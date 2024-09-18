Куда сходить в Петербурге 21 и 22 сентября: топ интересных событий

Posted 18 сентября, 15:10
Published 18 сентября, 15:10
Modified 18 сентября, 15:18
Updated 18 сентября, 15:18
Как сообщает kuda-spb.ru, в Северной столице существует много возможностей приобщиться к культуре.
Темой 10-го фестиваля ботаники «НеобыЧАЙный сад» станут чайные травы и обычаи чаепития разных народов и стран.
В субботу посетители ресторана смогут буквально перенестись в греческий амфитеатр и насладиться мелодиями настоящего мини-оркестра.
В течение всего теплого сезона, включая первый месяц осени, по пятницам и субботам на теплоходе, проплывающем по Неве, проходят вечеринки «Гидровояж».
Музей-заповедник «Петергоф» организует одно из наиболее великолепных и запоминающихся шоу в нашей стране. Метеор займется доставкой гостей в Петергоф, а гид поможет узнать много нового.
До 5 октября в Инженерном доме Петропавловской крепости будет принимать гостей выставка, где размещены творения сотни российских и иностранных художников в формате мини-текстиля.
21 сентября Кронштадт приглашает поклонников рока на фестиваль «Рокштадт». Множество выступлений музыкальных коллективов будут проходить рядом с Финским заливом на территории кластера «Остров фортов».
В Северной столице, по адресу: Конюшенная площадь, 2, заработало развлекательное заведение известного российского певца Григория Лепса — Leps Bar.
В субботу в торгово-развлекательном комплексе «Лето» пройдет праздник «Арт-ЛЕТО», где будут выступать талантливые юные петербуржцы.
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