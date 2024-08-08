Звезда «Матрицы» Киану Ривз снимется в сатирической ленте

Posted 8 августа, 09:20
Published 8 августа, 09:20
Modified 9 сентября, 23:21
Updated 9 сентября, 23:21
Как сообщает peopletalk.ru, для съемок Эстлунд выкупил выбывший из строя авиалайнер Boeing 747. Детали сюжета пока не приводятся, но недавно Эстлунд обмолвился, что основное действо будет разворачиваться во время полета, когда в самолете отключается система развлечений.
По словам Эстлунда, идею для фильма он не выдумал, а позаимствовал из одного социально-психологического исследования, описывающего сложность для человека оставаться в одиночестве в закрытом помещении в течение 6–15 минут, только думая и при этом ничего не делая.
Напомним, Эстлунд также приложил руку к созданию таких популярных проектов, как «Треугольник печали», «Форс-мажор», «Квадрат» и другие.
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