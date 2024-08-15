Крутой эффект за минимум денег: стелим новые полы в старой квартире

Posted 15 августа, 04:22
Published 15 августа, 04:22
Modified 10 сентября, 05:37
Updated 10 сентября, 05:37
Когда въезжаешь в старую или арендуемую квартиру, состояние полов на кухне может сильно расстроить. При этом, о ремонте напольных покрытий в «чужой» квартире не может быть и речи. Спасением могут стать кухонные коврики, скрывающие ряд недостатков, однако это будет совсем не тот эффект.
Вот тут на помощь приходят виниловые наклейки для пола, которые можно приклеивать к напольной плитке или старому линолеуму. Доступные в различных узорах и цветах, они являются быстрым и экономичным решением. Покупка такого материала на маркетплейсах обойдется от 1300 рублей за 2,2 кв. м.
Помимо качества наклеек, долговечность этого бюджетного варианта зависит от того, в каком помещении они используются. Например, в комнатах где люди часто ходят или двигают мебель, виниловые полы могут быстро начать отклеиваться или деформироваться. В ванной срок службы гораздо больше, но и тут все зависит от того, как часто вода попадает на это покрытие.
«Имейте в виду, что при установке напольного покрытия с клеящей основой в редко используемом помещении вы получите гораздо больше пользы, чем при установке в зоне с интенсивным движением», — делится советом Алекс Вудс, эксперт по ванным комнатам в Victorian Planning,
Поверхность, на которую будут наносить самоклеящуюся плитку, должна быть хорошо подготовлена. И хотя это не займет много времени, для получения хорошего результата важна тщательная очистка от жира, копоти, загрязнений и пыли. После уборки оставьте поверхность до полного высыхания, перед тем как клеить новые полы.
После вам стоит воспользоваться инструкцией производителя напольного покрытия и приклеить плитку на пол.
Хотя по большей части наклейки на пол действительно работают и стоят того, но нужно понимать, на какую поверхность вы собираетесь их клеить.
«Я бы не советовал использовать самоклеящуюся плитку на полах с неровной поверхностью, поскольку, в отличие от керамической плитки, на наклейках будут видны бугорки любого пола, к которому она приклеена», — советует Вудс.
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