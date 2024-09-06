Прямиком с мировых подиумов: самые модные цвета осени-2024: что носить в сентябре, в октябре и в ноябре + фото

Posted 6 сентября, 10:21
Published 6 сентября, 10:21
Modified 6 сентября, 10:21
Updated 6 сентября, 10:21
Хаки — цвет № 1 в этом сезоне. Актуальны предметы гардероба в оливковой, темно-зеленой гамме, которые становятся особенно глубокими в комбинации с определенными фактурами. В тренде — натуральная и искусственная кожа, твид, велюр. Стоит отметить, что одежда цвета хаки вполне может стать базовой — стилисты предлагают выбирать ее в качестве альтернативы коричневым и черным моделям.
Осенью 2024 года актуальны самые разные оттенки розового — начиная с клубничного и заканчивая персиковым. Как и модели оттенка хаки, розовую одежду тоже можно выбирать в качестве базовой. Если это оттенок приглушенного спектра, его можно комбинировать с яркими гаммами по принципу контраста или с одеждой в нюдовых оттенках. Они могут стать отличной альтернативой бежевой либо белоснежной базе, добавив образу женственности.
Актуальность серого цвета ни у кого не вызывает вопросов, однако осенью 2024 года стилисты предлагают оценить его в новом прочтении, а точнее — в новых текстурах. Хиты сезона — серые трикотажные модели с узорами, одежда из натуральной шерсти, а также серый мех. В серой гамме выдерживаются отдельные элементы декора, например бахрома, кружево.
Осень — время желтого цвета. В этом году самый актуальный оттенок — масляный, он же пастельный. Его основное преимущество заключается в универсальности, поскольку он отлично смотрится с любыми оттенками. Если же бледно-желтый цвет кажется скучным, можно рассмотреть более насыщенный и динамичный оттенок — горчичный.
Актуальность голубого цвета осенью 2024 года позволит сохранить воспоминания о лете. Допускаются любые гаммы — тиффани, лазурный и даже васильковый. Очень интересно смотрятся модели из полупрозрачных материалов, выдержанные в пастельных оттенках голубого. Лучшая партия для них — одежда и аксессуары серого, светло-коричневого, черного или кремового цвета.
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