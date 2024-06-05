Свадебный маникюр: хиты этого лета

Розовый цвет покоряет своей нежностью, даже если речь идет о насыщенном и ярком оттенке. В свадебном образе он будет смотреться идеально, особенно если добавить к нему стразы и блестки. Можно сделать акцент на безымянном пальце, где у невесты будет красоваться кольцо.