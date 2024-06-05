Свадебный маникюр: хиты этого лета

Posted 5 июня, 17:53
Published 5 июня, 17:53
Modified 10 сентября, 01:48
Updated 10 сентября, 01:48
Френч всегда в моде и всегда актуален. Он покоряет своей сдержанностью и элегантностью, а еще универсальностью, поскольку он подходит под любой образ невесты.
Тем, кто считает обычный френч скучноватым, можно порекомендовать небанальный вариант такого маникюра — например, асимметричный. Для такого маникюра используются темные насыщенные оттенки, что делает его более оригинальным.
Оригинальный вариант френча — маникюр с рисунками и узорами. В качестве основы используется стандартная база, а дальше можно дать волю фантазии: например, один ноготь покрасить ярким лаком, другие — бледным. Линии при этом можно тоже наносить так, как хочется.
Нежность — один из основных акцентов образа невесты, поэтому цветочный маникюр впишется в него максимально органично. Отличный вариант — нюдовое покрытие, легкое и воздушное, и нежный рисунок. Однако с ним не стоит перебарщивать — лучше, если рисунок будет как можно более простым и лаконичным.
Очень интересно смотрится свадебный градиентный маникюр. На каждый из ногтей наносятся похожие, но при этом разные оттенки. Другой вариант — контрастное сочетание разных оттенков. К такому маникюру уместно будет добавить немного блесток.
В рамках такого свадебного маникюра используется комбинация нескольких разных техник, которые особым образом обыгрываются. К примеру, несколько ногтей могут иметь овальную форму или миндальную. На них наносится однотонное покрытие, используется декор в виде глиттера или стразов.
Розовый цвет покоряет своей нежностью, даже если речь идет о насыщенном и ярком оттенке. В свадебном образе он будет смотреться идеально, особенно если добавить к нему стразы и блестки. Можно сделать акцент на безымянном пальце, где у невесты будет красоваться кольцо.
Достаточно оригинальный, но очень эффектный вариант свадебного маникюра — обратный френч. Его можно выдержать в нежных, но насыщенных оттенках — например, выбрать ярко-голубое покрытие.
Маникюр с волнами — стопроцентный свадебный хит этого лета. Этот дизайн подойдет девушкам, готовым к экспериментам. Чтобы маникюр получился с налетом легкого гламура, его можно украсить миниатюрными звездочками.
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