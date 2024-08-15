Крутой эффект за минимум денег: стелим новые полы в старой квартире

Помимо качества наклеек, долговечность этого бюджетного варианта зависит от того, в каком помещении они используются. Например, в комнатах где люди часто ходят или двигают мебель, виниловые полы могут быстро начать отклеиваться или деформироваться. В ванной срок службы гораздо больше, но и тут все зависит от того, как часто вода попадает на это покрытие.