Стрижка на все времена: как сделать идеальное каре

Posted 9 сентября, 13:03
Published 9 сентября, 13:03
Modified 9 сентября, 13:05
Updated 9 сентября, 13:05
Любая короткая стрижка требует постоянной укладки и обновления. Чтобы каре всегда выглядело идеально, стилисты располагают срезы в стрижке немного выше уровня плеч. Волосы сзади не должны доставать до того участка, где шея округляется. Если этим правилом пренебречь, то спустя несколько дней каре постепенно будет выгибаться.
В каком случае каре не выгибается? Только если стрижка сделана на плотных, густых и идеально прямых волосах. Они держат форму безупречно вне зависимости от того, где находится срез. В случае со средними по густоте волосами выгибание неизбежно.
Если в каре будут преобладать прямые и четкие линии, а срезы будут выполнены без градуировки, прическа будет смотреться слишком жестко, равно как и весь образ. Такой вариант оптимален, если у вас волосы средней плотности и вы ориентируетесь на массивную линию среза. Это решение подчеркнет красоту и густоту волос.
Если образ нужно визуально смягчить, стоит ориентироваться на градуированное каре. Эта стрижка добавит волосам объема, сделает их визуально более густыми, а лицо с ней будет смотреться женственным и мягким.
Градуированное каре, впрочем, подходит не для всех волос. Однако для волос так называемого славянского типа оно оптимально. Эту стрижку можно делать на вьющихся, густых волосах, которые без проблем поддаются укладке и отлично держат форму. Вряд ли получится сделать идеальную градуировку на стекловидных волосах — объем они практически не держат.
Если ваша задача — создать стильный образ, рассмотрите стрижку с высокой градуировкой. Волосы будут эффектно выгибаться, а прическа будет смотреться нарочито небрежно. Такие стрижки идеально подходят молодым девушкам, однако при правильном подходе они украсят женщину любого возраста.
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