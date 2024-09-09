На Землю обрушится мощная магнитная буря — пугающий прогноз ученых

Эти бури могут усиливать электрические токи вокруг Земли, что, в свою очередь, может повлиять на навигационные и коммуникационные системы. Из-за этого могут возникать перебои со спутниковой навигацией и радиосвязью, а также вполне может произойти глобальное отключение интернета по всему миру.