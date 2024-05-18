6 летних причесок для блондинок, которые нужно делать в 2024 году

Posted 18 мая, 13:35
Published 18 мая, 13:35
Modified 9 сентября, 23:15
Updated 9 сентября, 23:15
Лето — один из самых горячих периодов, когда волосы больше всего страдают от соленой воды, сухости и ультрафиолета. При этом, это прекрасная возможность подобрать для себя прически и поэкспериментировать с новыми образами.
В этом сезоне пучки станут находкой и будут выглядеть совершенно по разному — от супер элегантных колючек до классических ракушек 90-х и завитков, обрамляющих лицо. Также актуальными будут фактурные косички.
В качестве аксессуаров можно использовать цветные резинки и заколки с белыми цветами.
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