Риелторы просят три изменения в закон о продаже квартиры с детскими долями

Posted 18 сентября, 16:36
Published 18 сентября, 16:36
Modified 18 сентября, 16:38
Updated 18 сентября, 16:38
Продажа жилья с детскими долями сопряжено с рядом проблем. Российские семьи пытаются улучшить свои жилищные условия, но сделать это с детскими долями, как показывает практика, довольно сложно. Так как органы опеки представляют интересы детей при вложенном в жилье материнским капиталом, за ними закреплено право давать разрешение на такие сделки.
Одна из пользователей форума рассказала, с чем они столкнулась:
«Я бы сказала, всё зависит от опеки… Мы продавали квартиру 70 квадратов и брали 122 в готовой и уже сданной новостройке в том же районе в буквально двух остановках, по факту даже в более престижном месте. Но нам не одобрили, потому что покупаемая квартира в голом бетоне и берется в ипотеку, так что на таких условиях нашу продавать нельзя. А выше, вон, смотрю, даже по долевому участию одобрили».
Ситуация купли-продажи усложняется также тем, что в России нет стандарта, по которому можно получить разрешение от опеки. Разные регионы устанавливают свои правила — кому-то отказывают из-за покупки жилья «в бетоне», а кому-то разрешают на стадии котлована.
Специалисты по продаже недвижимости как никто знают все подводные камни сделок с детскими долями. Российская гильдия риелторов (РГР) не раз обращала на это внимание, а в сентябре 2024 года направила в правительство РФ и комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обращение. Главной проблемой в этом письме отмечают разный порядок получения разрешения и пути их решения.
Так, РГР предлагает:
Сообщество также указало, что готово к сотрудничеству в данном вопросе и оказанию помощи.
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