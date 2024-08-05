Топ советов, как невесте подготовиться ко свадьбе

Posted 5 августа, 10:47
Published 5 августа, 10:47
Modified 10 сентября, 02:07
Updated 10 сентября, 02:07
Определитесь с форматом мероприятия — это поможет найти подходящий стиль. Планируется пышное торжество или скромные семейные посиделки? Поход в ресторан или оригинальная фотосессия? Не забывайте и о собственном комфорте — это ваш день и вы должны максимально комфортно чувствовать себя в необычном образе.
Отталкивайтесь от своих личных предпочтений. Хочется побыть принцессой? Выбирайте пышные платья или струящиеся модели длины макси. Хотите подчеркнуть изгибы фигуры? Возьмите открытый комплект из юбки и топа — для современной невесты такая откровенность вполне позволительна. Не любите платья и юбки? Найдите стильный комбинезон или костюм. В них тоже можно выглядеть женственной и нежной.
Найдите такие украшения, которые будут дополнять ваш образ или станут броским акцентом. Главное не переусердствовать, чтобы образ не «дробился» на отдельные яркие фрагменты в виде сложно скроенного платья, крупных украшений, необычного макияжа и т. д.
В подборе аксессуаров тоже нужна мера. Пробуйте новое: замените привычную длинную фату шляпкой с вуалью или диадемой. Если хотите создать лаконичный образ, основой которого служит белый костюм, подберите к нему черные перчатки и ремень.
Если вы не любите сложные прически, можете смело от них отказаться. Простое плетение или аккуратно уложенные распущенные волосы смотрятся ничем не хуже нее. Ориентируйтесь на длину волос, сопутствующие аксессуары и одежду. С макияжем чуть сложнее. Можно создать естественный, нежный мейк, который вполне гармоничен и на церемонии в ЗАГСе, и на веселой свадебной вечеринке. Другой вариант — сделать более легкий и свежий макияж утром, а позже, когда придет пора танцевать до упада, его можно «усложнить» и сделать ярче, например, заменив нюдовую помаду на более насыщенную по цвету.
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