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Posted 7 сентября, 14:41

Published 7 сентября, 14:41

Modified 7 сентября, 14:44

Updated 7 сентября, 14:44

Ключевые тенденции модных показов осень/зима 2024

Ключевые тенденции модных показов осень/зима 2024, которые станут хитами

7 сентября 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
Ключевые тенденции модных показов осень/зима 2024
Осень — самое время быть в тренде нового сезона, который демонстрирует в этом году много пушистых вещей, теплые свитера и перевернутые модели.

Реальная, а не фантастическая мода — стало посланием нового сезона модных тенденций осени-зимы 2024. В целом, акцент делается не столько на силуэте, сколько на материалах, тактильных ощущениях и эффекте неожиданности.

Платье наоборот

Philosophy di Lorenzo SerafiniPhilosophy di Lorenzo Serafini
Philosophy di Lorenzo Serafini. Фото: ISIDORE MONTAG / GORUNWAY.COM
ChanelChanel
Chanel. Фото: UMBERTO FRATINI / GORUNWAY.COM

Экстравагантные платья и верхняя одежда знает как удивить. В 2024 году будут актуальны модели задом наперед и воротники-качели.

Камуфляжный экспрессионизм

Andreas Kronthaler for Vivienne WestwoodAndreas Kronthaler for Vivienne Westwood
Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Фото: UMBERTO FRATINI / GORUNWAY.COM
Mame KurogouchiMame Kurogouchi
Mame Kurogouchi. Фото: ISIDORE MONTAG / GORUNWAY.COM

Дизайнеры соединяют моду с экспрессионистским использованием традиционного камуфляжного рисунка.

Пришитая одежда

KolorKolor
Kolor. Фото: UMBERTO FRATINI / GORUNWAY.COM
PronouncePronounce
Pronounce. Фото: DANIELE OBERRAUCH / GORUNWAY.COM

Мода начинает удивлять своей двухмерностью при помощи пришитых к готовому образу предметов одежды. Ставка этого эффекта заключается в создании неожиданного элемента.

Объемный вверх

ErdemErdem
Erdem. Фото: ISIDORE MONTAG / GORUNWAY.COM
Michael Kors CollectionMichael Kors Collection
Michael Kors Collection. Фото: ISIDORE MONTAG / GORUNWAY.COM

Осенью вы будете без ума от объемной, приятной к телу верхней одежды из искусственного меха, перьев и махровой пряжи.

Лыжные свитера

Charles Jeffrey LoverboyCharles Jeffrey Loverboy
Charles Jeffrey Loverboy. Фото: COURTESY OF CHARLES JEFFREY LOVERBOY
Officine GénéraleOfficine Générale
Officine Générale. Фото: DANIELE OBERRAUCH / GORUNWAY.COM

Облегающие и стильные лыжные свитера подходят не только для катания на лыжах, но и для городской жизни. Уже осенью их можно надевать под юбку и пальто.

Широкие плечи

Stella McCartneyStella McCartney
Stella McCartney. Фото: ISIDORE MONTAG / GORUNWAY.COM
NamiliaNamilia
Namilia. Фото: BORIS MARBERG / COURTESY OF NAMILIA

Прямые, скошенные или округлые широкие плечи создают пространство и подчеркивают властный характер. Такие пропорции наблюдаются в основном на деловых костюмах, подчеркивающих значимость статуса.

Свитера из мишуры

Tory BurchTory Burch
Tory Burch. Фото: UMBERTO FRATINI / GORUNWAY.COM
Dries Van NotenDries Van Noten
Dries Van Noten. Фото: ALESSANDRO LUCIONI / GORUNWAY.COM

В этом сезоне мягкость граничит с небольшой толикой помпезности, придавая одежде эффект мишуры. Свитера и кардиганы в этом сезоне не просто заметны — они блестят и переливаются.

В стиле Марлен Дитрих

Thom BrowneThom Browne
Thom Browne. Фото: DANIELE OBERRAUCH / GORUNWAY.COM
Dolce & GabbanaDolce & Gabbana
Dolce & Gabbana. Фото: ISIDORE MONTAG / GORUNWAY.COM

На показах появился новый взгляд на вечерние наряды — деловые костюмы, дополненные шляпкой и вуалью в стиле Марлен Дитрих.

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#Эмилия Шпилева#Мода#Все материалы авторов#Одежда#Тренды 2024
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