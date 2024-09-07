Ключевые тенденции модных показов осень/зима 2024, которые станут хитами

Posted 7 сентября, 14:41
Published 7 сентября, 14:41
Modified 7 сентября, 14:44
Updated 7 сентября, 14:44
Реальная, а не фантастическая мода — стало посланием нового сезона модных тенденций осени-зимы 2024. В целом, акцент делается не столько на силуэте, сколько на материалах, тактильных ощущениях и эффекте неожиданности.
Экстравагантные платья и верхняя одежда знает как удивить. В 2024 году будут актуальны модели задом наперед и воротники-качели.
Дизайнеры соединяют моду с экспрессионистским использованием традиционного камуфляжного рисунка.
Мода начинает удивлять своей двухмерностью при помощи пришитых к готовому образу предметов одежды. Ставка этого эффекта заключается в создании неожиданного элемента.
Осенью вы будете без ума от объемной, приятной к телу верхней одежды из искусственного меха, перьев и махровой пряжи.
Облегающие и стильные лыжные свитера подходят не только для катания на лыжах, но и для городской жизни. Уже осенью их можно надевать под юбку и пальто.
Прямые, скошенные или округлые широкие плечи создают пространство и подчеркивают властный характер. Такие пропорции наблюдаются в основном на деловых костюмах, подчеркивающих значимость статуса.
В этом сезоне мягкость граничит с небольшой толикой помпезности, придавая одежде эффект мишуры. Свитера и кардиганы в этом сезоне не просто заметны — они блестят и переливаются.
На показах появился новый взгляд на вечерние наряды — деловые костюмы, дополненные шляпкой и вуалью в стиле Марлен Дитрих.
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