Серые интерьеры должны быть только такими. ТОП-7 самых красивых и нежных оттенков для детской, кухни и спальни

Posted 27 августа, 12:16
Published 27 августа, 12:16
Modified 10 сентября, 06:25
Updated 10 сентября, 06:25
Не смотря на то, что серая краска иногда может утяжелять помещение, удачный оттенок сделает наоборот: создаст универсальный фон, который позволит остальному декору комнаты сиять.
От светло-серых с едва уловимыми теплыми оттенками, которые создают успокаивающий фон, до темно-угольных оттенков, которые кажутся угрюмыми и утонченными, рассказываем о лучших тонах, о выборе которых вы не пожалеете.
Начиная с одной из самых темных серых красок, выбираем глубокий древесный уголь с прохладными оттенками. Этот оттенок представляет собой более мягкую альтернативу черному оформлению, поэтому вы можете создать смелую интерьерную гамму, не чувствуя ее слишком подавляющей.
Это оттенок, который очень любят как дизайнеры интерьеров, так и домовладельцы. Цвет оловянной посуды — нейтральная краска, которая обеспечивает идеальный баланс между теплыми и холодными тонами.
Дизайнер интерьера Дэвид Фрейзер (David Frazier) использовал этот цвет в спальне, чтобы создать насыщенный тон, который кажется цельным и более интересным, чем белый.
«Оттенок позволяет избежать ощущения слишком прохлады или строгости, сохраняя теплый нейтральный оттенок», — рассказывает дизайнер.
Универсальная светло-серая краска рекомендована дизайнерами за ее универсальность.
В этой современной кухне дизайнер интерьера Джессика Корица из Jessica Cinnamon Design Inc. использовала этот оттенок для кухонных шкафов.
«Это серый цвет с чуть более прохладными оттенками, но при этом мягкий. Его очень легко смешивать с другими материалами и цветами».
Дизайнер Свати Гура (Swati Goorha Designs) из Swati Goorha Designs также является поклонницей Collingwood, добавляя:
«Если я использую серые тона, я предпочитаю теплые тона, такие как Collingwood Бенджамина Мура. Мне нравится их тонкое сочетание изысканности и уюта. Эти оттенки создают универсальный фон, сочетающий теплоту с современной элегантностью. Они дополняют различные стили декора, что делает их идеальными для создания уютных жилых помещений».
Серый туман — невероятно универсальный нейтральный цвет, который хорошо смотрится в качестве фона во многих комнатах дома.
«Серый туман Бенджамина Мура — идеальная основа для нейтральной палитры», — рассказывает Ли Энн Шурр из Marguerite Rodgers, которая использовала этот оттенок в спальне в сочетании с более темным цветом отделки. — Теплый кремовый оттенок универсален и непринужден, привнося в комнату ощущение спокойствия».
Цвет серебра с оттенком зеленого — это нежный нейтральный цвет, который читается почти как бежевый.
«Этот почти идеальный серый, — считает дизайнер интерьера Сара Стормс (Sarah Storms). — Это серебристо-белый оттенок с зелеными оттенками, позволяющий ему органично вписаться в любое помещение. Я использовала этот цвет в коридорах, начиная с фойе и заканчивая верхним этажом, потому что это прекрасный чистый лист, на который можно наносить что угодно».
Этот цвет краски известен как отличная альтернатива белому, добавляющий больше глубины, но сохраняющий легкий и воздушны вид. Он отлично подходит для кухонных шкафов, которые не совсем белые, или для стен, когда вы хотите согреть пространство, не делая его слишком темным или монотонным.
Ищете серую краску теплого оттенка? Дизайнеры рекомендуют Nimbus от Benjamin Moore за ее способность создавать ощущение уюта, сохраняя при этом сдержанный внешний вид.
«Nimbus находится на более теплом конце серого спектра, поэтому это приятный мягкий серый цвет, который можно использовать, чтобы в помещении было слишком холодно», — объясняет дизайнер Розанна Бассфорд, основатель и директор Memmo Interiors. — Мы использовали Nimbus на шкафах на этой кухне, чтобы дополнить теплые тона дерева и более теплую кухонную столешницу из камня».
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