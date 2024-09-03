Что такое интернет-эстетики современной молодежи и как в них разбираться

Также существуют Soft Girl, E-Boy, Indie Kid, Fairycore, Barbiecore и великое множество других стилей и подстилей. В целом их можно назвать современной заменой старым добрым субкультурам. И преследуют они ту же цель: выделить своего последователя из толпы, показать его индивидуальность и отразить внутренний мир. Только если раньше это делалось через одежду и макияж, то сейчас через фото и видео.