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Posted 9 сентября, 09:19

Published 9 сентября, 09:19

Modified 9 сентября, 09:19

Updated 9 сентября, 09:19

Как обновить любимую вещь, чтобы она выглядела модной: эти советы вам точно по плечу и по карману

Как обновить любимую вещь, чтобы она выглядела модной: эти советы вам точно по плечу и по карману

9 сентября 2024, 09:19
Фото: pinterest, kr.dhgate.com, dzen.ru
Как обновить любимую вещь, чтобы она выглядела модной: эти советы вам точно по плечу и по карману
Если вам надоели одни и те же вещи, попробуйте добавить им дизайнерскую изюминку. Это заметно освежит образ, а главное, не обойдется слишком дорого.

Галстук

Нет, речь не о скучных офисных галстуках, строго затянутых под воротником базовой рубашки. С этим аксессуаром можно придумать кое-что поинтереснее.

Например, использовать его в качестве пояса под оверсайз жакетом — этот прием активно используют фешен-инфлюенсеры. Получается смело и стильно, особенно с атласным галстуком бордового оттенка.

Хотите добавить больше изысканности? Сочетание развязанного галстука с многослойными подвесками. Такое сочетание особенно эффектно смотрится с корсетом — идеальный выбор для корпоративов.

Носить галстук можно не только на шееНосить галстук можно не только на шее
Носить галстук можно не только на шее. Фото: pinterest

Обвесы на сумку

Хотя минимализм до сих пор в тренде, в некоторых моментах он уже уступил место концепции «чем больше, тем лучше». Например, в области украшения сумок. Хотите быть модной? Превратите сумку в подобие новогодней елки с массой украшений.

Если вы не сторонница радикальных шагов, для начала добавьте на ремешок сумки один-два брелока. Если образ с такими элементами вам понравился, переходите к более смелым экспериментам: мягкие игрушки, смешные фигурки, элегантные кожаные подвески — место найдется для всего.

Начните с небольшого количества брелоков, чтобы привыкнуть к этим элементам образаНачните с небольшого количества брелоков, чтобы привыкнуть к этим элементам образа
Начните с небольшого количества брелоков, чтобы привыкнуть к этим элементам образа. Фото: kr.dhgate.com

Булавки

Булавки давно перестали быть частью неформальной культуры и «ушли в народ», где используются наравне с изысканными брошами. Ими можно щедро украсить карманы джинсовой куртки или пойти еще дальше и добавить цепочку вдоль нижней части брюк палаццо. Причем использовать можно не только декоративные элементы со стразами или цепочками, но и обычные швейные булавки.

Вот еще один современный вариант: попробуйте застегнуть свой любимый кардиган на винтажную булавку. Вы удивитесь, насколько такая маленькая деталь изменит образ.

Булавка — это и милый аксессуар, и оберегБулавка — это и милый аксессуар, и оберег
Булавка — это и милый аксессуар, и оберег. Фото: dzen.ru

Воротничок

Многие недооценивают волшебную силу накладных воротничков. А зря, ведь эти простые элементы в корне меняют образ. Например, воротничок простого кроя, надетый на любимый свитер, — беспроигрышный вариант для учебы и офиса. Хочется добавить утонченности? Возьмите тот же свитер, но с кружевным воротничком. Нужен наряд для вечерней прогулки с друзьями? Просто замените воротничок на другой, обшитый пайетками.

Воротничок значительно меняет «настроение» вещиВоротничок значительно меняет «настроение» вещи
Воротничок значительно меняет «настроение» вещи. Фото: charm-stile.ru

Накладки на пуговицы

Да, такая мелочь тоже значительно меняет образ. Достаточно взять базовую белую рубашку и добавить золотые накладки на пуговицы — вуаля, готов образ бизнес-леди в стиле Олд Мани. Сменив эти накладки на другие, например с цветочками, мы получим более расслабленный образ для неформальных встреч. То же самое можно проделать с жакетом и вообще с любой вещью.

Если хотите, чтобы вещь смотрелась как дизайнерский эксклюзив, добавьте накладки на пуговицыЕсли хотите, чтобы вещь смотрелась как дизайнерский эксклюзив, добавьте накладки на пуговицы
Если хотите, чтобы вещь смотрелась как дизайнерский эксклюзив, добавьте накладки на пуговицы. Фото: duhi-queen.ru

Шевроны

Станьте дизайнером собственной футболки и превратите ее в модный шедевр, который будет только у вас. Как это сделать? Просто добавьте на нее шевроны. Какие именно, решать только вам. Можно нашить или наклеить лого любимых музыкальных групп, флаги стран, в которых вы успели побывать, или просто забавные смайлики. Хотите чаще менять настроение своей футболки? Выбирайте шевроны на липучках.

Нужно добавить образу дерзости? Помогут нашивки!Нужно добавить образу дерзости? Помогут нашивки!
Нужно добавить образу дерзости? Помогут нашивки!. Фото: supl.biz
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#Елена Гончарова#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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