9 модных трендов, которые вы обязательно увидите на улицах в сезоне осень-2024

Posted 18 сентября, 18:20
Published 18 сентября, 18:20
Modified 18 сентября, 18:22
Updated 18 сентября, 18:22
Самый привлекательный тренд осени — это одежда из клетчатого флисового пледа свободных слоев. В этом сезоне одеваются так, словно вы уезжаете в загородный дом на выходные.
К тому же, такие предметы классического английского стиля, как вощеные жакеты, пальто в клетку, пышные юбки, резиновые сапоги до колен, будут как никогда господствовать этой осенью, особенно в дождливые дни.
В 2024 году шебби-шик появился с новыми взглядами на вязание крючком, бахрому и струящиеся ткани, которые кажутся свежее, чем когда-либо прежде. Осенне-зимний подиум Chloé послужил примером современного взгляда на старый образ.
Модные подиумы не раз демонстрировали образы из денима, которые в составляли тотал-лук. В основном модели представляли рубашки и модные длинные юбки, идеально подходящие на первые сентябрьские холода.
Высокие сапоги для верховой езды станут модным силуэтом на ближайшие осенние месяцы. Они дополняют струящиеся осенние платья, снова вышедшие в моду джинсы-скинни и практически все остальные вещи в осенней модной капсуле.
Дизайнеры пришли к всеобщему согласию в выборе главного цвета аксессуаров в этом сезоне, и им стал бордовый. Сумки, обувь и практически все остальное детали представлены в темно-вишневых, бычьих и бордовых тонах.
Благодаря возрождению бохо, клепки снова в центре внимания и более заметны, чем когда-либо. Аксессуары, ботинки и куртки на подиумах Loewe и Chloé украшали большие и маленькие заклепки. Наиболее модный и беспроигрышный аксессуар — сумка с этой яркой декоративной фурнитурой в форме полумесяца.
Этот тренд напрямую связан с новым учебным годом на студенческой скамье. Теперь совсем не стыдно выглядеть как ученица, ведь офисный стиль очень похож на школьный.
В нем преобладают пышные юбки, рубашки на пуговицах, кожаные лоферы, строгие блейзеры и свитера с V-образным вырезом. Цветовая палитра в основном академическая — темно-синий, хаки, бордовый и серый.
Формула модного образа проста: накиньте пиджак поверх рубашки с воротником и сочетайте его со свободными брюками в виде джинсов или юбки.
Gucci и Victoria Beckham в своих показах сделали ставку на осенние лоферы со сборкой, вместе с массивной подошвой, макси-фурнитурой, кисточками и принтами. Стилисты рекомендуют быть немного сдержаннее с остальными элементами вашего наряда, чтобы позволить обуви говорить за себя.
Масляно-желтый — это неожиданно новый нейтральный оттенок, который можно сочетать с чем угодно — черным, белым, темно-синим, голубым или розовым. Он должен понравиться как любителям цвета, так и модницам монохромных платьев.
Хотя многие дизайнеры демонстрировали образы в тон и Рианна не стала исключением, можно просто добавьте кремовый свитер или сумку в свой осенний гардероб.
Ранее мы писали о самой модное осенней юбке, которая идеально впишется в офисный стиль.
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