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Posted 29 июля, 10:38

Published 29 июля, 10:38

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

Всего одна программа в стиральной машинке и ваши кухонные полотенца как новые

Как вернуть кухонным полотенцам чистоту с одной программой стирки

29 июля 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney
Всего одна программа в стиральной машинке и ваши кухонные полотенца как новые
Со временем затхлый запах появляется на всех кухонных полотенцах. Но зачем кипятить, натирать хозяйственным мылом и добавлять марганцовку, если со стиркой справляется всего одна программа стиральной машины?

Без кухонного полотенца не возможно представить себе жизнь, поскольку это один из важных помогаторов, который используется для вытирания рук и посуды. Однако, каждая хозяйка не раз задавалась вопросом, как вывести с них затхлый запах, с которым не справляется обычная стирка.

Если взять во внимание способ кипячения белья, то он не рекомендуется, поскольку горячая температура может повредить ткань и сделать ее менее прочной. Бывает, что проще выкинуть полотенце, заменив его на новое. Тем не менее, если вы привязаны к ним, коллекционируете или в принципе возражаете против регулярной замены, расскажем как всего одна программа и добавка стирального средства помогает продлить жизнь кухонным полотенцам.

4 рекомендации по уходу за кухонными полотенцами

1. Регулярная стирка

Старайтесь часто стирать кухонные полотенца, в идеале после каждого использования, чтобы предотвратить скопление бактерий. Если вы просто вытираете руки — то закидывайте в стиральную машину каждые 2-3 дня. При этом необходимо иметь хороший запас полотенец, которые будут сменять друг друга и не дадут так быстро выйти из строя.

2. Отдельная стирка

Не смешивайте во время стирки кухонные полотенца с другими предметами, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение. Стирать или замачивать их нужно строго отдельно от других вещей.

3. Горячая вода и кислородный отбеливатель

Большинство моющих средств удаляют бактерии и пятна при стандартном цикле стирки. Для того, чтобы качественно отстирать кухонные полотенца в стиральной машине используйте программу «хлопок» при температуре 60 градусов. Далее насыпьте прямо в барабан вместо стирального порошка кислородный отбеливатель, который хорошо справляется с большинством жирных пятен. Результат не заставит вас ждать — полотенца будут чистыми и приятно пахнуть.

Кислородный отбеливатель хорошо справляется с бактериями, которые вызывают неприятный запах у кухонных полотенецКислородный отбеливатель хорошо справляется с бактериями, которые вызывают неприятный запах у кухонных полотенец
Кислородный отбеливатель хорошо справляется с бактериями, которые вызывают неприятный запах у кухонных полотенец. Фото: 1MI

4. Сушить на воздухе

По возможности сушите полотенца на воздухе под прямыми солнечными лучами. Это позволит ультрафиолетовым лучам продезинфицировать ткань естественным способом.

Как кипятить кухонные полотенца

Если у вас все еще возникают проблемы со стойкими запахами и пятнами, вы можете попробовать в качестве последнего шага кипячение кухонных полотенец. Бросьте их в стиральную машину и постирайте при высокой температуре. Затем вскипятите немного воды в широкой кастрюле и положите в нее полотенца. При необходимости добавьте отбеливатель и периодически помешивайте в течение 10-15 минут. Достаньте ткань из кастрюли, дайте остыть и отожмите, повесив сушить на воздухе. Этот способ должен обеспечить безупречную чистоту.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Кухня#Пятна#Стирка#Домоводство#Полезные советы
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