спальню зеркальные панели
Добавляем в спальню зеркальные панели. Фото: Kara Childress/Julie Soefer

Декор спальни зеркалами усиливает и придает помещению элегантность. На фото представлены высокие зеркала без рамы, расположенные по обе стороны от кровати, чтобы создать иллюзию залитой светом спальни. Прикроватные тумбочки с открытыми полками позволяют увидеть себя в полный рост.

2. Характерное искусство

Характерное искусствоХарактерное искусство
Характерное искусство. Фото: Victoria-Maria/Belen Imaz et Pedro Bermejo

Не оставляйте свои любимые произведения искусства в гостиной, они также прекрасно подходят и для спальни. При этом стиль максимализм предполагает, что картины в больших рамах можно не только вешать на стены, но у ставить на пол. Главное создать красивую композицию, в котором ведущее произведение искусства будет поддерживаться иными элементами интерьера.

3. Декор потолка в спальне

Декор потолка в спальнеДекор потолка в спальне
Декор потолка в спальне. Фото: The Vawdrey House/Malcolm MenziesThe Vawdrey House/Malcolm Menzies

Если вы планируете более творчески подойти к потолкам в своем доме, спальня — отличное место для экспериментов. Существует множество интересных идей, начиная от техник нанесения краски, заканчивая обоями и лепниной.

Простой, но поразительный эффект можно получить, приклеив к потолку простую деревянную планку, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Ее можно покрасить в тот же цвет, что и потолок, для создания гармоничного эффекта.

4. Новый взгляд на прикроватные светильники

Прикроватные светильники-браПрикроватные светильники-бра
Прикроватные светильники-бра. Фото: Nina Jizhar/Vivian Johnson

Если у вас спальня маленького размера с ограниченным пространством, настенные бра могут стать отличным выбором. Вы можете освободить место на тумбочке и создать более организованный вид, избавившись от громоздкой настольной лампы.

5. Зонирование комнат при помощи ковров

Зонирование комнат при помощи ковровЗонирование комнат при помощи ковров
Зонирование комнат при помощи ковров. Фото: Sawyers Design/John Merkl

Использование ковров для зонирования спальни — это простой способ разграничить отдельные зоны, а также придать комнате текстуру, тепло и визуальный интерес.

Например, круглый коврик позволяет отделить кресло для чтения от зоны с кроватью. Такой же трюк, как и составление мелких предметов на поднос, помогает сделать так, чтобы предметы и мебель выглядели собранно, а не беспорядочно.

6. Кровать с большой платформой

Кровать с большой платформойКровать с большой платформой
Кровать с большой платформой. Фото: Urbanology

Кровать-платформа создает яркий фокус, привлекающий внимание. Выбор натуральных материалов, таких как дерево или обивка с рисунком, еще больше усилит визуальное воздействие. Такое решение может не только выглядеть красиво, но и нести практичную функцию в комнате, в которой нет места шкафам. В этой платформе можно создать встроенные варианты хранения, выдвижные ящики или полки.

7. Искусство на полке у изголовья кровати

Картины на полке в спальнеКартины на полке в спальне
Картины на полке в спальне. Фото: The Vawdrey House/Malcolm Menzie

Использование рельефного карниза для размещения арт-объектов создает неповторимое обрамления кровати. В отличие от традиционных изголовий, эта альтернатива позволяя без усилий переставлять предметы искусства, сохраняя сбалансированную эстетику пространства.

8. Кровать для балдахина

Кровать для балдахинаКровать для балдахина
Кровать для балдахина. Фото: Linda Eyles Design

Ничто так не впечатляет, как кровать с балдахином. Даже если вы не любитель вешать ткань для драпировки, наличие штанг уже создает ощущение защищенности и уединения.

9. Придаем форму при помощи фестонов

Придаем форму при помощи фестоновПридаем форму при помощи фестонов
Придаем форму при помощи фестонов. Фото: Daley Home/Madeline Harper

Фестоны или гребешки, похожие на нежные изгибы морской раковины, могут быть использованы в спальне — от мебели и аксессуаров до отделки стен и ковров. Дизайнеры Daley Home просмотрели несколько макетов, чтобы получить ту самую нужную форму гребешка и масштаб, который непросто найти с первого раза.

10. Используйте натуральные материалы и текстуры

Используйте натуральные материалы и текстурыИспользуйте натуральные материалы и текстуры
Используйте натуральные материалы и текстуры. Фото: Kara Childress/Julie Soefer

Использование натуральных материалов и текстур в спальне — это наилучший способ создать спокойное, располагающее к отдыху пространство. Слои теплых материалов, нежное постельное белье и натуральные цвета создают безмятежную атмосферу и покой.

Этот многослойный стиль начинается с нейтральной базовой палитры, такой как теплые белые, землисто-коричневые и мягкие серые тона. Затем дополняется различными материалами более темных оттенков, чтобы придать глубину и визуальный интерес. Деревянная мебель, аксессуары из ротанга и плетеные корзины обеспечат органичную текстуру и тепло.

Ранее мы рассказывали, как разместить в маленькой спальне все самое необходимое, поделившись лайфхаками хранения вещей.

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