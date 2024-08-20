7 элементов кухни, которые признаны самым непрактичным решением, по мнению дизайнеров

В реальности такая высокая установка создает много проблем: если тянуться на верх, доставая и вытаскивая тарелки с жидким блюдом, например супом, можно пролить на себя. К тому же, если в семье имеются дети, которые часто пользуются микроволновкой, то такая высота для них недопустима.