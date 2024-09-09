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Posted 9 сентября, 05:13

Published 9 сентября, 05:13

Modified 9 сентября, 05:13

Updated 9 сентября, 05:13

Обязательно купите эти тренчи на осень-2024: топ-6 актуальных моделей

Обязательно купите эти тренчи на осень-2024: топ-6 актуальных моделей

9 сентября 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney
Обязательно купите эти тренчи на осень-2024: топ-6 актуальных моделей
Тренч — то, без чего не получится обойтись осенью 2024 года. Рассказываем о самых горячих моделях нового сезона.

Оверсайз

Тренч свободного кроя — универсальный вариант, один из самых практичных и функциональных. В таком плаще можно будет ходить буквально до ноября, надевая под него теплые вязаные свитера.

Фото: pinterest.com

Минималистичный

Хит осени 2024 года — лаконичный тренч, без объемных и явно лишних декоративных деталей. Если плащ покажется чересчур простым и даже скучным, его всегда можно будет обыграть за счет интересной сумки, например объемной и декорированной, или головного убора.

Хит осени 2024 года — лаконичный тренч, без объемных и явно лишних декоративных деталейХит осени 2024 года — лаконичный тренч, без объемных и явно лишних декоративных деталей
Хит осени 2024 года — лаконичный тренч, без объемных и явно лишних декоративных деталей. Фото: pinterest.com

Серый

Определяясь с цветом тренча на осень 2024 года, остановите выбор на сером — это самый актуальный оттенок нового сезона. Отличным вариантом станет графитовый плащ, с которым можно будет сочетать аксессуары практически любых оттенков.

Определяясь с цветом тренча на осень 2024 года, остановите выбор на сером — это самый актуальный оттенокОпределяясь с цветом тренча на осень 2024 года, остановите выбор на сером — это самый актуальный оттенок
Определяясь с цветом тренча на осень 2024 года, остановите выбор на сером — это самый актуальный оттенок. Фото: pinterest.com

Клетчатый

Хочется приобрести на осень что-то элегантное и одновременно универсальное? Стилисты рекомендуют ориентироваться на плащи с принтами. Фавориты сезона — мелкая неброская клетка или изысканная гусиная лапка. Важное замечание: комбинировать такие плащи лучше с однотонной одеждой, чтобы образ не получился визуально перегруженным.

Стилисты рекомендуют ориентироваться на плащи с принтамиСтилисты рекомендуют ориентироваться на плащи с принтами
Стилисты рекомендуют ориентироваться на плащи с принтами. Фото: pinterest.com

Классика

Самый функциональный вариант — черный тренч классического кроя. Он сочетается буквально со всем, поэтому без него этой осенью не обойтись. Если черный плащ кажется слишком банальным решением, его всегда можно разнообразить, используя яркие аксессуары, обувь или украшения.

Самый функциональный вариант — черный тренч классического крояСамый функциональный вариант — черный тренч классического кроя
Самый функциональный вариант — черный тренч классического кроя. Фото: pinterest.com

Мягкий

Отличным вариантом на осень 2024 года станет тренч, выполненный из мягкой и уютной ткани. Такой плащ не сделает образ визуально более тяжелым — напротив, он будет покорять легкостью. Носить тренч можно и с джинсами, и с теплыми свитерами.

Отличным вариантом на осень 2024 года станет тренч, выполненный из мягкой и уютной тканиОтличным вариантом на осень 2024 года станет тренч, выполненный из мягкой и уютной ткани
Отличным вариантом на осень 2024 года станет тренч, выполненный из мягкой и уютной ткани. Фото: pinterest.com
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#Мария Казак#Осень#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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