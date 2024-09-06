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Posted 6 сентября, 10:21

Published 6 сентября, 10:21

Modified 6 сентября, 10:21

Updated 6 сентября, 10:21

Прямиком с мировых подиумов: самые модные цвета осени-2024: что носить в сентябре, в октябре и в ноябре + фото

Прямиком с мировых подиумов: самые модные цвета осени-2024: что носить в сентябре, в октябре и в ноябре + фото

6 сентября 2024, 10:21
Фото: Pinterest
Прямиком с мировых подиумов: самые модные цвета осени-2024: что носить в сентябре, в октябре и в ноябре + фото
Хотите этой осенью выглядеть на все сто? Проверьте, есть ли в вашем гардеробе обувь, одежда или аксессуары самых модных оттенков этого сезона.

Хаки

Хаки — цвет № 1 в этом сезоне. Актуальны предметы гардероба в оливковой, темно-зеленой гамме, которые становятся особенно глубокими в комбинации с определенными фактурами. В тренде — натуральная и искусственная кожа, твид, велюр. Стоит отметить, что одежда цвета хаки вполне может стать базовой — стилисты предлагают выбирать ее в качестве альтернативы коричневым и черным моделям.

Хаки — цвет № 1 в этом сезоне.Хаки — цвет № 1 в этом сезоне.
Хаки — цвет № 1 в этом сезоне.. Фото: Pinterest

Розовый

Осенью 2024 года актуальны самые разные оттенки розового — начиная с клубничного и заканчивая персиковым. Как и модели оттенка хаки, розовую одежду тоже можно выбирать в качестве базовой. Если это оттенок приглушенного спектра, его можно комбинировать с яркими гаммами по принципу контраста или с одеждой в нюдовых оттенках. Они могут стать отличной альтернативой бежевой либо белоснежной базе, добавив образу женственности.

Осенью 2024 года актуальны самые разные оттенки розовогоОсенью 2024 года актуальны самые разные оттенки розового
Осенью 2024 года актуальны самые разные оттенки розового. Фото: Pinterest

Серый

Актуальность серого цвета ни у кого не вызывает вопросов, однако осенью 2024 года стилисты предлагают оценить его в новом прочтении, а точнее — в новых текстурах. Хиты сезона — серые трикотажные модели с узорами, одежда из натуральной шерсти, а также серый мех. В серой гамме выдерживаются отдельные элементы декора, например бахрома, кружево.

Актуальность серого цвета ни у кого не вызывает вопросовАктуальность серого цвета ни у кого не вызывает вопросов
Актуальность серого цвета ни у кого не вызывает вопросов. Фото: Pinterest

Желтый

Осень — время желтого цвета. В этом году самый актуальный оттенок — масляный, он же пастельный. Его основное преимущество заключается в универсальности, поскольку он отлично смотрится с любыми оттенками. Если же бледно-желтый цвет кажется скучным, можно рассмотреть более насыщенный и динамичный оттенок — горчичный.

Осень — время желтого цветаОсень — время желтого цвета
Осень — время желтого цвета. Фото: Pinterest

Голубой

Актуальность голубого цвета осенью 2024 года позволит сохранить воспоминания о лете. Допускаются любые гаммы — тиффани, лазурный и даже васильковый. Очень интересно смотрятся модели из полупрозрачных материалов, выдержанные в пастельных оттенках голубого. Лучшая партия для них — одежда и аксессуары серого, светло-коричневого, черного или кремового цвета.

Актуальность голубого цвета осенью 2024 года позволит сохранить воспоминания о летеАктуальность голубого цвета осенью 2024 года позволит сохранить воспоминания о лете
Актуальность голубого цвета осенью 2024 года позволит сохранить воспоминания о лете. Фото: Pinterest
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#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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