Холодная или горячая? В какой воде лучше всего отстирываются пятна

Posted 13 июля, 13:12
Published 13 июля, 13:12
Modified 10 сентября, 03:49
Updated 10 сентября, 03:49
Каждая хозяйка сталкивается со стойкими пятнами, которые тяжело поддаются удалению. Для этих целей используются все виды порошков для стирки, начиная от домашних средств и заканчивая бытовой химией. Но на самом деле многое зависит также и от температуры воды.
По словам эксперта по чистоте Марии Муни из Truly Free Home холодная вода лучше всего подходит для удаления пятен от еды и напитков, например детского питания и соков.
«Холодная вода предотвращает впитывание пятен в одежду и дольше сохраняет внешний вид вещи, — рассказывает эксперт. — Кроме того, низкая температура бережно относится к цветной ткани, принтам, а также помогает предотвратить выцветание».
Для более глубоких пятен, таких как масло и жир, требуется горячая вода — 90 градусов. Она также подходит для сильно загрязненной одежды. Горячая температура способна растворить трудновыводимые пятна, которые могут остаться после стирки в холодной воде. Например, попробуйте перед основной стиркой подержать одежду с пятном под струей крана с горячей водой.
«Более высокие температуры воды помогают удалить стойкие запахи, поэтому если пятно оставляет после себя неприятный запах, попробуйте постирать вещь в горячей воде», — советует Марии Муни.
Если вы не уверены в какой воде стирать одежду, в горячей или холодной, стоит выбирать теплую, 30-40 градусов.
«Если вы выбираете между удалением пятна и сохранностью одежды, используйте программу стирки в теплой воде, — предлагает Марии Муни. — Она идеально подходит для ежедневных пятен и большинства тканей».
Перед основной стиркой Мария рекомендует сначала почистить пятно, чтобы оно не попало на другие ткани:
«Чем дольше пятно находится на ткани, тем сложнее оно подается удалению. Если локальное загрязнение обработать заранее, есть вероятность что шансы что при стирке оно удалиться полностью».
Прежде чем купить готовый пятновыводитель, есть домашнее средство, которое выводит пятна не хуже бытовой химии. Смешайте в бутылочке с распылителем в равных частях уксус с перекисью водорода. Добавьте несколько капель жидкого мыла для мытья посуды, слегка взболтайте, и у вас готов домашний пятновыводитель.
Самое вредное пятно из всех — следы от красного вина. Для его удаления следует сначала полить пятно белым уксусом, это нейтрализует красный цвет. Затем полейте или посыпьте пятно универсальным пятновыводителем, прежде чем стирать одежду горячей воде. При необходимости повторите процедуру.
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