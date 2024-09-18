9 модных трендов, которые вы обязательно увидите на улицах в сезоне осень-2024

Благодаря возрождению бохо, клепки снова в центре внимания и более заметны, чем когда-либо. Аксессуары, ботинки и куртки на подиумах Loewe и Chloé украшали большие и маленькие заклепки. Наиболее модный и беспроигрышный аксессуар — сумка с этой яркой декоративной фурнитурой в форме полумесяца.