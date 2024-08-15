10 идей для крошечной спальни — лайфхаки хранения и размещения вещей

Пространство под кроватью — одно из лучших мест для хранения вещей, особенно в маленькой спальне. Не экономьте и приобретите кровать с подъемным механизмом, который вмещает в себя целый шкаф. Если такой кровати нет, храните предметы в красивых ящиках для хранения. А чтобы они не выглядывали их под кровати, купите на кровать большое покрывало, свисающее до пола.