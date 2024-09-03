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Posted 3 сентября, 09:19

Published 3 сентября, 09:19

Modified 3 сентября, 09:19

Updated 3 сентября, 09:19

Монитор компьютера

Что такое интернет-эстетики современной молодежи и как в них разбираться

3 сентября 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney
Монитор компьютера
Новому поколению не откажешь в способности генерировать творческие идеи. Поэтому в социальных сетях так часто меняются тренды и появляются новые эстетики. Что это такое, разберемся в сегодняшнем материале, а заодно рассмотрим фотопримеры.

Что такое эстетика в современном понимании

Интернет-эстетика — это визуальный стиль искусства, который часто сочетается с определенным музыкальным жанром. В период с 2010 по 2020 год эстетики приобрели широкую популярность на социальных платформах, которыми преимущественно пользуются люди юного возраста (Tumblr, Pinterest, TikTok).

Современный человек уделяет много времени социальным сетям и цифровому контенту в немСовременный человек уделяет много времени социальным сетям и цифровому контенту в нем
Современный человек уделяет много времени социальным сетям и цифровому контенту в нем. Фото: 1MI

В современном понимании, продиктованном влиянием интернета, понятие «эстетика» уже не является привычным для нас академическим термином из лексикона художников и искусствоведов. Интернет-эстетика показывает, как в современном цифровом пространстве формируется новый вид искусства, легко вписывающийся в нашу повседневную жизнь.

Помимо термина «эстетика» в Сети часто можно встретить понятие «кор» (от английского core — «ядро»). Это суть, ядро стиля, который выражается в определенных образах.

Какие бывают эстетики

Пройдемся по молодежным эстетикам, чтобы понять, что они собой представляют.

Tumblr Girl

Эстетика девушек с «Тамблера», имеющая много общего с гранжем. Яркие образы и музыка в стиле исполнительницы Lana Del Rey создают основу этого эстетического направления.

Фото в стиле tumblr girlФото в стиле tumblr girl
Фото в стиле tumblr girl. Фото: pinterest

Vaporwave

Вейпорвейв — эстетика, сочетающая в себе элементы поп-культуры и музыки прошлых лет. Эту эстетику составляют яркие цвета, неон, глитч и сэмплы лаунж-музыки. Многие усматривают в vaporwave-творчестве сатиру на общество потребления.

Такое изображение типично для vaporwave-эстетикиТакое изображение типично для vaporwave-эстетики
Такое изображение типично для vaporwave-эстетики. Фото: pinterest

Unicorn Trend

Яркий «стиль единорога» с радужными цветами и китчевыми подборками вещей, которые призваны привлечь максимум внимания к своему владельцу.

«Единороговая» эстетика — как можно больше розового, голубого и других мягких тонов«Единороговая» эстетика — как можно больше розового, голубого и других мягких тонов
«Единороговая» эстетика — как можно больше розового, голубого и других мягких тонов. Фото: pinterest

Dark Academia

Это в какой-то мере эстетика Гарри Поттера с готическими замками, старинной литературой, строгими нарядами и меланхолией.

Книги, кружева, готическая архитектура и мрачная атмосфера — это Dark academyКниги, кружева, готическая архитектура и мрачная атмосфера — это Dark academy
Книги, кружева, готическая архитектура и мрачная атмосфера — это Dark academy. Фото: pinterest

Cottagecore

Эстетика коттеджей, частного сектора. Задача этого кора — романтизация сельской жизни с помощью визуального контента.

Наивные и уютные фото загородного быта — cottagecoreНаивные и уютные фото загородного быта — cottagecore
Наивные и уютные фото загородного быта — cottagecore. Фото: pinterest

Goblincore

Эстетика, навеянная играми. Она фокусирует внимание на несовершенной красоте, будь то часть экосистемы или просто громоздкая подержанная вещь.

Goblincore — смесь из очаровательного и жутковатогоGoblincore — смесь из очаровательного и жутковатого
Goblincore — смесь из очаровательного и жутковатого. Фото: pinterest

Также существуют Soft Girl, E-Boy, Indie Kid, Fairycore, Barbiecore и великое множество других стилей и подстилей. В целом их можно назвать современной заменой старым добрым субкультурам. И преследуют они ту же цель: выделить своего последователя из толпы, показать его индивидуальность и отразить внутренний мир. Только если раньше это делалось через одежду и макияж, то сейчас через фото и видео.

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#Елена Гончарова#Общество#Мода#Соцсети#Все материалы авторов#Тренды
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