7 стрижек, которые выбирают успешные женщины

Posted 5 июня, 16:35
Published 5 июня, 16:35
Modified 10 сентября, 01:48
Updated 10 сентября, 01:48
Успешные женщины — и в кино, и в реальной жизни — предпочитают элегантные стрижки. В их числе — боб с аккуратным и четким срезом. Такая стрижка во многом выражает характер женщины, его серьезность, а также аккуратность во всем.
Удивительно, что в образ успешной женщины часто вписывают и вполне романтичную прическу, например, эффектные локоны. И это неслучайно, поскольку такая укладка удачно и органично разбавляет собой сдержанность и серьезность образа успешной деловой женщины, придавая ему необходимую мягкость.
Не все успешные женщины предпочитают длинные волосы — они не готовы тратить драгоценное время на их укладку. Выход — стильные и элегантные стрижки. В топе — все тот же боб, но на волосах средней длины. На укладку такой прически требуется минимум времени, что актуально для деловых и очень занятых женщин.
Еще одна стрижка, которая идеально вписывается в образ деловой и успешной женщины. Она привлекательна тем, что имеет массу вариантов укладки, так что в образ буквально каждый день можно вносить приятные и интересные изменения.
Те успешные женщины, которые предпочитают не отказываться от длинных волос, как правило, убирают их в аккуратный и подчеркнуто лаконичный хвост. Именно с такой прической успешные женщины появляются в кадрах популярных и известных фильмов. Очевидный плюс прически — строгость, аккуратность, которые вовсе не нарушают общей женственности образа. Ну и, безусловно, на такую прическу требуется совсем немного времени.
Стрижка каре считается воплощением элегантности. Она не стареет и не утрачивает актуальности. Ее выбирают многие успешные дамы, которые стремятся выглядеть строго и серьезно, но при этом женственно. Важно отметить один нюанс: идеальная укладка каре требует времени и сил. Однако если успешная женщина может позволить себе услуги парикмахера, то это не становится для нее проблемой.
Такой вариант выбирают успешные женщины молодого возраста. Если в кино мы видим героиню, которая, несмотря на такой возраст, успела многого добиться, то, скорее всего, она будет носить именно такую прическу — идеально ухоженные, блестящие, аккуратно подстриженные прямые волосы до лопаток или чуть ниже.
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