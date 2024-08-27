О чем нужно думать в строймагазине, когда ремонтируешь узкую прихожую

Настоящим спасением узкого коридора могут стать ниши — если они предусмотрены в планировке, то постарайтесь разместить в них всю громоздкую мебель. Если ниши отсутствуют, то отдайте предпочтение шкафам в цвет стен и высотой до потолка — такие модели выглядят менее громоздкими и не «съедают» пространство.