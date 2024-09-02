10 оттенков стен, которые идеально сочетаются с деревянными полами желтого тона

Posted 2 сентября, 18:48
Published 2 сентября, 18:48
Modified 2 сентября, 18:50
Updated 2 сентября, 18:50
Выбор цвета краски для стен не совсем простое занятие, ведь можно легко промахнуться с оттенком и получить разочарование от ремонта. При этом не стоит скидывать со счетов напольное покрытие, ведь это самый ближайший «сосед», от которого зависит исходный результат.
Если в доме имеются такие полы, как желтая сосна, белый дуб, гикори и натуральный клен, то такое покрытие часто имеет желтый тон, придающий помещению уют и привлекательность. Но как сочетать этот цвет со стенами?
Покраска стен светлой нейтральной краской, например белой, осветляет комнату, позволяя деревянному полу занять центральное место.
«Если вы ищете нейтральный фон, выбирайте теплый белый, который имеет те же оттенки, что и полы», — советует Сью Уодден, директор компании, выпускающей краску марки Sherwin-Williams.
Чтобы смягчить теплоту деревянных полов выберите синий цвет стен, который действует нейтрально и не перегружает пространство. Это изысканный оттенок создает приглушенный интерьер в нейтральной гамме. Он имеет легкий желтый оттенок, поэтому идеально сочетается с желтыми деревянными полами.
Вместо того, чтобы бороться с желтыми оттенками пола, лучше подружитесь с ними.
«Цвета, которые имеют тот же оттенок, что и дерево, могут создать монохромную цветовую гамму», — рассказывает Йео.
Темный бежевый — это мягкий, неподвластный времени цвет, который может подчеркнуть маслянисто-желтые тона напольных покрытий из светлого дерева. В результате получается успокаивающая нейтральная цветовая гамма, которая идеально подходит для спален и других уютных помещений.
Дизайнер Лорен Ли из Sisällä выбрала для акцентной стены своего проекта эффектный чернильно-черный цвет. Он не только демонстрирует архитектуру, но и создает разительный контраст с теплыми деревянными полами.
При выборе оттенка обращайте особое внимание на температуру цвета, который может быть теплым или прохладным. Чтобы усилить контраст, попробуйте покрасить стены или небольшую акцентную зону в более холодный оттенок, чтобы сбалансировать пространство. У угольно-синего цвета серый подтон, который может смягчить желтый цвет дубовых полов.
При планировании цветовой гаммы помещения можно сделать так, чтобы цвет стен и полов перетекали друг в друга, создавая единый общий вид. Песочный оттенок, подобный данному проекту, подчеркивает оттенки деревянных полов, создавая максимально светлую и уютную атмосферу в столовой.
Нейтральная краска часто имеет всевозможные оттенки, это позволяет легко сочетать ее с полами желтого цвета. Чтобы смягчить охристые тона напольного покрытия, попробуйте серый цвет краски с голубоватым оттенком. Один из лучших вариантов — ледяная смесь синего и серого.
Чтобы не затягивать с выбором цвета краски для стен, воспользуйтесь цветовым кругом, который может вдохновить на необычные сочетания. Цвета, расположенные рядом друг с другом на цветовом круге, называются аналогичными и хорошо сочетаются друг с другом. Используйте огненно-красный цвет чтобы дополнить деревянный пол оранжевого оттенка.
В этой эффектной комнате тоже действует простое в использовании правило цветового круга. Дополнительные цвета — это те, которые расположены прямо напротив друг друга на цветовом круге. В данном проекте полы поддерживаются насыщенным темно-синим цветом и желто-оранжевыми рамами арт-объектов. При этом, темный цвет стен не делает помещение мрачным, а придает интимность формальному пространству.
Для контрастного фокуса полов дизайнер выбрал цвет, противоположный желтому. Он описывается как «свежий, стальной серый с оттенками синего», что делает его идеальным нейтральным тоном.
Напольные покрытия на масляной основе могут со временем вызвать пожелтение. Это связано с тем, что они чувствительны к ультрафиолетовому излучению, влажности и температуре. Воздействие прямых солнечных лучей также может привести к тому, что с возрастом на некоторых деревянных полах образуется желтая патина.
Если вы хотите изменить их цвет, то можно очистить их, а затем покрасить в более светлый или темный оттенок, или выбелить, чтобы приглушить желтый цвет. Однако обратите внимание, что это трудоемкий процесс.
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