Что такое интернет-эстетики современной молодежи и как в них разбираться

Posted 3 сентября, 09:19
Published 3 сентября, 09:19
Modified 3 сентября, 09:19
Updated 3 сентября, 09:19
Интернет-эстетика — это визуальный стиль искусства, который часто сочетается с определенным музыкальным жанром. В период с 2010 по 2020 год эстетики приобрели широкую популярность на социальных платформах, которыми преимущественно пользуются люди юного возраста (Tumblr, Pinterest, TikTok).
В современном понимании, продиктованном влиянием интернета, понятие «эстетика» уже не является привычным для нас академическим термином из лексикона художников и искусствоведов. Интернет-эстетика показывает, как в современном цифровом пространстве формируется новый вид искусства, легко вписывающийся в нашу повседневную жизнь.
Помимо термина «эстетика» в Сети часто можно встретить понятие «кор» (от английского core — «ядро»). Это суть, ядро стиля, который выражается в определенных образах.
Пройдемся по молодежным эстетикам, чтобы понять, что они собой представляют.
Эстетика девушек с «Тамблера», имеющая много общего с гранжем. Яркие образы и музыка в стиле исполнительницы Lana Del Rey создают основу этого эстетического направления.
Вейпорвейв — эстетика, сочетающая в себе элементы поп-культуры и музыки прошлых лет. Эту эстетику составляют яркие цвета, неон, глитч и сэмплы лаунж-музыки. Многие усматривают в vaporwave-творчестве сатиру на общество потребления.
Яркий «стиль единорога» с радужными цветами и китчевыми подборками вещей, которые призваны привлечь максимум внимания к своему владельцу.
Это в какой-то мере эстетика Гарри Поттера с готическими замками, старинной литературой, строгими нарядами и меланхолией.
Эстетика коттеджей, частного сектора. Задача этого кора — романтизация сельской жизни с помощью визуального контента.
Эстетика, навеянная играми. Она фокусирует внимание на несовершенной красоте, будь то часть экосистемы или просто громоздкая подержанная вещь.
Также существуют Soft Girl, E-Boy, Indie Kid, Fairycore, Barbiecore и великое множество других стилей и подстилей. В целом их можно назвать современной заменой старым добрым субкультурам. И преследуют они ту же цель: выделить своего последователя из толпы, показать его индивидуальность и отразить внутренний мир. Только если раньше это делалось через одежду и макияж, то сейчас через фото и видео.
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