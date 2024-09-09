Как обновить любимую вещь, чтобы она выглядела модной: эти советы вам точно по плечу и по карману

Posted 9 сентября, 09:19
Published 9 сентября, 09:19
Modified 9 сентября, 09:19
Updated 9 сентября, 09:19
Нет, речь не о скучных офисных галстуках, строго затянутых под воротником базовой рубашки. С этим аксессуаром можно придумать кое-что поинтереснее.
Например, использовать его в качестве пояса под оверсайз жакетом — этот прием активно используют фешен-инфлюенсеры. Получается смело и стильно, особенно с атласным галстуком бордового оттенка.
Хотите добавить больше изысканности? Сочетание развязанного галстука с многослойными подвесками. Такое сочетание особенно эффектно смотрится с корсетом — идеальный выбор для корпоративов.
Хотя минимализм до сих пор в тренде, в некоторых моментах он уже уступил место концепции «чем больше, тем лучше». Например, в области украшения сумок. Хотите быть модной? Превратите сумку в подобие новогодней елки с массой украшений.
Если вы не сторонница радикальных шагов, для начала добавьте на ремешок сумки один-два брелока. Если образ с такими элементами вам понравился, переходите к более смелым экспериментам: мягкие игрушки, смешные фигурки, элегантные кожаные подвески — место найдется для всего.
Булавки давно перестали быть частью неформальной культуры и «ушли в народ», где используются наравне с изысканными брошами. Ими можно щедро украсить карманы джинсовой куртки или пойти еще дальше и добавить цепочку вдоль нижней части брюк палаццо. Причем использовать можно не только декоративные элементы со стразами или цепочками, но и обычные швейные булавки.
Вот еще один современный вариант: попробуйте застегнуть свой любимый кардиган на винтажную булавку. Вы удивитесь, насколько такая маленькая деталь изменит образ.
Многие недооценивают волшебную силу накладных воротничков. А зря, ведь эти простые элементы в корне меняют образ. Например, воротничок простого кроя, надетый на любимый свитер, — беспроигрышный вариант для учебы и офиса. Хочется добавить утонченности? Возьмите тот же свитер, но с кружевным воротничком. Нужен наряд для вечерней прогулки с друзьями? Просто замените воротничок на другой, обшитый пайетками.
Да, такая мелочь тоже значительно меняет образ. Достаточно взять базовую белую рубашку и добавить золотые накладки на пуговицы — вуаля, готов образ бизнес-леди в стиле Олд Мани. Сменив эти накладки на другие, например с цветочками, мы получим более расслабленный образ для неформальных встреч. То же самое можно проделать с жакетом и вообще с любой вещью.
Станьте дизайнером собственной футболки и превратите ее в модный шедевр, который будет только у вас. Как это сделать? Просто добавьте на нее шевроны. Какие именно, решать только вам. Можно нашить или наклеить лого любимых музыкальных групп, флаги стран, в которых вы успели побывать, или просто забавные смайлики. Хотите чаще менять настроение своей футболки? Выбирайте шевроны на липучках.
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