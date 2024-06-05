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Posted 5 июня, 16:35

Published 5 июня, 16:35

Modified 10 сентября, 01:48

Updated 10 сентября, 01:48

7 стрижек, которые выбирают успешные женщины

7 стрижек, которые выбирают успешные женщины

5 июня 2024, 16:35
Фото: Изображение Midjourney
Успешность женщины во многом считывается по ее образу, и его черты так или иначе обыгрываются в кинематографе. При этом особый акцент делается на стрижках. Разбираемся, какие стрижки формируют образ успешной женщины.

Боб

Успешные женщины — и в кино, и в реальной жизни — предпочитают элегантные стрижки. В их числе — боб с аккуратным и четким срезом. Такая стрижка во многом выражает характер женщины, его серьезность, а также аккуратность во всем.

Стрижка боб с четким срезомСтрижка боб с четким срезом
Стрижка боб с четким срезом. Фото: 1MI

Локоны

Удивительно, что в образ успешной женщины часто вписывают и вполне романтичную прическу, например, эффектные локоны. И это неслучайно, поскольку такая укладка удачно и органично разбавляет собой сдержанность и серьезность образа успешной деловой женщины, придавая ему необходимую мягкость.

Локоны удачно и органично разбавляет собой сдержанностьЛоконы удачно и органично разбавляет собой сдержанность
Локоны удачно и органично разбавляет собой сдержанность. Фото: Изображение Midjourney

Боб с пробором

Не все успешные женщины предпочитают длинные волосы — они не готовы тратить драгоценное время на их укладку. Выход — стильные и элегантные стрижки. В топе — все тот же боб, но на волосах средней длины. На укладку такой прически требуется минимум времени, что актуально для деловых и очень занятых женщин.

Боб на волосах средней длиныБоб на волосах средней длины
Боб на волосах средней длины. Фото: Изображение Midjourney

Пикси

Еще одна стрижка, которая идеально вписывается в образ деловой и успешной женщины. Она привлекательна тем, что имеет массу вариантов укладки, так что в образ буквально каждый день можно вносить приятные и интересные изменения.

Стрижка пикси имеет массу вариантов укладкиСтрижка пикси имеет массу вариантов укладки
Стрижка пикси имеет массу вариантов укладки. Фото: Изображение Midjourney

Хвост

Те успешные женщины, которые предпочитают не отказываться от длинных волос, как правило, убирают их в аккуратный и подчеркнуто лаконичный хвост. Именно с такой прической успешные женщины появляются в кадрах популярных и известных фильмов. Очевидный плюс прически — строгость, аккуратность, которые вовсе не нарушают общей женственности образа. Ну и, безусловно, на такую прическу требуется совсем немного времени.

Очевидный плюс хвоста — строгость, аккуратностьОчевидный плюс хвоста — строгость, аккуратность
Очевидный плюс хвоста — строгость, аккуратность. Фото: Изображение Midjourney

Каре

Стрижка каре считается воплощением элегантности. Она не стареет и не утрачивает актуальности. Ее выбирают многие успешные дамы, которые стремятся выглядеть строго и серьезно, но при этом женственно. Важно отметить один нюанс: идеальная укладка каре требует времени и сил. Однако если успешная женщина может позволить себе услуги парикмахера, то это не становится для нее проблемой.

Стрижка каре считается воплощением элегантностиСтрижка каре считается воплощением элегантности
Стрижка каре считается воплощением элегантности. Фото: Изображение Midjourney

Длинные прямые волосы

Такой вариант выбирают успешные женщины молодого возраста. Если в кино мы видим героиню, которая, несмотря на такой возраст, успела многого добиться, то, скорее всего, она будет носить именно такую прическу — идеально ухоженные, блестящие, аккуратно подстриженные прямые волосы до лопаток или чуть ниже.

Длинные прямые волосы выбирают успешные женщины молодого возрастаДлинные прямые волосы выбирают успешные женщины молодого возраста
Длинные прямые волосы выбирают успешные женщины молодого возраста. Фото: Изображение Midjourney
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