Стрижка на все времена: как сделать идеальное каре

Если в каре будут преобладать прямые и четкие линии, а срезы будут выполнены без градуировки, прическа будет смотреться слишком жестко, равно как и весь образ. Такой вариант оптимален, если у вас волосы средней плотности и вы ориентируетесь на массивную линию среза. Это решение подчеркнет красоту и густоту волос.