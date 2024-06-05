Боб-каре: стильная классика, которая никогда не выходит из моды

Posted 5 июня, 12:47
Published 5 июня, 12:47
Modified 10 сентября, 01:45
Updated 10 сентября, 01:45
Скрыть высокий лоб и сделать лицо гармоничным? Нет ничего проще! Выбирайте боб каре с длинной или короткой челкой. Такая стрижка скроет недостатки, при этом подчеркнув черты лица и сделав их визуально крупнее. Длина такой стрижки может варьироваться от совсем короткой до средней, с прядями до плеч.
Если вы не любите долго мучиться с укладкой, этот вариант для вас! Романтичная аккуратная симметрия или дерзкая асимметрия, ровные или чуть подкрученные концы прядей — с бобом легко создавать новый образ на каждый день. Однако обладательницам непослушных волос стоит запастись укладочными средствами, так как короткие пряди часто капризничают, теряя заданную форму.
Этот вариант поможет скрыть не слишком идеальную шею. Стрижку можно сделать как с ровным срезом, так и ступеньками. В любом случае укладка получается оригинальной и красивой, а чтобы выбрать вариант, который идеально подойдет именно вам, ориентируйтесь на свой тип волос.
Можно окрасить волосы в один цвет, но стрижка гораздо интереснее смотрится в сочетании со сложным окрашиванием. Попробуйте балаяж, омбре или классическое мелирование. Главное — не забывайте о тренде на естественность. Выбирайте спокойные натуральные цвета и оттенки.
Павел Соболев, стилист, владелец салона красоты СОБОЛЕВ+, раскрыл секрет актуальности боба:
«У этой базовой стрижки очень много вариантов. Боб-каре идет абсолютно всем, просто надо просто понимать, каким образом его персонифицировать. Боб может быть каким угодно. Если мы говорим об укороченном затылке, то это и короткий с челкой, и короткий с длинной челкой — бесконечная масса вариаций. Чаще всего он делается с длиной ниже подбородка, она подходит подавляющему большинству лиц».
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