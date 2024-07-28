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Posted 28 июля, 18:02

Published 28 июля, 18:02

Modified 16 октября, 20:36

Updated 16 октября, 20:36

7 удивительных применений мыла в быту

Необычные способы использования мыла в быту: советы по домашней химии

28 июля 2024, 18:02
Фото: 1MI
7 удивительных применений мыла в быту
Банное мыло не только очищает кожу, но и помогает решить некоторые проблемы по дому.

Рассказываем, как домохозяйки используют это средство с умом.

1. Отпугиватель вредителей

Сильно пахнущее банное мыло может помочь предотвратить появление в доме клопов, грызунов и других нежелательных насекомых, которые бояться сильный аромат. Поскольку они обладают обостренным обонянием, то постараются избегать особо пахнущие места.

  • Используйте терку, чтобы настругать мыло и рассыпьте стружки в тех местах, где обычно появляются вредители.
  • В качестве альтернативы положите кусок мыла в мешочек из органзы и повесьте его там, где собираются насекомые.

2. Свежий запах

Смело используйте мыло в доме или машине, чтобы устранить затхлый запах:

  • Повесьте или разместите пакетики с мылом из органзы в шкафах и ящиках комода, чтобы освежить одежду.
  • Положите по одному кусочку на дно корзины для белья или мусорного ведра, чтобы скрыть неприятные запахи.
  • Положите мыло на ночь в потную обувь, чтобы нейтрализовать аромат.
  • Для того же эффекта используйте мыло для спортивных сумок или редко используемых чемоданов.
  • Положите мыло под сидения в машине, чтобы она пахла как новая.

3. Вместо кондиционера для белья

Если во время загрузки стиральной машины добавить немного мыльной стружки сильно пахнущего банного мыла к моющему средству, вы поразитесь тому, как восхитительно будут пахнуть одежда, полотенца и простыни, когда они постираются. Мыло также может помочь вывести пятна, особенно жирные или комбинированные, например, от макияжа и пота. Перед стиркой предварительно обработайте одежду, втирая кусочек непосредственно в загрязненный участок.

Мыло вместо кондиционера для бельяМыло вместо кондиционера для белья
Мыло вместо кондиционера для белья. Фото: Изображение Midjourney

4. Для дверей и ящиков

Втирание мыла в петли также может временно исправить скрипучие двери и даже починить вечно застревающие и заклинивающие ящики комода. Для этого проведите брусочком по боковым направляющим и на некоторое время вы забудете о свое проблеме. У вас на сумке или одежде тугая молния, которая плохо расстегивается? Потрите бруском вверх и вниз по зубьям и попробуйте еще раз расстегнуть замок.

5. Залатайте небольшую дыру в стене

При небольших повреждениях в стене, например, крошечных отверстий от гвоздей, вам может придти на помощь не шпаклевка, на которую нужно тратит деньги, а простой кусок мыла. Пройдите бруском по отверстию несколько раз, пока его не перестанет быть видно. При необходимости подкрасьте его краской.

6. Защитите зеркала от запотевания

Проведите брусочком по всей поверхности зеркала в ванной, а затем протрите его сухой мягкой тканью. Этот простой трюк позволит избежать запотевания в ванной комнате после принятия горячего душа.

7. Создайте самодельную подушечку для булавок

Этот лайфхак больше пригодится мастерам, имеющим дело с шитьем. Если вы обернете кусок мыла толстой тканью, сделав игольницу, а затем проткнете их булавками и иголками, они смогут легче проходить сквозь ткань.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Идеи#Домоводство#Полезные советы#Мыло
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