9 реальных примеров, как вытяжка для кухни идеально вписывается в интерьер

Сверхширокая вытяжка из нержавеющей стали в этой кухне была создана специально для того, чтобы избавиться от духоты и создать эффектный элемент. Крупный металлический акцент создает необходимый визуальный интерес в сочетании с изготовленной на заказ угловой раковиной из нержавеющей стали, деревянным островком и мраморными столешницами.