На Землю обрушится мощная магнитная буря — пугающий прогноз ученых

Posted 9 сентября, 10:01
Published 9 сентября, 10:01
Modified 9 сентября, 10:01
Updated 9 сентября, 10:01
В мае 2024 года люди в разных точках Земли могли наблюдать великолепное полярное сияние. Зрелище действительно красивое. Но вызвано оно весьма опасным явлением.
Это была уникальная по силе геомагнитная буря — самая мощная за последние 20 лет. А полярное сияние вызывают энергетически заряженные частицы, проникающие в верхние слои атмосферы. Эти же частицы могут нанести вред землянам — нарушить работу спутников, электроники, электросети и даже привести к интернет-апокалипсису.
К сентябрю 2024 года индекс солнечного цикла достиг максимума — рекордного за 21 век. Это свидетельствует о серьезных рисках масштабных солнечных вспышек и мощных магнитных бурь. Пока рекордной по силе остается майская геомагнитная буря, но риски крупных геомагнитных событий в сентябре остаются очень высокими.
В настоящее время Солнце подходит к очередному пику своего цикла активности. По прогнозам ученых, пик должен был прийтись на середину 2025 года. Однако солнечная активность нарастает столь интенсивно, что, возможно, максимум наступит раньше.
Чем больше мы приближаемся к пику, тем больше становится количество солнечных вспышек и геомагнитных штормов.
Эти бури могут усиливать электрические токи вокруг Земли, что, в свою очередь, может повлиять на навигационные и коммуникационные системы. Из-за этого могут возникать перебои со спутниковой навигацией и радиосвязью, а также вполне может произойти глобальное отключение интернета по всему миру.
Что касается влияния геошторма на здоровье землян, то здесь мнения ученых расходятся. Одни считают, что магнитные бури опасны для сердечников и людей, имеющих проблемы с сосудами. Это происходит из-за изменения скорости движения крови и других жидкостей в организме.
Другие утверждают, что подобные явления не являются смертельно опасными и не оказывают разрушительного влияния на здоровье. А ухудшение самочувствия во время магнитных бурь — лишь результат самовнушения.
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