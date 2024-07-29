Как вернуть кухонным полотенцам чистоту с одной программой стирки

Если взять во внимание способ кипячения белья, то он не рекомендуется, поскольку горячая температура может повредить ткань и сделать ее менее прочной. Бывает, что проще выкинуть полотенце, заменив его на новое. Тем не менее, если вы привязаны к ним, коллекционируете или в принципе возражаете против регулярной замены, расскажем как всего одна программа и добавка стирального средства помогает продлить жизнь кухонным полотенцам.