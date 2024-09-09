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Posted 9 сентября, 10:03

Published 9 сентября, 10:03

Modified 9 сентября, 10:05

Updated 9 сентября, 10:05

Самая модная юбка осени 2024 года — только такая!

Самая модная юбка осени 2024 года — только такая!

9 сентября 2024, 10:03
Фото: i.pinimg.com
Самая модная юбка осени 2024 года — только такая!
Она теплая, длинная и модная! Неужели осень может быть такой элегантной? Рассказываем, как создать женственный образ с расклешенной юбкой макси и не выглядеть при этом Людмилой Прокофьевной!

Офисный стиль снова переживает популярность. На Неделе Моды можно было видеть офисные костюмы с гигантскими плечами на пиджаках, широкие или узкие брюки со стрелкой, а также галстуки.

Но не стоит забывать и о юбках, делится остромодным трендом автор канала «Стрелец-Молодец». В сезоне осень-2024 этот предмет гардероба приобретает максимальную длину, ниже колена и открывающую щиколотку, имеет много складок и до совершенства однотонная. Это невероятно женственная модель актуальна в исполнении бархата, шерсти и даже кожи, которая остается в тренде уже который сезон.

Такой лук прекрасно вписывается в офисный дресс-код и лучше всех себя зарекомендовал с приталенным пиджаком, хлопчатобумажными рубашками и рубашками-поло.

Но этот тренд можно носить и более непринужденно, если добавить свободный свитер и кеды. В более холодную погоду носите длинные юбки с высокими сапогами или ботильонами.

Юбка макси бежеваяЮбка макси бежевая
Юбка макси бежевая.
Фото: https://t.me/strelets_molodec/26153
Юбка-макси расклешенная тренд 2024Юбка-макси расклешенная тренд 2024
Юбка-макси расклешенная тренд 2024.
Фото: https://t.me/strelets_molodec/26153
Юбка офисная максиЮбка офисная макси
Юбка офисная макси.
Фото: https://t.me/strelets_molodec/26153
Юбка темно-серая макси офисный стиль 2024Юбка темно-серая макси офисный стиль 2024
Юбка темно-серая макси офисный стиль 2024.
Фото: https://t.me/strelets_molodec/26153
Юбка в складку макси серого цветаЮбка в складку макси серого цвета
Юбка в складку макси серого цвета.
Фото: https://t.me/strelets_molodec/26153
Юбка макси кожанаяЮбка макси кожаная
Юбка макси кожаная.
Фото: https://t.me/strelets_molodec/26153
Юбка макси светло-серого цвета с приталенным кардиганомЮбка макси светло-серого цвета с приталенным кардиганом
Юбка макси светло-серого цвета с приталенным кардиганом.
Фото: https://t.me/strelets_molodec/26153

Ранее мы рассказывали, как можно сэкономить на новой сумке и при этом сделать ее ультрамодным аксессуаром.

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#Эмилия Шпилева#Мода#2024 год#Все материалы авторов#Стиль#Осень-2024#Юбка
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