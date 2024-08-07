9 грубых ошибок при ремонте кухни, которые трудно исправить в будущем

Вы должны понимать, может ли пространство кухни вместить в себя всех проживающих в квартире так, чтобы каждый из них мог свободно находиться, не мешая другим. Если вы чувствуете, что на кухне может быть тесно, не стоит перегружать помещение слишком большим количеством элементов. Возможно следует подумать об уменьшении размера мебели и столовой группы.