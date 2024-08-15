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Posted 15 августа, 15:31

Published 15 августа, 15:31

Modified 10 сентября, 05:43

Updated 10 сентября, 05:43

Полки под потолком и стеклянный шкаф-купе — 10 идей для хранения в маленькой спальне

Полки под потолком и стеклянный шкаф-купе — 10 идей для хранения в маленькой спальне

15 августа 2024, 15:31
Фото: Изображение Midjourney
Полки под потолком и стеклянный шкаф-купе — 10 идей для хранения в маленькой спальне
Визуальные трюки для маленькой комнаты, которые превращают ее в просторную спальню. Рассказываем, какая мебель и идеи для хранения позволяют освободить пространство.

Эти приемы, которыми пользуются дизайнеры, легко воплотить у себя дома.

1. Встроенный туалетный столик

Чтобы пространство маленькой спальни не казалось загроможденным, интегрируйте узкий туалетный столик вдоль стены, дополнив его закрывающимися дверцами. Это позволит после проведения бьюти-процедур прятать визуальный шум, который имеет свойство увеличиваться в разы в маленьких помещениях. Также рядом можно установить полки для хранения одежды и других вещей.

 

2. Хранение вещей под потолком

Как при минимуме места использовать стены для хранения? Сделайте высокую полку на декоративных кронштейнах с корзинами, которые крепятся вплотную к потолку. Можно также использовать настенную проволочную полку для журналов в качестве держателя для книг, если нет места для прикроватной тумбочки.

Также важно не загораживать окна изголовьями кроватей или растениями, чтобы комната казалась более просторной. Естественное освещение создает в комнате приятную атмосферу и не заставит ее казаться стесненной.

 

3. Выбирайте нейтральные тона и светлое дерево

Нейтральная цветовая гамма — отличный способ создать атмосферу простора. Более светлое дерево и мебель, как правило, лучше всего подходят для небольших помещений, поскольку они кажутся менее внушительными. Светлые тона также отражают свет, помогая сделать спальную комнату светлой и воздушной.

 

4. Мебель на заказ

Мебель на заказ может показаться дорогостоящей, но это стоит вложений, позволяющих максимально увеличить пространство в маленькой спальне. Например, сочетание подвесных перекладин со стеллажами, внутренними ящиками и местом для хранения обуви поможет сохранить порядок и обеспечит легкий доступ к нужной одежде. Продумайте изогнутые угловые места для хранения, поднимите полки под потолок и опустите подвесные рейлинги, чтобы обеспечить максимальное удобство.

 

5. Используйте многофункциональную мебель

Многофункциональная мебель играет решающую роль в маленьком пространстве. Ищите предметы, которые служат двойной цели. Например, сидение в изножье кровати и место для хранения постельного белья. При том, избегайте слишком большого количества мебели, отдавая предпочтения только универсальным моделям, способным спрятать беспорядок.

 

6. Переосмыслите планировку

Выберите такую планировку маленькой спальни, в которой вы будете чувствовать себя удобно и комфортно. Чтобы не возникало ощущение тесноты, расположите большую часть мебели только у одной стены, которую вы меньше видите, заходя в свою комнату.

7. Используйте неудобные углы

Когда пространства слишком мало, дорог каждый квадратный сантиметр. Чтобы максимально и с пользой использовать комнату для хранения вещей, можно из непригодного пространства создать место для хранения вещей. Хотя для этого потребуется индивидуальный подход и профессиональная работа специалиста, но это решение в конечном счете позволит спрятаться с глаз долой любые предметы и визуально увеличить квадратные метры.

 

8. Зеркала в маленькой спальне

Удвоить ощущение пространства в маленькой спальне позволяют отражающие поверхности, придающие оптическую иллюзию непрерывного пространства. В компактной спальне можно использовать не только зеркальные шкафы, но и зеркально блестящее покрытие стен и зеркальные столики, чтобы комната казалась больше, чем она есть на самом деле.

 

9. Цветовые блоки для разграничения пространства

Краска — прекрасное решение для многих проблемных помещений. Яркий или контрастный цвет может не только мгновенно оживить пространство, придав ему более привлекательный вид, но и помочь решить глобальные проблемы, например, сделать маленькое пространство больше.

Возьмем, к примеру, эту идею оформления спальни, где сочетание цветов помогло создать границу и новую перспективу для стен. Эта оптическая иллюзия, которая помогает разбить комнату, удлиняя стены. Отличное решение для небольших помещений.

 

10. Функциональное изголовье кровати

Если места не хватает, замените обычное изголовье кровати на местом для хранения с поверхностью, где можно разместить вещи. Это позволит отказаться от громоздких прикроватных тумбочек, так как у вас будет удобное место для чтения перед сном.

Кроме того, вы получаете два предмета мебели в одном. Остается только дополнить полки небольшими светильниками, чтобы придать этой зоне еще большую функциональность.

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