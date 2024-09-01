Избавляемся от унылой спальни: ТОП-10 интересных проектов

Posted 1 сентября, 10:16
Published 1 сентября, 10:16
Modified 2 сентября, 19:13
Updated 2 сентября, 19:13
Декор спальни зеркалами усиливает и придает помещению элегантность. На фото представлены высокие зеркала без рамы, расположенные по обе стороны от кровати, чтобы создать иллюзию залитой светом спальни. Прикроватные тумбочки с открытыми полками позволяют увидеть себя в полный рост.
Не оставляйте свои любимые произведения искусства в гостиной, они также прекрасно подходят и для спальни. При этом стиль максимализм предполагает, что картины в больших рамах можно не только вешать на стены, но у ставить на пол. Главное создать красивую композицию, в котором ведущее произведение искусства будет поддерживаться иными элементами интерьера.
Если вы планируете более творчески подойти к потолкам в своем доме, спальня — отличное место для экспериментов. Существует множество интересных идей, начиная от техник нанесения краски, заканчивая обоями и лепниной.
Простой, но поразительный эффект можно получить, приклеив к потолку простую деревянную планку, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Ее можно покрасить в тот же цвет, что и потолок, для создания гармоничного эффекта.
Если у вас спальня маленького размера с ограниченным пространством, настенные бра могут стать отличным выбором. Вы можете освободить место на тумбочке и создать более организованный вид, избавившись от громоздкой настольной лампы.
Использование ковров для зонирования спальни — это простой способ разграничить отдельные зоны, а также придать комнате текстуру, тепло и визуальный интерес.
Например, круглый коврик позволяет отделить кресло для чтения от зоны с кроватью. Такой же трюк, как и составление мелких предметов на поднос, помогает сделать так, чтобы предметы и мебель выглядели собранно, а не беспорядочно.
Кровать-платформа создает яркий фокус, привлекающий внимание. Выбор натуральных материалов, таких как дерево или обивка с рисунком, еще больше усилит визуальное воздействие. Такое решение может не только выглядеть красиво, но и нести практичную функцию в комнате, в которой нет места шкафам. В этой платформе можно создать встроенные варианты хранения, выдвижные ящики или полки.
Использование рельефного карниза для размещения арт-объектов создает неповторимое обрамления кровати. В отличие от традиционных изголовий, эта альтернатива позволяя без усилий переставлять предметы искусства, сохраняя сбалансированную эстетику пространства.
Ничто так не впечатляет, как кровать с балдахином. Даже если вы не любитель вешать ткань для драпировки, наличие штанг уже создает ощущение защищенности и уединения.
Фестоны или гребешки, похожие на нежные изгибы морской раковины, могут быть использованы в спальне — от мебели и аксессуаров до отделки стен и ковров. Дизайнеры Daley Home просмотрели несколько макетов, чтобы получить ту самую нужную форму гребешка и масштаб, который непросто найти с первого раза.
Использование натуральных материалов и текстур в спальне — это наилучший способ создать спокойное, располагающее к отдыху пространство. Слои теплых материалов, нежное постельное белье и натуральные цвета создают безмятежную атмосферу и покой.
Этот многослойный стиль начинается с нейтральной базовой палитры, такой как теплые белые, землисто-коричневые и мягкие серые тона. Затем дополняется различными материалами более темных оттенков, чтобы придать глубину и визуальный интерес. Деревянная мебель, аксессуары из ротанга и плетеные корзины обеспечат органичную текстуру и тепло.
Ранее мы рассказывали, как разместить в маленькой спальне все самое необходимое, поделившись лайфхаками хранения вещей.
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