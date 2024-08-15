Полки под потолком и стеклянный шкаф-купе — 10 идей для хранения в маленькой спальне

Posted 15 августа, 15:31
Published 15 августа, 15:31
Modified 10 сентября, 05:43
Updated 10 сентября, 05:43
Эти приемы, которыми пользуются дизайнеры, легко воплотить у себя дома.
Чтобы пространство маленькой спальни не казалось загроможденным, интегрируйте узкий туалетный столик вдоль стены, дополнив его закрывающимися дверцами. Это позволит после проведения бьюти-процедур прятать визуальный шум, который имеет свойство увеличиваться в разы в маленьких помещениях. Также рядом можно установить полки для хранения одежды и других вещей.
Как при минимуме места использовать стены для хранения? Сделайте высокую полку на декоративных кронштейнах с корзинами, которые крепятся вплотную к потолку. Можно также использовать настенную проволочную полку для журналов в качестве держателя для книг, если нет места для прикроватной тумбочки.
Также важно не загораживать окна изголовьями кроватей или растениями, чтобы комната казалась более просторной. Естественное освещение создает в комнате приятную атмосферу и не заставит ее казаться стесненной.
Нейтральная цветовая гамма — отличный способ создать атмосферу простора. Более светлое дерево и мебель, как правило, лучше всего подходят для небольших помещений, поскольку они кажутся менее внушительными. Светлые тона также отражают свет, помогая сделать спальную комнату светлой и воздушной.
Мебель на заказ может показаться дорогостоящей, но это стоит вложений, позволяющих максимально увеличить пространство в маленькой спальне. Например, сочетание подвесных перекладин со стеллажами, внутренними ящиками и местом для хранения обуви поможет сохранить порядок и обеспечит легкий доступ к нужной одежде. Продумайте изогнутые угловые места для хранения, поднимите полки под потолок и опустите подвесные рейлинги, чтобы обеспечить максимальное удобство.
Многофункциональная мебель играет решающую роль в маленьком пространстве. Ищите предметы, которые служат двойной цели. Например, сидение в изножье кровати и место для хранения постельного белья. При том, избегайте слишком большого количества мебели, отдавая предпочтения только универсальным моделям, способным спрятать беспорядок.
Выберите такую планировку маленькой спальни, в которой вы будете чувствовать себя удобно и комфортно. Чтобы не возникало ощущение тесноты, расположите большую часть мебели только у одной стены, которую вы меньше видите, заходя в свою комнату.
Когда пространства слишком мало, дорог каждый квадратный сантиметр. Чтобы максимально и с пользой использовать комнату для хранения вещей, можно из непригодного пространства создать место для хранения вещей. Хотя для этого потребуется индивидуальный подход и профессиональная работа специалиста, но это решение в конечном счете позволит спрятаться с глаз долой любые предметы и визуально увеличить квадратные метры.
Удвоить ощущение пространства в маленькой спальне позволяют отражающие поверхности, придающие оптическую иллюзию непрерывного пространства. В компактной спальне можно использовать не только зеркальные шкафы, но и зеркально блестящее покрытие стен и зеркальные столики, чтобы комната казалась больше, чем она есть на самом деле.
Краска — прекрасное решение для многих проблемных помещений. Яркий или контрастный цвет может не только мгновенно оживить пространство, придав ему более привлекательный вид, но и помочь решить глобальные проблемы, например, сделать маленькое пространство больше.
Возьмем, к примеру, эту идею оформления спальни, где сочетание цветов помогло создать границу и новую перспективу для стен. Эта оптическая иллюзия, которая помогает разбить комнату, удлиняя стены. Отличное решение для небольших помещений.
Если места не хватает, замените обычное изголовье кровати на местом для хранения с поверхностью, где можно разместить вещи. Это позволит отказаться от громоздких прикроватных тумбочек, так как у вас будет удобное место для чтения перед сном.
Кроме того, вы получаете два предмета мебели в одном. Остается только дополнить полки небольшими светильниками, чтобы придать этой зоне еще большую функциональность.
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