Прямиком с мировых подиумов: самые модные цвета осени-2024: что носить в сентябре, в октябре и в ноябре + фото

Осенью 2024 года актуальны самые разные оттенки розового — начиная с клубничного и заканчивая персиковым. Как и модели оттенка хаки, розовую одежду тоже можно выбирать в качестве базовой. Если это оттенок приглушенного спектра, его можно комбинировать с яркими гаммами по принципу контраста или с одеждой в нюдовых оттенках. Они могут стать отличной альтернативой бежевой либо белоснежной базе, добавив образу женственности.



