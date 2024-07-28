Необычные способы использования мыла в быту: советы по домашней химии

Втирание мыла в петли также может временно исправить скрипучие двери и даже починить вечно застревающие и заклинивающие ящики комода. Для этого проведите брусочком по боковым направляющим и на некоторое время вы забудете о свое проблеме. У вас на сумке или одежде тугая молния, которая плохо расстегивается? Потрите бруском вверх и вниз по зубьям и попробуйте еще раз расстегнуть замок.