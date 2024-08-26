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Posted 26 августа, 04:01

Published 26 августа, 04:01

Modified 10 сентября, 06:19

Updated 10 сентября, 06:19

Стильные украшения на осень 2024 года: в офис, на учебу и прогулку

ТОП-5: стильные украшения на осень 2024 года — в офис, на учебу и прогулку

26 августа 2024, 04:01
Фото: 1MI
Стильные украшения на осень 2024 года: в офис, на учебу и прогулку
Модные украшения, сошедшие подиумов и ставшие самыми популярными хитами. Рассказываем про тренды, которые будут актуальны в наступающем осеннем сезоне.

Несмотря на минимализм, украшения по-прежнему являются неотъемлемой частью гардероба, придающие женщине индивидуальность и особый шарм. В наступающем осеннем сезоне все внимание на новые веяния моды, которые предлагают современные и стильные решения для дополнения образа.

Самые модные женские украшения, которые будут актуальны осенью-2024

1. Черное+золото

Сочетание черного и золотого цветов является основным модным направлением в ювелирных изделиях. Осенью этот тренд особенно набирает обороты, поскольку летнее цветное разнообразие сменяется серьезной строгостью линий. В моду возвращаются смелые формы, материалы и эмаль. Это шикарный способ смело заявить о себе.

 

2. Подвеска-маятник

Длинная цепочка и подвешенный камень или скульптура могут создать стильный образ, который лучше всего будет смотреться с тотал-луком в минималистичном стиле. По сути, это приковывающий внимание элемент, который в одиночку может «вывезти» весь образ, став центром притяжения.

 

3. Цепи

Готическая культура определенно входит в мейнстрим, что конечно же отражается на ювелирных изделиях. Материалы из белого золота или серебра, цепочки и мотивы для пирсинга являются основой этого типа украшений. Можно приобрести как роскошные, так и доступные варианты, подходящие по стилю.

 

4. Деревянные украшения

Украшения из дерева могут быть в стиле бохо-шик или модерн середины века. Такую универсальность важно учитывать, особенно при покупке изысканных ювелирных изделий. Аксессуары из дерева состоят из натуральных элементов, которые дают тепло и приземленность, что так хорошо сочетаются с наступающей осенью.

 

5. Часы

Часы никогда не выходят из моды, но в этом сезоне все внимание к ювелирным часам. Возрождение винтажных браслетов возрождает красивые браслеты, предлагая великолепные варианты с жемчугом, скарабеями, камнями и другими ювелирными элементами. Также будут актуальными часы с дополнительным браслетом, а также в цвете золота или серебра с черным циферблатом.

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#Эмилия Шпилева#Мода#Тренды#Украшения#Аксессуары#Тренды 2024
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