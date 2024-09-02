Неожиданно, но практично: 5 нестандартных кухонь для сложной планировки

При проектировании кухни многие люди рассматривают классическую планировку, которая, как уже доказано практикой, отлично работает во множестве помещений. Но все кухни разные и могут потребовать нестандартного расположения. Так как же сделать из нестандартной кухни уютное помещение? Мы покажем вариант, которые могут стать отличным визуальным вдохновением для обладателей частных домов и квартир с нестандартной планировкой.