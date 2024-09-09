Самая модная юбка осени 2024 года — только такая!

Posted 9 сентября, 10:03
Published 9 сентября, 10:03
Modified 9 сентября, 10:05
Updated 9 сентября, 10:05
Офисный стиль снова переживает популярность. На Неделе Моды можно было видеть офисные костюмы с гигантскими плечами на пиджаках, широкие или узкие брюки со стрелкой, а также галстуки.
Но не стоит забывать и о юбках, делится остромодным трендом автор канала «Стрелец-Молодец». В сезоне осень-2024 этот предмет гардероба приобретает максимальную длину, ниже колена и открывающую щиколотку, имеет много складок и до совершенства однотонная. Это невероятно женственная модель актуальна в исполнении бархата, шерсти и даже кожи, которая остается в тренде уже который сезон.
Такой лук прекрасно вписывается в офисный дресс-код и лучше всех себя зарекомендовал с приталенным пиджаком, хлопчатобумажными рубашками и рубашками-поло.
Но этот тренд можно носить и более непринужденно, если добавить свободный свитер и кеды. В более холодную погоду носите длинные юбки с высокими сапогами или ботильонами.
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