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Posted 18 сентября, 15:10

Published 18 сентября, 15:10

Modified 18 сентября, 15:18

Updated 18 сентября, 15:18

Куда сходить в Петербурге 21 и 22 сентября: топ интересных событий

Куда сходить в Петербурге 21 и 22 сентября: топ интересных событий

18 сентября 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney
Журналисты отобрали топ самых увлекательных мероприятий для жителей Петербурга и туристов, которые состоятся 21 и 22 сентября.

Как сообщает kuda-spb.ru, в Северной столице существует много возможностей приобщиться к культуре.

Фестиваль «НеобыЧАЙный сад»

Темой 10-го фестиваля ботаники «НеобыЧАЙный сад» станут чайные травы и обычаи чаепития разных народов и стран.

Греческая вечеринка в Las Torres

В субботу посетители ресторана смогут буквально перенестись в греческий амфитеатр и насладиться мелодиями настоящего мини-оркестра.

Вечеринки на теплоходе «Гидровояж»

В течение всего теплого сезона, включая первый месяц осени, по пятницам и субботам на теплоходе, проплывающем по Неве, проходят вечеринки «Гидровояж».

По пятницам и субботам на теплоходе, проплывающем по Неве, проходят вечеринки «Гидровояж»По пятницам и субботам на теплоходе, проплывающем по Неве, проходят вечеринки «Гидровояж»
По пятницам и субботам на теплоходе, проплывающем по Неве, проходят вечеринки «Гидровояж». Фото: Сергей Рудковский. 1MI

Осенний праздник фонтанов в Петергофе на метеоре «Сказки Пушкина»

Музей-заповедник «Петергоф» организует одно из наиболее великолепных и запоминающихся шоу в нашей стране. Метеор займется доставкой гостей в Петергоф, а гид поможет узнать много нового.

Выставка «Магия текстиля»

До 5 октября в Инженерном доме Петропавловской крепости будет принимать гостей выставка, где размещены творения сотни российских и иностранных художников в формате мини-текстиля.

Фестиваль «Рокштадт»

21 сентября Кронштадт приглашает поклонников рока на фестиваль «Рокштадт». Множество выступлений музыкальных коллективов будут проходить рядом с Финским заливом на территории кластера «Остров фортов».

21 сентября Кронштадт приглашает поклонников рока на фестиваль «Рокштадт».21 сентября Кронштадт приглашает поклонников рока на фестиваль «Рокштадт».
21 сентября Кронштадт приглашает поклонников рока на фестиваль «Рокштадт».. Фото: 1MI

Караоке-бар Григория Лепса

В Северной столице, по адресу: Конюшенная площадь, 2, заработало развлекательное заведение известного российского певца Григория Лепса — Leps Bar.

Фестиваль «Арт-ЛЕТО»

В субботу в торгово-развлекательном комплексе «Лето» пройдет праздник «Арт-ЛЕТО», где будут выступать талантливые юные петербуржцы.

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