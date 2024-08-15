Полки под потолком и стеклянный шкаф-купе — 10 идей для хранения в маленькой спальне

Когда пространства слишком мало, дорог каждый квадратный сантиметр. Чтобы максимально и с пользой использовать комнату для хранения вещей, можно из непригодного пространства создать место для хранения вещей. Хотя для этого потребуется индивидуальный подход и профессиональная работа специалиста, но это решение в конечном счете позволит спрятаться с глаз долой любые предметы и визуально увеличить квадратные метры.