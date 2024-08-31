Как сочетать цвета в одежде: советы от стилистов

Posted 31 августа, 17:26
Published 31 августа, 17:26
Modified 10 сентября, 06:38
Updated 10 сентября, 06:38
Цвета в одежде должны сочетаться не только друг с другом, но также и с внешностью — соответствовать оттенку глаз, волос, кожи. Здесь стоит поэкспериментировать, подобрать удачные комбинации. Может получиться так, что из той комбинации, которая вам понравилась, один оттенок хорошо смотрится с вашим лицом, а остальные — нет. В этом случае действовать нужно следующим образом: топы, куртки и кофточки должны быть выдержаны в том оттенке, который больше всего идет вашему лицу, например подчеркивает цвет глаз. Дополнительные оттенки при этом «опускаются» — в них могут быть выдержаны обувь, брюки, юбки.
Стилисты отмечают, что образ смотрится гораздо более выигрышно в том случае, если детали разных цветов в нем не совпадают по размеру. Пример — длинные и широкие брюки и сдержанный топ, выдержанные в разных оттенках, в комбинации будут смотреться гораздо интереснее, чем рубашка и юбка — вещи, которые смотрятся как два простых квадрата.
Оттенки имеют определенные показатели — они различаются по насыщенности, температуре. Это следует учитывать, поскольку холодные гаммы лучше всего будут смотреться с холодными, ну, а теплые — именно с теплыми. Темные цвета сочетаются друг с другом, равно как и пастельные.
Выбирая сочетания оттенков, можно ориентироваться на такой инструмент, как цветовой круг Иттена. Его используют стилисты, визажисты, дизайнеры. Круг представляет собой схему, помогающую подбирать друг к другу цвета.
При помощи круга Иттена можно буквально с нуля собрать отличный образ, проводить интересные эксперименты.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14