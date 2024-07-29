Как вернуть кухонным полотенцам чистоту с одной программой стирки

Posted 29 июля, 10:38
Published 29 июля, 10:38
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Без кухонного полотенца не возможно представить себе жизнь, поскольку это один из важных помогаторов, который используется для вытирания рук и посуды. Однако, каждая хозяйка не раз задавалась вопросом, как вывести с них затхлый запах, с которым не справляется обычная стирка.
Если взять во внимание способ кипячения белья, то он не рекомендуется, поскольку горячая температура может повредить ткань и сделать ее менее прочной. Бывает, что проще выкинуть полотенце, заменив его на новое. Тем не менее, если вы привязаны к ним, коллекционируете или в принципе возражаете против регулярной замены, расскажем как всего одна программа и добавка стирального средства помогает продлить жизнь кухонным полотенцам.
Старайтесь часто стирать кухонные полотенца, в идеале после каждого использования, чтобы предотвратить скопление бактерий. Если вы просто вытираете руки — то закидывайте в стиральную машину каждые 2-3 дня. При этом необходимо иметь хороший запас полотенец, которые будут сменять друг друга и не дадут так быстро выйти из строя.
Не смешивайте во время стирки кухонные полотенца с другими предметами, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Стирать или замачивать их нужно строго отдельно от других вещей.
Большинство моющих средств удаляют бактерии и пятна при стандартном цикле стирки. Для того, чтобы качественно отстирать кухонные полотенца в стиральной машине используйте программу «хлопок» при температуре 60 градусов. Далее насыпьте прямо в барабан вместо стирального порошка кислородный отбеливатель, который хорошо справляется с большинством жирных пятен. Результат не заставит вас ждать — полотенца будут чистыми и приятно пахнуть.
По возможности сушите полотенца на воздухе под прямыми солнечными лучами. Это позволит ультрафиолетовым лучам продезинфицировать ткань естественным способом.
Если у вас все еще возникают проблемы со стойкими запахами и пятнами, вы можете попробовать в качестве последнего шага кипячение кухонных полотенец. Бросьте их в стиральную машину и постирайте при высокой температуре. Затем вскипятите немного воды в широкой кастрюле и положите в нее полотенца. При необходимости добавьте отбеливатель и периодически помешивайте в течение 10-15 минут. Достаньте ткань из кастрюли, дайте остыть и отожмите, повесив сушить на воздухе. Этот способ должен обеспечить безупречную чистоту.