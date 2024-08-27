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Posted 27 августа, 10:15

Published 27 августа, 10:15

Modified 10 сентября, 06:25

Updated 10 сентября, 06:25

Дизайнеры рассказали, что поменять в узкой прихожей, чтобы она стала больше

О чем нужно думать в строймагазине, когда ремонтируешь узкую прихожую

27 августа 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney

Дизайнеры рассказали, что поменять в узкой прихожей, чтобы она стала больше

Дизайнеры рассказали, какие отделочные материалы, мебель и трюки с освещением помогают визуально скорректировать маленькую прихожую узкой планировки. Ценные советы для тех, кто затеял ремонт.

Как организовать ремонт узкой прихожей рассказали NEWIA:

  • Дизайнер-визуализатор мебельной компании Lazurit Юлия Орлова
  • Дизайнер интерьера, руководитель студии MBDS Мария Боровская.

Небольшие прихожие и узкие коридоры требуют тщательной планировки и организации пространства. Важно эффективно использовать каждый квадратный метр этих помещений, чтобы сделать их функциональными и эргономичными.

Дизайн интерьера узкой прихожейДизайн интерьера узкой прихожей
Дизайн интерьера узкой прихожей. Фото: Изображение Midjourney

Дизайнер Мария Боровская предлагает обратить внимание на такие функциональные стороны ремонта, как хранение. освещение, отделочные материалы и зеркала.

Оптимизация хранения

Встроенные шкафы до потолка увеличат место для хранения и скроют вещи. Организуйте хранение по категориям: крючки для сумок, полки для обуви, ящики для мелочей. Используйте корзины или ящики для систематизации мелких предметов.

Дизайн интерьера узкой прихожейДизайн интерьера узкой прихожей
Дизайн интерьера узкой прихожей. Фото: Изображение Midjourney

Цвет и отделочные материалы

Светлые оттенки стен и потолка визуально расширят узкое пространство. Глянцевые и зеркальные поверхности добавят глубины и света. Используйте единый цвет для стен и мебели, чтобы создать эффект цельного пространства.

Зеркала

Зеркала на стенах или зеркальные двери шкафов создадут иллюзию большего пространства и добавят функциональности. Чтобы сделать пространство более свободным, добавить легкости, можно использовать вместо дверей в шкафах шторы или занавески.

Освещение

Грамотное освещение сделает даже самое узкое пространство более просторным. Расширить узкий коридор помогут светильники, расположенные вдоль одной из его стен. Для создания парящего пространства можно добавить светодиодную ленту по периметру потолка. Также пригодится точечное освещение: подсветка зеркала, подсветка внутри шкафа и декоративная подсветка.

Дизайн интерьера узкой прихожейДизайн интерьера узкой прихожей
Дизайн интерьера узкой прихожей. Фото: Изображение Midjourney

Дизайнер Юлия Орлова предлагает использовать для этого сложного пространства узкую мебель, визуальные эффекты и минималистичный дизайн.

Геометрия

Горизонтальные полосы на полу, расположенные параллельно «короткой» стене, тоже визуально расширяют пространство. Если вы планируете ремонт, то учтите это при выборе способа укладки паркета или ламината, дизайна линолеума. А самый простой способ — приобрести полосатую ковровую дорожку. Учтите, что ее придется часто чистить, поэтому оптимальным решением будет модель, которую можно стирать в стиральной машине.

Мебель

Настоящим спасением узкого коридора могут стать ниши — если они предусмотрены в планировке, то постарайтесь разместить в них всю громоздкую мебель. Если ниши отсутствуют, то отдайте предпочтение шкафам в цвет стен и высотой до потолка — такие модели выглядят менее громоздкими и не «съедают» пространство.

Подвесная мебель — хорошее решение для узкой прихожей. Тумбы и полки расположены на некотором расстоянии от пола, что облегчает уборку и делает интерьер более воздушным.

Выбирая систему хранения, отдайте предпочтение узким моделям шкафов без массивной фурнитуры (возможно, с системой push-to-open — «нажми, чтобы открыть») и плоским настенным панелям с крючками. Шкафы будут использоваться для хранения, а крючки — для верхней одежды, которую носите здесь и сейчас.

Для гостей можно дополнительно предусмотреть складные напольные вешалки. Для сезонной обуви подойдут обувницы с мягкими сиденьями — это позволит сэкономить место, отказавшись от пуфов.

Дизайн интерьера узкой прихожейДизайн интерьера узкой прихожей
Дизайн интерьера узкой прихожей. Фото: Изображение Midjourney

Декор и стиль

Выбирая стиль оформления для узкой прихожей, обратите внимание на минимализм: его строгие линии и отсутствие излишеств помогут сохранить помещение опрятным. Но полностью отказываться от декора не нужно — если хотите, можете разместить на стенах фотографии или компактные картины в минималистичных рамках.

Статуэтки и вазы с живыми цветами могут украсить консоль или любые открытые полки. Дизайнерская ключница добавит изюминку и придаст индивидуальности. Главное — чувствовать меру и не перешагнуть тонкую грань от «украшения» к «захламлению». Универсальный совет: остановитесь на двух-трех чисто декоративных элементах.

Фото: 1MI
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#Эмилия Шпилева#Ремонт#Ремонт квартиры#Дизайн#Интерьер#Прихожая#Дизайнерский ремонт#Искусство и дизайн#Узкая прихожая#Коридор
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