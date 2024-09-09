Обязательно купите эти тренчи на осень-2024: топ-6 актуальных моделей

Самый функциональный вариант — черный тренч классического кроя. Он сочетается буквально со всем, поэтому без него этой осенью не обойтись. Если черный плащ кажется слишком банальным решением, его всегда можно разнообразить, используя яркие аксессуары, обувь или украшения.