9 грубых ошибок при ремонте кухни, которые трудно исправить в будущем

Posted 7 августа, 09:48
Published 7 августа, 09:48
Modified 10 сентября, 05:09
Updated 10 сентября, 05:09
Кухня должна быть сердцем дома, но некоторые ошибки в дизайне могут быстро превратить ее в неудобное пространство. Для того, чтобы новый интерьер кухни не превратился в слив бюджета, предотвратить проблемы нужно еще на этапе мозгового штурма. Рассказываем, какие ошибки чаще всего совершают еще на этапе планирования.
На кухне важна каждая мелочь и это особенно актуально для маленьких кухонь. Многим домовладельцам не хватает места для хранения просто потому, что на стенах остается много свободного места.
Отличный способ максимально использовать потенциал помещения для хранения вещей — поднять шкафы до потолка. Если вас не устраивает идея наличия шкафов с закрытыми дверцами, можно заменить их несколькими открытыми полками.
Приятно иметь яркую и красочную кухню, хотя ее внешний вид, скорее всего, устареет быстрее, чем у обычной. Имея это в виду, гораздо лучше выбрать нейтральные цвета, которые считаются более стойкими. То же самое верно для мебели и кухонной техники.
Наверняка вы уже и сами заметили, что кухня с ярким освещением выглядит намного лучше, чем недостаточно освещенная, пусть даже выполненная полностью в белом цвете. Правильное освещение важно для уборки и приготовления пищи, поэтому постарайтесь не пренебрегать таким важным аспектом.
Если на вашей кухне не хватает естественного освещения, как в многих квартирах, подумайте об инвестировании в осветительные приборы вдоль стен рабочей поверхности.
Отличный способом будет расположить осветительные приборы перед собой, а не позади себя или прямо над головой. Кроме того, не забывайте использовать только те лампы, которые излучают достаточно света, чтобы вы могли четко видеть.
По сути, столешница между плитой и раковиной это основная зона для приготовления пищи. Хотя здесь нет четких рекомендаций относительно того, сколько места у вас должно быть, дизайнеры советуют выделить достаточное пространство для удобства и убедиться, что ничто не мешает вашим движениям во время приготовления блюд.
Неправильное расположение выдвижных ящиков и дверцы шкафов может привести к тому, что они будут блокировать дверные проемы или стукаться друг об друга. Лучший способ не допустить заграждений — это спланировать их перед установкой.
Сначала подумайте, как и в каком направлении будет открываться каждый из элементов вашей кухни. Включайте в планировку не только шкафы хранения, но и холодильник, посудомоечную и стиральную машину, шкафы для бытовой техники. Подумайте о том, в каких положениях вы собираетесь их разместить и как люди смогут передвигаться по помещению.
Кухонные островки — идеальный способ увеличить пространство для процесса готовки и хранения продуктов. Однако, эта конструкция идеально вписывается только в том случае, если у вас достаточно места. Например, если кухня маленькая, наличие кухонного островка может оказаться ненужной тратой пространства. На этот случай вашим главным помощником могут стать открытые стеллажи.
Очень важно предусмотреть рабочий процесс на кухне, иначе спроектированный интерьер будет неэффективным и станет вызвать чувство раздражения. Под неправильным рабочим процессом подразумевается то, что вам придется постоянно ходить взад и вперед между различными зонами кухни, когда убираетесь, моете грязную посуду или готовите.
На этапе планирования проекта убедитесь, что места с интенсивным движением на вашей кухне, такие как плита — холодильник, обеденная зона — раковина, расположены в наиболее практичных местах.
Например, рекомендуется увеличить функциональность, добавив место для хранения масел и специй рядом с зоной приготовления. Хранить посуду и столовые приборы лучше всего рядом с посудомоечной машиной или раковиной.
Забыв соотнести размеры новых шкафов и бытовой техники, можно получить неприглядные выступы в виде выпирающих холодильников и других крупногабаритных предметов.
Также неплохо обратить внимание на мелкую бытовую технику, такую как блендеры, кухонные комбайны и микроволновые печи, поскольку они также могут стать проблемой, если все они будут оставлены на рабочей поверхности, что приведет к беспорядку.
Как можно раньше продумайте каждую мелочь планировки вашей кухни, затем сначала выберите бытовую технику, прежде чем приступать к изготовлению шкафов. Это позволит вам разместить приборы вокруг кухонной техники, а не наоборот. Это, в свою очередь, придаст вашей кухне безупречный вид и сделает ее намного более компактной.
Вы должны понимать, может ли пространство кухни вместить в себя всех проживающих в квартире так, чтобы каждый из них мог свободно находиться, не мешая другим. Если вы чувствуете, что на кухне может быть тесно, не стоит перегружать помещение слишком большим количеством элементов. Возможно следует подумать об уменьшении размера мебели и столовой группы.
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