10 оттенков стен, которые идеально сочетаются с деревянными полами желтого тона

Напольные покрытия на масляной основе могут со временем вызвать пожелтение. Это связано с тем, что они чувствительны к ультрафиолетовому излучению, влажности и температуре. Воздействие прямых солнечных лучей также может привести к тому, что с возрастом на некоторых деревянных полах образуется желтая патина.