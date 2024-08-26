ТОП-5: стильные украшения на осень 2024 года — в офис, на учебу и прогулку

Часы никогда не выходят из моды, но в этом сезоне все внимание к ювелирным часам. Возрождение винтажных браслетов возрождает красивые браслеты, предлагая великолепные варианты с жемчугом, скарабеями, камнями и другими ювелирными элементами. Также будут актуальными часы с дополнительным браслетом, а также в цвете золота или серебра с черным циферблатом.