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Posted 5 июня, 17:53

Published 5 июня, 17:53

Modified 10 сентября, 01:48

Updated 10 сентября, 01:48

Свадебный маникюр: хиты этого лета

Свадебный маникюр: хиты этого лета

5 июня 2024, 17:53
Фото: Изображение Midjourney
Маникюр — один из самых важных штрихов в образе невесты, и неудивительно, что девушки с особым вниманием подходят к его выбору. Рассказываем, какие варианты маникюра для невест стоит взять на заметку, если этим летом вы планируете свадьбу.

Френч

Френч всегда в моде и всегда актуален. Он покоряет своей сдержанностью и элегантностью, а еще универсальностью, поскольку он подходит под любой образ невесты.

Френч всегда в моде и всегда актуаленФренч всегда в моде и всегда актуален
Френч всегда в моде и всегда актуален. Фото: Изображение Midjourney

Небанальный френч

Тем, кто считает обычный френч скучноватым, можно порекомендовать небанальный вариант такого маникюра — например, асимметричный. Для такого маникюра используются темные насыщенные оттенки, что делает его более оригинальным.

Небанальный френчНебанальный френч
Небанальный френч. Фото: Изображение Midjourney

Френч с узором

Оригинальный вариант френча — маникюр с рисунками и узорами. В качестве основы используется стандартная база, а дальше можно дать волю фантазии: например, один ноготь покрасить ярким лаком, другие — бледным. Линии при этом можно тоже наносить так, как хочется.

Цветы

Нежность — один из основных акцентов образа невесты, поэтому цветочный маникюр впишется в него максимально органично. Отличный вариант — нюдовое покрытие, легкое и воздушное, и нежный рисунок. Однако с ним не стоит перебарщивать — лучше, если рисунок будет как можно более простым и лаконичным.

Нюдовое покрытие с нежным рисункомНюдовое покрытие с нежным рисунком
Нюдовое покрытие с нежным рисунком. Фото: Фрагмент видео

Градиент в пастельных тонах

Очень интересно смотрится свадебный градиентный маникюр. На каждый из ногтей наносятся похожие, но при этом разные оттенки. Другой вариант — контрастное сочетание разных оттенков. К такому маникюру уместно будет добавить немного блесток.

Очень интересно смотрится свадебный градиентный маникюрОчень интересно смотрится свадебный градиентный маникюр
Очень интересно смотрится свадебный градиентный маникюр. Фото: Изображение Midjourney

Блестки

В рамках такого свадебного маникюра используется комбинация нескольких разных техник, которые особым образом обыгрываются. К примеру, несколько ногтей могут иметь овальную форму или миндальную. На них наносится однотонное покрытие, используется декор в виде глиттера или стразов.

Свадебный маникюр с блесткамиСвадебный маникюр с блестками
Свадебный маникюр с блестками. Фото: Изображение Midjourney

Розовый цвет

Розовый цвет покоряет своей нежностью, даже если речь идет о насыщенном и ярком оттенке. В свадебном образе он будет смотреться идеально, особенно если добавить к нему стразы и блестки. Можно сделать акцент на безымянном пальце, где у невесты будет красоваться кольцо.

Розовый цвет покоряет своей нежностью,Розовый цвет покоряет своей нежностью,
Розовый цвет покоряет своей нежностью,. Фото: Фрагмент видео

Френч наоборот

Достаточно оригинальный, но очень эффектный вариант свадебного маникюра — обратный френч. Его можно выдержать в нежных, но насыщенных оттенках — например, выбрать ярко-голубое покрытие.

Вариант маникюра: френч наоборотВариант маникюра: френч наоборот
Вариант маникюра: френч наоборот. Фото: Фрагмент видео

Волнистый маникюр

Маникюр с волнами — стопроцентный свадебный хит этого лета. Этот дизайн подойдет девушкам, готовым к экспериментам. Чтобы маникюр получился с налетом легкого гламура, его можно украсить миниатюрными звездочками.

Маникюр с волнами — стопроцентный свадебный хит этого летаМаникюр с волнами — стопроцентный свадебный хит этого лета
Маникюр с волнами — стопроцентный свадебный хит этого лета. Фото: Фрагмент видео
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#Красота#Все материалы авторов#Свадьба
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