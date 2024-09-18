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Posted 18 сентября, 18:20

Published 18 сентября, 18:20

Modified 18 сентября, 18:22

Updated 18 сентября, 18:22

9 модных трендов в сезоне осень-2024

9 модных трендов, которые вы обязательно увидите на улицах в сезоне осень-2024

18 сентября 2024, 18:20
Фото: Thomas Concordia/Victor VIRGILE/JP Yim/Getty Images
9 модных трендов в сезоне осень-2024
Если ваш гардероб давно не обновлялся, самое время узнать о том, что приготовила женская мода на осень. Эти подсказки помогут сделать правильный выбор и пополнить шкаф трендовыми новинками — модными мокасинами, бордовыми сумками и куртками из флиса.

1. Клетчатый английский флис

Клетчатый английский флисКлетчатый английский флис
Клетчатый английский флис. Фото: WWD/Joe Maher/Getty Images

Самый привлекательный тренд осени — это одежда из клетчатого флисового пледа свободных слоев. В этом сезоне одеваются так, словно вы уезжаете в загородный дом на выходные.

К тому же, такие предметы классического английского стиля, как вощеные жакеты, пальто в клетку, пышные юбки, резиновые сапоги до колен, будут как никогда господствовать этой осенью, особенно в дождливые дни.

2. Бохо-стиль

Бохо-стильБохо-стиль
Бохо-стиль. Фото: Angela Weiss/WWD/Estrop/Getty Images

В 2024 году шебби-шик появился с новыми взглядами на вязание крючком, бахрому и струящиеся ткани, которые кажутся свежее, чем когда-либо прежде. Осенне-зимний подиум Chloé послужил примером современного взгляда на старый образ.

3. Тотал деним лук

Тотал деним лукТотал деним лук
Тотал деним лук. Фото: Estrop/Kristy Sparow/Victor VIRGILE/Getty Images

Модные подиумы не раз демонстрировали образы из денима, которые в составляли тотал-лук. В основном модели представляли рубашки и модные длинные юбки, идеально подходящие на первые сентябрьские холода.

4. Сапоги жокея

Сапоги жокеяСапоги жокея
Сапоги жокея. Фото: WWD/Estrop/Getty Images

Высокие сапоги для верховой езды станут модным силуэтом на ближайшие осенние месяцы. Они дополняют струящиеся осенние платья, снова вышедшие в моду джинсы-скинни и практически все остальные вещи в осенней модной капсуле.

5. Аксессуары темно-вишневого цвета

Аксессуары темно-вишневого цветаАксессуары темно-вишневого цвета
Аксессуары темно-вишневого цвета. Фото: Thomas Concordia/Victor VIRGILE/JP Yim/Getty Images

Дизайнеры пришли к всеобщему согласию в выборе главного цвета аксессуаров в этом сезоне, и им стал бордовый. Сумки, обувь и практически все остальное детали представлены в темно-вишневых, бычьих и бордовых тонах.

7. Клепки

КлепкиКлепки
Клепки. Фото: Pascal Le Segretain/WWD/Victor VIRGILE/Getty Images

Благодаря возрождению бохо, клепки снова в центре внимания и более заметны, чем когда-либо. Аксессуары, ботинки и куртки на подиумах Loewe и Chloé украшали большие и маленькие заклепки. Наиболее модный и беспроигрышный аксессуар — сумка с этой яркой декоративной фурнитурой в форме полумесяца.

7. Школьная пора

Школьный стильШкольный стиль
Школьный стиль. Фото: WWD/Launchmetrics Spotlight/Victor VIRGILE/Getty Images

Этот тренд напрямую связан с новым учебным годом на студенческой скамье. Теперь совсем не стыдно выглядеть как ученица, ведь офисный стиль очень похож на школьный.

В нем преобладают пышные юбки, рубашки на пуговицах, кожаные лоферы, строгие блейзеры и свитера с V-образным вырезом. Цветовая палитра в основном академическая — темно-синий, хаки, бордовый и серый.

Формула модного образа проста: накиньте пиджак поверх рубашки с воротником и сочетайте его со свободными брюками в виде джинсов или юбки.

8. Лоферы с массивным носком

Мокасины с массивным носкомМокасины с массивным носком
Мокасины с массивным носком. Фото: Victor VIRGILE/Edward Berthelot/Peter White/Getty Images

Gucci и Victoria Beckham в своих показах сделали ставку на осенние лоферы со сборкой, вместе с массивной подошвой, макси-фурнитурой, кисточками и принтами. Стилисты рекомендуют быть немного сдержаннее с остальными элементами вашего наряда, чтобы позволить обуви говорить за себя.

9. Сливочно-желтый

Сливочно-желтыйСливочно-желтый
Сливочно-желтый. Фото: Estrop/Eamonn M. McCormack/Getty Images

Масляно-желтый — это неожиданно новый нейтральный оттенок, который можно сочетать с чем угодно — черным, белым, темно-синим, голубым или розовым. Он должен понравиться как любителям цвета, так и модницам монохромных платьев.

Хотя многие дизайнеры демонстрировали образы в тон и Рианна не стала исключением, можно просто добавьте кремовый свитер или сумку в свой осенний гардероб.

Ранее мы писали о самой модное осенней юбке, которая идеально впишется в офисный стиль.

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