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Posted 7 сентября, 15:20

Published 7 сентября, 15:20

Modified 7 сентября, 15:22

Updated 7 сентября, 15:22

Glamour рассказал, какие аксессуары к сумкам станут хитами осени

Glamour считает их мега хитами осени-2024: нестандартные брелоки на сумках

7 сентября 2024, 15:20
Фото: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images
Glamour рассказал, какие аксессуары к сумкам станут хитами осени

Glamour рассказал, какие аксессуары к сумкам станут хитами осени

Но настоящим трендом стало многообразие крупных брелоков на ручках и ремешках сумок.

Подвески на сумочки скоро станут главным модным трендом, делится модными прогнозами издание Giamour. Если раньше обматывание ручки сумки шейным шарфом было классическим способом придать образу индивидуальность, современные тенденции переходят к более ярким способам выражения. Сейчас предлагается повесить на сумку не просто брелок, а целое множество брелоков!

На модных показах среди гостей уже была заметна эта тенденция. А на Неделе моды в Копенгагене, которая завершилась в августе, практически у каждой посетительницы на сумочках болтался какой-нибудь аксессуар.

Законодателем моды считается бренд Coach, который на показе сезона осень-зима 2024 продемонстрировал сумки с безделушками на нью-йоркскую тематику: яблоки, такси, Статуя Свободы. Аналогичные аксессуары появились и в других домах моды — Miu Miu, Fendi и Etro. Дизайнеры считают, что это новый способ проявить индивидуальность и покупать дизайнерские бренды, не тратясь на дорогостоящую сумку.

Брелоки на сумках — тренд 2024Брелоки на сумках — тренд 2024
Брелоки на сумках — тренд 2024. Фото: Christian Vierig/Raimonda Kulikauskiene/Getty Images
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#Эмилия Шпилева#Мода#Все материалы авторов#Сумка#Тренды#Аксессуары#Тренды 2024
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