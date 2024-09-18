Риелторы просят три изменения в закон о продаже квартиры с детскими долями

Специалисты по продаже недвижимости как никто знают все подводные камни сделок с детскими долями. Российская гильдия риелторов (РГР) не раз обращала на это внимание, а в сентябре 2024 года направила в правительство РФ и комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обращение. Главной проблемой в этом письме отмечают разный порядок получения разрешения и пути их решения.