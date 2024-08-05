Топ советов, как невесте подготовиться ко свадьбе

Если вы не любите сложные прически, можете смело от них отказаться. Простое плетение или аккуратно уложенные распущенные волосы смотрятся ничем не хуже нее. Ориентируйтесь на длину волос, сопутствующие аксессуары и одежду. С макияжем чуть сложнее. Можно создать естественный, нежный мейк, который вполне гармоничен и на церемонии в ЗАГСе, и на веселой свадебной вечеринке. Другой вариант — сделать более легкий и свежий макияж утром, а позже, когда придет пора танцевать до упада, его можно «усложнить» и сделать ярче, например, заменив нюдовую помаду на более насыщенную по цвету.