Боб-каре: стильная классика, которая никогда не выходит из моды

«У этой базовой стрижки очень много вариантов. Боб-каре идет абсолютно всем, просто надо просто понимать, каким образом его персонифицировать. Боб может быть каким угодно. Если мы говорим об укороченном затылке, то это и короткий с челкой, и короткий с длинной челкой — бесконечная масса вариаций. Чаще всего он делается с длиной ниже подбородка, она подходит подавляющему большинству лиц».