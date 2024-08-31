Как сочетать цвета в одежде: советы от стилистов

Цвета в одежде должны сочетаться не только друг с другом, но также и с внешностью — соответствовать оттенку глаз, волос, кожи. Здесь стоит поэкспериментировать, подобрать удачные комбинации. Может получиться так, что из той комбинации, которая вам понравилась, один оттенок хорошо смотрится с вашим лицом, а остальные — нет. В этом случае действовать нужно следующим образом: топы, куртки и кофточки должны быть выдержаны в том оттенке, который больше всего идет вашему лицу, например подчеркивает цвет глаз. Дополнительные оттенки при этом «опускаются» — в них могут быть выдержаны обувь, брюки, юбки.