Месяц рождения и твое здоровье: узнай, каких болезней тебе не избежать — медики предупреждают

Posted 29 августа, 12:06
Published 29 августа, 12:06
Modified 10 сентября, 05:51
Updated 10 сентября, 05:51
Ученые выяснили, что влияние на беременных тех или иных погодных факторов может отразиться на будущем здоровье ребенка. Например, женщина, чьи месяцы беременности пришлись на лето, может получить больше витамина D. А беременные зимой могут перенести простуду, что тоже отразится на плоде.
Также на здоровье человека влияет время года, в которое он провел первые 6 месяцев жизни.
Вам стоит уделять особое внимание сердцу, следить за холестерином и лишним весом. Рожденные в январе чаще болеют кардиомиопатией и гипертонией.
У вас могут быть проблемы с дыхательной системой. Есть склонность к развитию бронхитов, легочных заболеваний, раку легких. Остерегайтесь курения.
Мартовские дети подвержены сердечным заболеваниям. У них часто диагностируются аритмия и порок митрального клапана. Могут возникать нарушения кровообращения.
И апрельским детям не избежать болезней сердца. Часто подвержены стенокардии и аритмии. А еще у вас есть риск развития меланомы.
У новорожденных в мае чаще всего фиксируется недобор веса при рождении. Но это не мешает оставаться им самыми здоровыми — никаких заболеваний по месяцу рождения у них не выявлено.
Ваше слабое место — дыхательные пути. Нередко возникает астма, есть предрасположенность к инфарктам.
Если вы родились в июле, следите за давлением. У рожденных в июле часто диагностируется гипертония. Также возможны болезни мочевыводящих путей.
Зрение — ваше слабое место. Уделяйте внимание глазам — вы в зоне риска по развитию инфекций органов зрения.
Сентябрьские дети не отличаются сильным здоровьем. У них часто возникают пищевые расстройства, нарушения работы ЖКТ, могут возникать проблемы с психикой.
Вы больше всех подвержены простудам и респираторным инфекциям. Но есть риск и половых инфекций.
Ноябрьские дети очень гиперактивны, из-за чего могут испытывать трудности с обучением. Часто болеют сердечными болезнями, есть риск рака легких.
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