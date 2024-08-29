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Posted 29 августа, 12:06

Published 29 августа, 12:06

Modified 10 сентября, 05:51

Updated 10 сентября, 05:51

У кого что болит: как месяц рождения влияет на твое здоровье

Месяц рождения и твое здоровье: узнай, каких болезней тебе не избежать — медики предупреждают

29 августа 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney
У кого что болит: как месяц рождения влияет на твое здоровье
Месяц рождения оказывает влияние на здоровье человека. Многие заболевания не связаны с генетикой, а просто присущи людям, родившимся в том или ином месяце. Посмотрите, какие слабые места по месяцу рождения есть у вас.

Ученые выяснили, что влияние на беременных тех или иных погодных факторов может отразиться на будущем здоровье ребенка. Например, женщина, чьи месяцы беременности пришлись на лето, может получить больше витамина D. А беременные зимой могут перенести простуду, что тоже отразится на плоде.

Также на здоровье человека влияет время года, в которое он провел первые 6 месяцев жизни.

Январь

Вам стоит уделять особое внимание сердцу, следить за холестерином и лишним весом. Рожденные в январе чаще болеют кардиомиопатией и гипертонией.

Февраль

У вас могут быть проблемы с дыхательной системой. Есть склонность к развитию бронхитов, легочных заболеваний, раку легких. Остерегайтесь курения.

Март

Мартовские дети подвержены сердечным заболеваниям. У них часто диагностируются аритмия и порок митрального клапана. Могут возникать нарушения кровообращения.

Апрель

И апрельским детям не избежать болезней сердца. Часто подвержены стенокардии и аритмии. А еще у вас есть риск развития меланомы.

У январских, мартовских, апрельских детей проблемы с сердцемУ январских, мартовских, апрельских детей проблемы с сердцем
У январских, мартовских, апрельских детей проблемы с сердцем. Фото: Изображение Midjourney

Май

У новорожденных в мае чаще всего фиксируется недобор веса при рождении. Но это не мешает оставаться им самыми здоровыми — никаких заболеваний по месяцу рождения у них не выявлено.

Июнь

Ваше слабое место — дыхательные пути. Нередко возникает астма, есть предрасположенность к инфарктам.

Июль

Если вы родились в июле, следите за давлением. У рожденных в июле часто диагностируется гипертония. Также возможны болезни мочевыводящих путей.

Август

Зрение — ваше слабое место. Уделяйте внимание глазам — вы в зоне риска по развитию инфекций органов зрения.

У новорожденных в мае чаще всего фиксируется недобор веса при рожденииУ новорожденных в мае чаще всего фиксируется недобор веса при рождении
У новорожденных в мае чаще всего фиксируется недобор веса при рождении. Фото: 1MI

Сентябрь

Сентябрьские дети не отличаются сильным здоровьем. У них часто возникают пищевые расстройства, нарушения работы ЖКТ, могут возникать проблемы с психикой.

Октябрь

Вы больше всех подвержены простудам и респираторным инфекциям. Но есть риск и половых инфекций.

Ноябрь

Ноябрьские дети очень гиперактивны, из-за чего могут испытывать трудности с обучением. Часто болеют сердечными болезнями, есть риск рака легких.

Сентябрьские дети не отличаются сильным здоровьемСентябрьские дети не отличаются сильным здоровьем
Сентябрьские дети не отличаются сильным здоровьем. Фото: Изображение Midjourney

Декабрь

Серьезных заболеваний у декабрьских именинников нет. Но ученые заметили у них склонность к образованию синяков и травмам.

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#Екатерина Непомнящая#Здоровье#Все материалы авторов#Влияние месяца рождения
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