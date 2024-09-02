Неожиданно, но практично: 5 нестандартных кухонь для сложной планировки

Posted 2 сентября, 13:31
Published 2 сентября, 13:31
Modified 2 сентября, 19:03
Updated 2 сентября, 19:03
При проектировании кухни многие люди рассматривают классическую планировку, которая, как уже доказано практикой, отлично работает во множестве помещений. Но все кухни разные и могут потребовать нестандартного расположения. Так как же сделать из нестандартной кухни уютное помещение? Мы покажем вариант, которые могут стать отличным визуальным вдохновением для обладателей частных домов и квартир с нестандартной планировкой.
Иногда удобная планировка помещения может означать нарушение существующего положения вещей и переосмысление.
Часто, когда конструктивная или несущая деталь, например опорная балка или камин, препятствует классическому оформлению кухни, возникает соблазн либо убрать ее, либо полностью изменить планировку.
Однако, сделав эту существенную деталь частью планировки, а не рассматривать ее как помеху, вы можете придать кухне уникальную привлекательность. В этом проекте дизайнер Натали Ребак создала кухонный остров так, чтобы он располагался вокруг дымохода.
«Я хотела сделать пространство между кухней и столовой как можно более открытым, поэтому мы обошли дымоход и сделали его центральным элементом столовой», — рассказывает дизайнер.
В результате пространство кажется открытым и плавным, но при этом создается ощущение, что у двух помещений есть свои зоны.
Столовая группа считается идеальным вариантом для создания зоны отдыха на вашей кухне. Но в узкой кухне такая планировка часто бывает невозможной. Вместо этого можно создать уютный обеденный уголок, если даже традиционный остров не подходит для вашего помещения.
«Чтобы решить эту проблему, мы убрали перегородку для прихожей и окно во всю высоту кухни, заменив их окном стандартной высоты, чтобы стенной шкаф мог выдвигаться дальше. Это решение увеличило площадь кухни без изменения местоположения стен» — объясняет Молли Ранизэ, основатель и ведущий дизайнер Dmar Interiors.
В данном проекте владельцы решили отказаться от кухонного островка в пользу большего количества шкафов, которые дают достаточно места для хранения вещей, а также свободного передвижения и использования кухни. Новая кладовая также помогла со скрытым хранением.
«Создав более функциональный интерьер, мы смогли втиснуть в небольшой угол стол для завтрака. Он немного тесноват и находится слишком близко к двери, но это отличное место для приготовления кофе и быстрых обедов с детьми».
Если вам нравится просторная кухня, можно сделать выбор в пользу одного большого кухонного острова. А можно выбрать нестандартное решение и вместо одного очень большого острова спроектировать два стандартных. Вы выиграете от дополнительного пространства для хранения вещей и поможет вам создать специально отведенные зоны.
Например, один островок можно использовать для приготовления пищи, а второй может стать зоной для завтраков с большим количеством сидячих мест. При такой планировке вы фактически получите больше полезного пространства, поскольку центр очень большого острова обычно остается неиспользуемым.
На этой кухне пространство слишком узкое для традиционного острова, поэтому планировка камбуза была объединена с кухонным полуостровом.
«Островки идеальны, но не все помещения позволяют их использовать. В данном проекте я разместила остров в конце кухни как барную стойку, оставив остальное пространство открытым», — объясняет Натали.
Эта планировка обеспечивает достаточное пространство для необходимых шкафов, но при этом сохраняя места для обедов благодаря острову в стиле бара. Это также создает визуальное разделение между местом для приготовления пищи и гостиной открытой планировки.
Небольшие помещения часто объединяют, чтобы пространства казалось больше. В таких случаях вид на кухню из смежных комнат должен быть визуально привлекательным, но при этом важно спланировать кухню так, чтобы на виду не были самые загроможденные места — раковина и рабочая поверхность.
«В этой небольшой кухне-камбузе мы разместили холодильник посередине, чтобы закрыть вид на раковину и посуду, — говорит Эндрю Франц, AIA и основатель Andrew Franz Architect.
Чтобы плита не стояла вплотную к холодильнику, препятствуя выполнению двойной работы и блокируя движение, мы разместили ее в середине, по центру противоположного дверного проема. Это также позволило кухне почувствовать себя обоснованной в рамках существующей геометрии. Верхние шкафы равномерно расставлены с обеих сторон, создавая спокойный ритм в несбалансированном пространстве.
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