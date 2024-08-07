Джессике Альбе приходилось сниматься в кино, чтобы выживать

Posted 7 августа, 08:06
Published 7 августа, 08:06
Modified 10 сентября, 02:22
Updated 10 сентября, 02:22
Не всегда приходилось брать самые лучшие роли, — сказала Альба журналу People, ссылаясь на свой опыт начинающей актрисы. «Вы просто беретесь за роли, чтобы выжить, а это учит выдержке и настойчивости». Она добавила, что предпочла бы в начале карьеры иметь навыки и средства, чтобы писать, а ещё — разбираться о режиссуре и продюсировании. Об этом пишет foxnews.com
Актриса является матерью троих детей. Она рассказала, что ее опыт помог ей лучше понять, как поддержать своих их, если они решат пойти по ее стопам.
Дети любят слушать и делать все наоборот, отметила Альба, которая воспитывает 16-летнюю Хонор, 12-летнюю Хейвен и 6-летнюю Хейс со своим мужем Кэшем Уорреном. «Поэтому я стараюсь так или иначе не иметь слишком категоричных мнений».
«Если они действительно захотят быть исполнителями, то смогут быть также продюсерами, сценаристами или режиссерами», — добавила она. «Я думаю, что роль лидера действительно важна для искусства».
В 2021 году Альба, которая недавно ушла с поста креативного директора Honest Company, рассказала, почему она сделала паузу в своей актерской карьере после рождения первенца.
«Моя мать заболела раком в очень молодом возрасте», — сказала она тогда. «Многие женщины в моей семье пережили различные виды рака».
Она рассказала, что в детстве за 11 лет перенесла пять операций и часто лежала в больнице из-за аллергии. «Поэтому я очень хотела жить и проводить как можно больше времени с этим маленьким человеком, которого я привела в мир. Я хотела, чтобы этот маленький человек был здоров. Ведь очень трудно быть счастливым, когда у тебя нет здоровья».
«Это действительно то, что меня мотивировало», продолжила Альба. Она отметила, что не думала о том, сможет ли продолжить карьеру актрисы.
После рождения Хонор Альба поняла, что «не может вернуться к тому, что делала раньше, и быть настоящей».
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