Glamour считает их мега хитами осени-2024: нестандартные брелоки на сумках

Законодателем моды считается бренд Coach, который на показе сезона осень-зима 2024 продемонстрировал сумки с безделушками на нью-йоркскую тематику: яблоки, такси, Статуя Свободы. Аналогичные аксессуары появились и в других домах моды — Miu Miu, Fendi и Etro. Дизайнеры считают, что это новый способ проявить индивидуальность и покупать дизайнерские бренды, не тратясь на дорогостоящую сумку.