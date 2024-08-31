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Posted 31 августа, 17:26

Published 31 августа, 17:26

Modified 10 сентября, 06:38

Updated 10 сентября, 06:38

Как сочетать цвета в одежде: советы от стилистов

Как сочетать цвета в одежде: советы от стилистов

31 августа 2024, 17:26
Фото: Изображение Midjourney
Как сочетать цвета в одежде: советы от стилистов
Научиться сочетать разные цвета в рамках одного образа не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Рассказываем о простых и понятных способах.

Внешность

Цвета в одежде должны сочетаться не только друг с другом, но также и с внешностью — соответствовать оттенку глаз, волос, кожи. Здесь стоит поэкспериментировать, подобрать удачные комбинации. Может получиться так, что из той комбинации, которая вам понравилась, один оттенок хорошо смотрится с вашим лицом, а остальные — нет. В этом случае действовать нужно следующим образом: топы, куртки и кофточки должны быть выдержаны в том оттенке, который больше всего идет вашему лицу, например подчеркивает цвет глаз. Дополнительные оттенки при этом «опускаются» — в них могут быть выдержаны обувь, брюки, юбки.

Цвета в одежде должны сочетаться не только друг с другом, но также и с внешностьюЦвета в одежде должны сочетаться не только друг с другом, но также и с внешностью
Цвета в одежде должны сочетаться не только друг с другом, но также и с внешностью. Фото: pxhere.com

Площадь цвета

Стилисты отмечают, что образ смотрится гораздо более выигрышно в том случае, если детали разных цветов в нем не совпадают по размеру. Пример — длинные и широкие брюки и сдержанный топ, выдержанные в разных оттенках, в комбинации будут смотреться гораздо интереснее, чем рубашка и юбка — вещи, которые смотрятся как два простых квадрата.

Стилисты отмечают, что образ смотрится гораздо более выигрышно в том случае, если детали разных цветов в нем не совпадают по размеруСтилисты отмечают, что образ смотрится гораздо более выигрышно в том случае, если детали разных цветов в нем не совпадают по размеру
Стилисты отмечают, что образ смотрится гораздо более выигрышно в том случае, если детали разных цветов в нем не совпадают по размеру. Фото: pxhere.com

Гармония

Оттенки имеют определенные показатели — они различаются по насыщенности, температуре. Это следует учитывать, поскольку холодные гаммы лучше всего будут смотреться с холодными, ну, а теплые — именно с теплыми. Темные цвета сочетаются друг с другом, равно как и пастельные.

Оттенки имеют определенные показатели — они различаются по насыщенности, температуреОттенки имеют определенные показатели — они различаются по насыщенности, температуре
Оттенки имеют определенные показатели — они различаются по насыщенности, температуре. Фото: pxhere.com

Как использовать цветовой круг Иттена

Выбирая сочетания оттенков, можно ориентироваться на такой инструмент, как цветовой круг Иттена. Его используют стилисты, визажисты, дизайнеры. Круг представляет собой схему, помогающую подбирать друг к другу цвета.

При помощи круга Иттена можно буквально с нуля собрать отличный образ, проводить интересные эксперименты.

Выбирая сочетания оттенков, можно ориентироваться на такой инструмент, как цветовой круг ИттенаВыбирая сочетания оттенков, можно ориентироваться на такой инструмент, как цветовой круг Иттена
Выбирая сочетания оттенков, можно ориентироваться на такой инструмент, как цветовой круг Иттена. Фото: pxhere.com
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