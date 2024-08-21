9 реальных примеров, как вытяжка для кухни идеально вписывается в интерьер

Posted 21 августа, 10:31
Published 21 августа, 10:31
Modified 10 сентября, 06:07
Updated 10 сентября, 06:07
Эффективная вытяжка, сочетающая практичность и стиль, обязательна для любой современной кухни. Дизайнеры интерьеров рассказывают, как сделать вытяжку неотъемлемой частью вашей кухни.
Вытяжка из нержавеющей стали в индустриальном стиле требует открытых воздуховодов, особенно на кухнях с высокими потолками, как в этой просторной квартире-лофт. Тонкие стальные опорные стойки фиксируют вытяжку в нужном положении, оставляя под ней достаточно места для обеспечения четкого обзора помещения.
Облицовка вытяжки тем же шпоном, что шкафы, представляет собой целостную картину дизайна.
«Поскольку кухня располагалась рядом с главной гостиной, мы хотели, чтобы пространство казалось единым с остальной частью дома, — рассказывает о своем проекте Сара Цукербаум (Sara Cukerbaum), главный дизайнер SLIC Design. — Вытяжка стала самостоятельным архитектурным элементом, уравновесив фрамугу над кухонными шкафами и негабаритный кухонный остров».
Облицовка вытяжки камнем, который сочетается с кухонной столешницей и задней панелью — это изысканный способ оформить зону приготовления пищи.
«Имейте в виду, что возможно потребуется укрепить потолок, чтобы выдержать вес облицованной камнем вытяжки, — предупреждает Джеймс Райнер, менеджер компании Westin.
При проектировании кухни крупногабаритная вытяжка с козырьком автоматически выделит зону для приготовления пищи.
«Предыдущая коробка для вытяжки казалась слишком простой, — объясняет дизайнер интерьера Мел Бин. — Ширина новой вытяжки, которую мы изготовили на заказ, теперь соответствует размеру существующим настенным шкафам, но высота была увеличена до потолка, чтобы скорректировать пропорции и создать новую фокусную точку. Отделка, выполненная в том же сером цвете, что и окружающая мебель, обеспечивает простую, спокойную элегантность».
Такая вытяжка идеальный вариант для островного дизайна, поскольку здесь ключевым фактором является большая площадь вентиляции.
«Ищите специальную островную конструкцию с максимальной производительностью не менее 800 м³/ч. В большом помещении нет смысла приобретать красивую и эффектную вытяжку, которая визуально производит огромное впечатление, но плохо всасывает, — советует Шон Драмм (Sean Drumm), управляющий директор Falmec.
Чтобы придать вытяжке классической формы современный вид, выбирайте модную металлическую отделку.
«Вытяжка в классическом стиле из латуни, как правило, хорошо сочетается с кухней в стиле шейкер, поскольку в ней чувствуется легкая индустриальная атмосфера, которая гармонично сочетается с простотой мебели, — советует Саймон Темпрелл (Simon Temprell), менеджер по дизайну интерьера, Neptune. — Вы могли бы усилить воздействие этого стиля, используя старинное зеркало для создания винтажного эффекта».
Простая оштукатуренная вытяжка в стиле дымохода может сойти за оригинальную архитектурную деталь.
«Мягкий изгиб гипсовой вытяжки на этой кухне создает контраст с корпусными элементами, выделяя фокус в помещении», — рассказывает Тери Симоне (Teri Simone), руководитель отдела дизайна Nieu Cabinet Doors. — Старайтесь не загромождать гипсовую вытяжку настенными шкафами или большими стеллажами, поскольку эти скульптурные конструкции выигрывают от небольшого свободного пространства с обеих сторон».
Широкие конструкции вытяжек эффектны, но они часто приводят к потере пространства для хранения. Дизайнер Риган Бейкер (Regan Baker) из Сан-Франциско решил обыграть эту ситуацию и создал конструкцию с автоматическими выдвигающимися полками, которые можно использовать по мере надобности.
«Благодаря инновационному дизайну мы смогли добиться уникального баланса функциональности и красоты, который является стильным, утонченным и правдивым заявлением», — рассказывает дизайнер.
Сверхширокая вытяжка из нержавеющей стали в этой кухне была создана специально для того, чтобы избавиться от духоты и создать эффектный элемент. Крупный металлический акцент создает необходимый визуальный интерес в сочетании с изготовленной на заказ угловой раковиной из нержавеющей стали, деревянным островком и мраморными столешницами.
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