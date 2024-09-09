Самая модная юбка осени 2024 года — только такая!

Но не стоит забывать и о юбках, делится остромодным трендом автор канала «Стрелец-Молодец». В сезоне осень-2024 этот предмет гардероба приобретает максимальную длину, ниже колена и открывающую щиколотку, имеет много складок и до совершенства однотонная. Это невероятно женственная модель актуальна в исполнении бархата, шерсти и даже кожи, которая остается в тренде уже который сезон.