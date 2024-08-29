Месяц рождения и твое здоровье: узнай, каких болезней тебе не избежать — медики предупреждают

Ученые выяснили, что влияние на беременных тех или иных погодных факторов может отразиться на будущем здоровье ребенка. Например, женщина, чьи месяцы беременности пришлись на лето, может получить больше витамина D. А беременные зимой могут перенести простуду, что тоже отразится на плоде.