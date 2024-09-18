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Posted 18 сентября, 20:31

Published 18 сентября, 20:31

Modified 18 сентября, 20:35

Updated 18 сентября, 20:35

Джордж Клуни и Брэд Питт, сентябрь 2024 года

Джордж Клуни отправил письмо Тому Крузу, выдав себя за Брэда Питта

18 сентября 2024, 20:31
Фото: JB Lacroix/FilmMagic
Джордж Клуни и Брэд Питт, сентябрь 2024 года
Знаменитый актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни рассказал, что он отправлял многим актерам поддельные письма, выдавая себя за Билла Клинтона и Брэда Питта. Из подобных шуток иногда выходят курьезные истории.

У Клуни — давняя склонность подшучивать над своими друзьями и коллегами, пишет PEOPLE.

«Каждому актеру, которого я знаю, я отправил письмо от Билла Клинтона», — объяснил Клуни в прямом эфире известного телешоу. «Я пытаюсь найти их худший фильм и говорю им: „Я был в самолете и [смотрел ваш фильм]“.

Он рассказал, как недавно подшутил над актером Томом Крузом.

«Я отправил письмо Тому Крузу, сказав, что планируется снять [Интервью с вампиром 2 ], но на этот раз Брэд хочет сыграть Лестата. А сегодня днём Брэд ​​рассказал, что Том позвонил ему со словами: „Да, ты можешь сыграть Лестата, все в порядке, меня это устраивает“. Брэд растерялся и произнес: „О чем ты говоришь?“

Том Круз и Брэд Питт снимались в фильме 1994 года «Интервью с вампиром». Они сыграли двух вампиров, живущих в XVIII и XIX веках.

На вопрос, догадываются ли люди, что Клуни их разыгрывает, когда получают от знаменитостей странные письма, он ответил:

«Обычно они каким-то образом догадываются об этом».
Я скажу так — как только вы делаете что-то действительно подлое и долгоиграющее, это как иметь ядерное оружие», — добавил он. «Все боятся, что вы можете это сделать».

Входе шоу он рассказал, как намеренно подводил режиссера нового фильма со своим участием «Одинокие волки» Джона Уоттса к тому, чтобы он предложил роль Питту.

«Я действительно просто напугал его до чертиков, прежде чем [он позвонил Брэду]».

Фильм «Одинокие волки» выйдет в прокат в кинотеатрах 20 сентября.

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#Марина Колодкина#Знаменитости#Шутка#Актеры
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