7 элементов кухни, которые признаны самым непрактичным решением, по мнению дизайнеров

Posted 20 августа, 05:29
Published 20 августа, 05:29
Modified 10 сентября, 05:58
Updated 10 сентября, 05:58
В настоящее время существует много кухонных идей, от умных планировок до функциональных решений, поэтому бывает сложно понять, что же включить в свой проект.
Однако, независимо от стиля и размера дизайнеры интерьера выделяют несколько вещей, которые стоит избегать при планировании кухни.
Кухонный остров — это полезная функция, которую можно добавить, если помещение большого размера. Помимо увеличения объема хранения, он предоставляет собой дополнительное место для бытовой техники. Однако есть одна важная особенность, которую следует избегать.
«Я бы не рекомендовал устанавливать встроенную варочную панель на кухонный остров. Хотя это может показаться стильным решением, но вызывает ряд проблем. Во-первых, это не безопасно, так как увеличивает риск несчастных случаев с горячими поверхностями. Во-вторых, вентиляция может стать проблемой, часто требующей громоздких и менее эффективных моделей», — считает Кэролин Черминара, основатель и главный дизайнер Cerminara Design.
Варочная панель также отнимает ценное пространство на столе и может нарушить естественный ход работы на кухни. Кроме того, это усложняет сантехнику и электрику, увеличивая затраты. Лучше установить варочную панель и мойку на традиционное место, ближе к стене и коммуникациям.
Вытяжки стали центром внимания последних кухонных тенденций, превратившись из неудобного элемента в место для создания эффектного дизайна. А поскольку она обычно находится в центре внимания, Кэролин советует отказаться от классической планировки верхних шкафов.
«Я бы рекомендовала не устанавливать верхние шкафы по бокам вытяжки кухонной плиты. Их отсутствие создает иллюзию простора и более утонченный вид. Хотя вы потеряете часть места для хранения, вы можете компенсировать, установив шкафы в полный рост», — объясняет дизайнер.
В этом году тенденции в дизайне интерьера нацелены на характерный стиль, поэтому яркий кухонный фартук может быть первым в этом списке. Однако, это такая часть интерьера, которую в будущем не так легко изменить.
«Вам не нужна перегруженная задняя панель, чтобы создать дизайнерское решение, — говорит дизайнер интерьера Тама Белл (Tama Bell). — Вместо того, чтобы добавлять яркую плитку или замысловатые узоры, поищите способы добиться интересного эффекта с помощью текстуры и более нежных цветов».
Для многих встроенная бытовая техника является идеальным вариантом благодаря элегантному внешнему виду и оптимизированному дизайну. В шкафы часто интегрируют не только духовые шкафы, но и микроволновые печи. Однако, их неудобное расположение часто заставляет перестраивать кухню. Например, микроволновая печь над плитой или над духовым шкафов выглядит красиво только на проекте.
В реальности такая высокая установка создает много проблем: если тянуться на верх, доставая и вытаскивая тарелки с жидким блюдом, например супом, можно пролить на себя. К тому же, если в семье имеются дети, которые часто пользуются микроволновкой, то такая высота для них недопустима.
Стоит рассчитать ее высоту таким образом, чтобы микроволновая печь находилась на уровне столешницы.
Хранение имеет ключевое значение, особенно в небольших помещениях.
«Открытые кухонные стеллажи в тренде, они отлично смотрятся на фотографиях. Но я нахожу это непрактичным. Открытые полки тяжело держать аккуратными, и к тому же они идеальные места для скопления пыли. Вместо этого я рекомендую закрытые шкафы. Они придают вашей кухне чистый организованный вид и помогают не загромождать ее», — рассказывает дизайнер Аман Тан (Aman Than).
Несмотря на то, что дизайн кухни сводится к созданию эстетичной схемы, крайне важно обеспечить и функциональность.
«На кухне у всего должно быть свое место. Есть отличные способы упорядочить шкафы, чтобы вам было легко работать на своей кухне. Хорошо спроектированная кухня красива и практична», — говорит Алексис Элли (Alexis Elley), основатель компании Textures Interior Design.
Продуманное и практичное хранение поможет свести беспорядок к минимуму. Например, наиболее практичные решения это выдвижные большие ящики специально для кастрюль и сковородок, а также шкафы для хранения бытовой техники.
Если вам нужно хранить на столешницах предметы первой необходимости, наиболее практичным вариантом будет размещение органайзера или подноса, на котором можно собрать все необходимые бутылочки.
Может возникнуть желание разместить на кухне много шкафов, особенно на маленькой площади. Однако большое количество громоздкой мебели наверху может превратить пространство в тесное помещение, поэтому дизайнеры интерьера советуют не использовать так много настенных шкафов.
«Современные дизайнеры кухонь используют мало настенных шкафов. Их не так просто использовать с практической точки зрения, к тому же из-за них комната кажется более загроможденной и маленькой. Уменьшение количества настенных шкафов во всю высоту может придать помещению ощущение большей открытости и спокойствия, а не замкнутости», — говорит Мэтт Пей (Matt Payne), дизайнер Roundhouse Design.
Не всегда возможно полностью убрать все настенные шкафы, поэтому оставляйте их только там, где это необходимо. Чтобы у вас оставалось достаточно места для хранения вещей и при этом сохранялось ощущение открытости, Мэтт предлагает либо более тонкие настенные шкафы с открывающимся верхом, либо, по возможности, открытые полки.
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