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Posted 5 августа, 10:47

Published 5 августа, 10:47

Modified 10 сентября, 02:07

Updated 10 сентября, 02:07

Топ советов, как невесте подготовиться ко свадьбе

Топ советов, как невесте подготовиться ко свадьбе

5 августа 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney
Рассказываем о модных тенденциях в этом свадебном сезоне и о том, как невесте готовиться к торжеству.

Найдите свой стиль

Определитесь с форматом мероприятия — это поможет найти подходящий стиль. Планируется пышное торжество или скромные семейные посиделки? Поход в ресторан или оригинальная фотосессия? Не забывайте и о собственном комфорте — это ваш день и вы должны максимально комфортно чувствовать себя в необычном образе.

Определитесь с платьем

Отталкивайтесь от своих личных предпочтений. Хочется побыть принцессой? Выбирайте пышные платья или струящиеся модели длины макси. Хотите подчеркнуть изгибы фигуры? Возьмите открытый комплект из юбки и топа — для современной невесты такая откровенность вполне позволительна. Не любите платья и юбки? Найдите стильный комбинезон или костюм. В них тоже можно выглядеть женственной и нежной.

Подберите украшения

Найдите такие украшения, которые будут дополнять ваш образ или станут броским акцентом. Главное не переусердствовать, чтобы образ не «дробился» на отдельные яркие фрагменты в виде сложно скроенного платья, крупных украшений, необычного макияжа и т. д.

Добавьте аксессуары

В подборе аксессуаров тоже нужна мера. Пробуйте новое: замените привычную длинную фату шляпкой с вуалью или диадемой. Если хотите создать лаконичный образ, основой которого служит белый костюм, подберите к нему черные перчатки и ремень.

Продумайте макияж

Если вы не любите сложные прически, можете смело от них отказаться. Простое плетение или аккуратно уложенные распущенные волосы смотрятся ничем не хуже нее. Ориентируйтесь на длину волос, сопутствующие аксессуары и одежду. С макияжем чуть сложнее. Можно создать естественный, нежный мейк, который вполне гармоничен и на церемонии в ЗАГСе, и на веселой свадебной вечеринке. Другой вариант — сделать более легкий и свежий макияж утром, а позже, когда придет пора танцевать до упада, его можно «усложнить» и сделать ярче, например, заменив нюдовую помаду на более насыщенную по цвету.

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#Дмитрий Митраков#2024 год#Все материалы авторов#Стиль#Тренды#Тренды 2024#Свадьба
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