Джордж Клуни отправил письмо Тому Крузу, выдав себя за Брэда Питта

Posted 18 сентября, 20:31
Published 18 сентября, 20:31
Modified 18 сентября, 20:35
Updated 18 сентября, 20:35
У Клуни — давняя склонность подшучивать над своими друзьями и коллегами, пишет PEOPLE.
«Каждому актеру, которого я знаю, я отправил письмо от Билла Клинтона», — объяснил Клуни в прямом эфире известного телешоу. «Я пытаюсь найти их худший фильм и говорю им: „Я был в самолете и [смотрел ваш фильм]“.
Он рассказал, как недавно подшутил над актером Томом Крузом.
«Я отправил письмо Тому Крузу, сказав, что планируется снять [Интервью с вампиром 2 ], но на этот раз Брэд хочет сыграть Лестата. А сегодня днём Брэд рассказал, что Том позвонил ему со словами: „Да, ты можешь сыграть Лестата, все в порядке, меня это устраивает“. Брэд растерялся и произнес: „О чем ты говоришь?“
Том Круз и Брэд Питт снимались в фильме 1994 года «Интервью с вампиром». Они сыграли двух вампиров, живущих в XVIII и XIX веках.
На вопрос, догадываются ли люди, что Клуни их разыгрывает, когда получают от знаменитостей странные письма, он ответил:
«Обычно они каким-то образом догадываются об этом».
Я скажу так — как только вы делаете что-то действительно подлое и долгоиграющее, это как иметь ядерное оружие», — добавил он. «Все боятся, что вы можете это сделать».
Входе шоу он рассказал, как намеренно подводил режиссера нового фильма со своим участием «Одинокие волки» Джона Уоттса к тому, чтобы он предложил роль Питту.
«Я действительно просто напугал его до чертиков, прежде чем [он позвонил Брэду]».
Фильм «Одинокие волки» выйдет в прокат в кинотеатрах 20 сентября.
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