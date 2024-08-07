Джессике Альбе приходилось сниматься в кино, чтобы выживать

Она рассказала, что в детстве за 11 лет перенесла пять операций и часто лежала в больнице из-за аллергии. «Поэтому я очень хотела жить и проводить как можно больше времени с этим маленьким человеком, которого я привела в мир. Я хотела, чтобы этот маленький человек был здоров. Ведь очень трудно быть счастливым, когда у тебя нет здоровья».