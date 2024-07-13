Холодная или горячая? В какой воде лучше всего отстирываются пятна

Какие пятна можно стирать в холодной воде Какие пятна можно стирать в горячей воде Если вы не уверены — стирайте в теплой воде Рецепт домашнего пятновыводителя своими руками Как вывести пятно от вина в домашних условиях?

Эффективность удаления пятен зависит не только от средства для стирки, но и от температуры воды. Эксперт рассказал, какие пятна лучше отстирываются в горячей, а какие в холодной воде. Вы также узнаете как сделать пятновыводитель своими руками всего из 3 простых ингредиентов, которые есть у вас дома.