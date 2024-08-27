Серые интерьеры должны быть только такими. ТОП-7 самых красивых и нежных оттенков для детской, кухни и спальни

Этот цвет краски известен как отличная альтернатива белому, добавляющий больше глубины, но сохраняющий легкий и воздушны вид. Он отлично подходит для кухонных шкафов, которые не совсем белые, или для стен, когда вы хотите согреть пространство, не делая его слишком темным или монотонным.