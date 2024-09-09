Как обновить любимую вещь, чтобы она выглядела модной: эти советы вам точно по плечу и по карману

Станьте дизайнером собственной футболки и превратите ее в модный шедевр, который будет только у вас. Как это сделать? Просто добавьте на нее шевроны. Какие именно, решать только вам. Можно нашить или наклеить лого любимых музыкальных групп, флаги стран, в которых вы успели побывать, или просто забавные смайлики. Хотите чаще менять настроение своей футболки? Выбирайте шевроны на липучках.