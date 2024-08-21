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Posted 21 августа, 10:31

Published 21 августа, 10:31

Modified 10 сентября, 06:07

Updated 10 сентября, 06:07

9 реальных примеров, как вытяжка для кухни идеально вписывается в интерьер

9 реальных примеров, как вытяжка для кухни идеально вписывается в интерьер

21 августа 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
9 реальных примеров, как вытяжка для кухни идеально вписывается в интерьер
Больше не прячем, а выставляем их напоказ. Рассказываем, почему встроенная вытяжка больше не в тренде и какие модели выбирают для современной кухни в 2024–2025 году.

Эффективная вытяжка, сочетающая практичность и стиль, обязательна для любой современной кухни. Дизайнеры интерьеров рассказывают, как сделать вытяжку неотъемлемой частью вашей кухни.

ТОП-9 стильных и современных кухонных вытяжек, по мнению дизайнеров

1. Вытяжка в индустриальном стиле

Вытяжка из нержавеющей стали в индустриальном стиле требует открытых воздуховодов, особенно на кухнях с высокими потолками, как в этой просторной квартире-лофт. Тонкие стальные опорные стойки фиксируют вытяжку в нужном положении, оставляя под ней достаточно места для обеспечения четкого обзора помещения.

 

2. Вытяжка с фасадом из дерева в тон кухне

Облицовка вытяжки тем же шпоном, что шкафы, представляет собой целостную картину дизайна.

«Поскольку кухня располагалась рядом с главной гостиной, мы хотели, чтобы пространство казалось единым с остальной частью дома, — рассказывает о своем проекте Сара Цукербаум (Sara Cukerbaum), главный дизайнер SLIC Design. — Вытяжка стала самостоятельным архитектурным элементом, уравновесив фрамугу над кухонными шкафами и негабаритный кухонный остров».

 

3. Кухонная вытяжка в мраморе

Облицовка вытяжки камнем, который сочетается с кухонной столешницей и задней панелью — это изысканный способ оформить зону приготовления пищи.

«Имейте в виду, что возможно потребуется укрепить потолок, чтобы выдержать вес облицованной камнем вытяжки, — предупреждает Джеймс Райнер, менеджер компании Westin.

 

4. Вытяжка XXXL

При проектировании кухни крупногабаритная вытяжка с козырьком автоматически выделит зону для приготовления пищи.

«Предыдущая коробка для вытяжки казалась слишком простой, — объясняет дизайнер интерьера Мел Бин. — Ширина новой вытяжки, которую мы изготовили на заказ, теперь соответствует размеру существующим настенным шкафам, но высота была увеличена до потолка, чтобы скорректировать пропорции и создать новую фокусную точку. Отделка, выполненная в том же сером цвете, что и окружающая мебель, обеспечивает простую, спокойную элегантность».

 

5. Необычный дизайн кухонной вытяжки

Такая вытяжка идеальный вариант для островного дизайна, поскольку здесь ключевым фактором является большая площадь вентиляции.

«Ищите специальную островную конструкцию с максимальной производительностью не менее 800 м³/ч. В большом помещении нет смысла приобретать красивую и эффектную вытяжку, которая визуально производит огромное впечатление, но плохо всасывает, — советует Шон Драмм (Sean Drumm), управляющий директор Falmec.

 

6. Классическая форма, но модная отделка

Чтобы придать вытяжке классической формы современный вид, выбирайте модную металлическую отделку.

«Вытяжка в классическом стиле из латуни, как правило, хорошо сочетается с кухней в стиле шейкер, поскольку в ней чувствуется легкая индустриальная атмосфера, которая гармонично сочетается с простотой мебели, — советует Саймон Темпрелл (Simon Temprell), менеджер по дизайну интерьера, Neptune. — Вы могли бы усилить воздействие этого стиля, используя старинное зеркало для создания винтажного эффекта».

 

7. Архитектурная вытяжка

Простая оштукатуренная вытяжка в стиле дымохода может сойти за оригинальную архитектурную деталь.

«Мягкий изгиб гипсовой вытяжки на этой кухне создает контраст с корпусными элементами, выделяя фокус в помещении», — рассказывает Тери Симоне (Teri Simone), руководитель отдела дизайна Nieu Cabinet Doors. — Старайтесь не загромождать гипсовую вытяжку настенными шкафами или большими стеллажами, поскольку эти скульптурные конструкции выигрывают от небольшого свободного пространства с обеих сторон».

 

8. Вытяжка со встроенным хранилищем

Широкие конструкции вытяжек эффектны, но они часто приводят к потере пространства для хранения. Дизайнер Риган Бейкер (Regan Baker) из Сан-Франциско решил обыграть эту ситуацию и создал конструкцию с автоматическими выдвигающимися полками, которые можно использовать по мере надобности.

«Благодаря инновационному дизайну мы смогли добиться уникального баланса функциональности и красоты, который является стильным, утонченным и правдивым заявлением», — рассказывает дизайнер.

 

9. Модернизированная кухонная вытяжка

Сверхширокая вытяжка из нержавеющей стали в этой кухне была создана специально для того, чтобы избавиться от духоты и создать эффектный элемент. Крупный металлический акцент создает необходимый визуальный интерес в сочетании с изготовленной на заказ угловой раковиной из нержавеющей стали, деревянным островком и мраморными столешницами.

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#Эмилия Шпилева#Кухня#Дизайн#Интерьер#Вытяжка#Искусство и дизайн
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