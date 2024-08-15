10 идей для крошечной спальни — лайфхаки хранения и размещения вещей

Posted 15 августа, 11:13
Published 15 августа, 11:13
Modified 10 сентября, 05:40
Updated 10 сентября, 05:40
Маленькие спальни сопряжены с рядом проблем, которые влияют как на практичность пространства, так и на удобство. Хранение — это самый очевидный минус, который не позволяет разместить все самые необходимые предметы мебели. Не говоря уже о том, что ожидаемый уют спальни часто превращается в ощущение тесноты и клаустрофобии.
Рассказываем, как при помощи дизайнерских советов сделать свою спальню светлой и удобной.
«При обустройстве маленькой спальни возникают некоторые очевидные трудности, например, с местом для хранения вещей, но есть и некоторые преимущества. Сделать маленькую спальню уютной и привлекательной гораздо проще, если разместить место для хранения вещей в другом месте», — считает Люсинда Баллок-Вебстер (Lucinda Bullock-Webster), дизайнер интерьеров и основатель LBW Interiors.
Асимметричное расположение элементов в маленькой спальне может не только выглядеть неуклюже, но и сделать пространство еще меньше, чем оно есть на самом деле. Вместо этого сосредоточьтесь на создании симметричной обстановки — например, разместите кровать посередине стены с прикроватными тумбочками и настольными лампами по обе стороны.
Пространство под кроватью — одно из лучших мест для хранения вещей, особенно в маленькой спальне. Не экономьте и приобретите кровать с подъемным механизмом, который вмещает в себя целый шкаф. Если такой кровати нет, храните предметы в красивых ящиках для хранения. А чтобы они не выглядывали их под кровати, купите на кровать большое покрывало, свисающее до пола.
В маленькой спальне важно держать порядок и не оставлять в ней вещи, которые не нужны. В противном случае комната может выглядеть неряшливой и захламленной.
«Беспорядок — враг и без того маленькой спальни, — считает Мелисса Денхэм (Melissa Denham), стилист по интерьеру в Hammond Fitted Furniture. — Если в вашей комнате завалено одеждой, книгами и другими личными вещами, возможно, пришло время убраться. Так же не перегружайте стены и поверхности слишком большим количеством произведений искусства, сувениров или других аксессуаров. Вы всегда можете найти для них пристанище в другом месте».
В маленькой спальне часто приходится жертвовать прикроватными тумбочками. Хотя отсутствие поверхности, на которую можно положить телефон, книгу и очки, может сильно раздражать. Но с некоторыми умными альтернативами можно достичь удивительного эффекта — функциональной подставки и свободного пространства.
Попробуйте встроить в стену прикроватную нишу или установить встроенные узкие полки. Этого будет достаточно, чтобы положить книги, при этом сделав их элементом дизайна.
«Зеркала — идеальный способ отражать свет и создавать иллюзию большего пространства, — считает Джорджия Меткалф (Georgia Metcalfe), основатель и креативный директор French Bedroom. — Расположите зеркало либо напротив окна, чтобы свет отражался обратно в комнату, либо повесьте длинное зеркало на стену прямо перед дверью, чтобы создать иллюзию глубины комнаты».
«Если вы хотите добавить спальне популярный тренд максимализма, который предполагает крупные и яркие цветы, то в маленькой комнаты стоит отдать предпочтение приглушенным цветам и простым узорам, поскольку все слишком смелое может сделать комнату меньше», — предлагает Харриет Прингл (Harriet Pringle), основатель Narchie.
Также можно повесить перекладину над кроватью и прикрепить к ней подушки, чтобы сделать изголовье кровати привлекательным и компактным.
Многие считают, что единственным правильным цветом для маленькой спальни считается белый и все оттенки светлых. На самом деле более яркий цвет может оказаться более выгодным.
Яркий цвет, например с использованием винтажной палитры модных в 2024–2025 году оттенках, позволяет снизить уровень визуального шума в комнате и создать умиротворяющую атмосферу. Чтобы подчеркнуть этот эффект, выбирайте землистые тона, такие как терракота, которые естественным образом излучают тепло. Чтобы интерьер не казался плоским, а общий вид оставался целостным, добавьте акцентные цвета в мебель и аксессуары.
В маленьких спальнях очень важно продумать композицию, чтобы помещение казалась более просторной. Для этого больше всего подходят не угловатые формы, а округлые. Плавные изгибы способствуют ощущению комфорта, который идеально подходит для создания уюта в маленькой комнате.
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