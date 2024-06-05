7 стрижек, которые выбирают успешные женщины

Стрижка каре считается воплощением элегантности. Она не стареет и не утрачивает актуальности. Ее выбирают многие успешные дамы, которые стремятся выглядеть строго и серьезно, но при этом женственно. Важно отметить один нюанс: идеальная укладка каре требует времени и сил. Однако если успешная женщина может позволить себе услуги парикмахера, то это не становится для нее проблемой.