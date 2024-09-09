Обязательно купите эти тренчи на осень-2024: топ-6 актуальных моделей

Posted 9 сентября, 05:13
Published 9 сентября, 05:13
Modified 9 сентября, 05:13
Updated 9 сентября, 05:13
Тренч свободного кроя — универсальный вариант, один из самых практичных и функциональных. В таком плаще можно будет ходить буквально до ноября, надевая под него теплые вязаные свитера.
Хит осени 2024 года — лаконичный тренч, без объемных и явно лишних декоративных деталей. Если плащ покажется чересчур простым и даже скучным, его всегда можно будет обыграть за счет интересной сумки, например объемной и декорированной, или головного убора.
Определяясь с цветом тренча на осень 2024 года, остановите выбор на сером — это самый актуальный оттенок нового сезона. Отличным вариантом станет графитовый плащ, с которым можно будет сочетать аксессуары практически любых оттенков.
Хочется приобрести на осень что-то элегантное и одновременно универсальное? Стилисты рекомендуют ориентироваться на плащи с принтами. Фавориты сезона — мелкая неброская клетка или изысканная гусиная лапка. Важное замечание: комбинировать такие плащи лучше с однотонной одеждой, чтобы образ не получился визуально перегруженным.
Самый функциональный вариант — черный тренч классического кроя. Он сочетается буквально со всем, поэтому без него этой осенью не обойтись. Если черный плащ кажется слишком банальным решением, его всегда можно разнообразить, используя яркие аксессуары, обувь или украшения.
Отличным вариантом на осень 2024 года станет тренч, выполненный из мягкой и уютной ткани. Такой плащ не сделает образ визуально более тяжелым — напротив, он будет покорять легкостью. Носить тренч можно и с джинсами, и с теплыми свитерами.
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