Glamour считает их мега хитами осени-2024: нестандартные брелоки на сумках

Posted 7 сентября, 15:20
Published 7 сентября, 15:20
Modified 7 сентября, 15:22
Updated 7 сентября, 15:22
Подвески на сумочки скоро станут главным модным трендом, делится модными прогнозами издание Giamour. Если раньше обматывание ручки сумки шейным шарфом было классическим способом придать образу индивидуальность, современные тенденции переходят к более ярким способам выражения. Сейчас предлагается повесить на сумку не просто брелок, а целое множество брелоков!
На модных показах среди гостей уже была заметна эта тенденция. А на Неделе моды в Копенгагене, которая завершилась в августе, практически у каждой посетительницы на сумочках болтался какой-нибудь аксессуар.
Законодателем моды считается бренд Coach, который на показе сезона осень-зима 2024 продемонстрировал сумки с безделушками на нью-йоркскую тематику: яблоки, такси, Статуя Свободы. Аналогичные аксессуары появились и в других домах моды — Miu Miu, Fendi и Etro. Дизайнеры считают, что это новый способ проявить индивидуальность и покупать дизайнерские бренды, не тратясь на дорогостоящую сумку.
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