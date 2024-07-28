Необычные способы использования мыла в быту: советы по домашней химии

Posted 28 июля, 18:02
Published 28 июля, 18:02
Modified 16 октября, 20:36
Updated 16 октября, 20:36
Рассказываем, как домохозяйки используют это средство с умом.
Сильно пахнущее банное мыло может помочь предотвратить появление в доме клопов, грызунов и других нежелательных насекомых, которые бояться сильный аромат. Поскольку они обладают обостренным обонянием, то постараются избегать особо пахнущие места.
Смело используйте мыло в доме или машине, чтобы устранить затхлый запах:
Если во время загрузки стиральной машины добавить немного мыльной стружки сильно пахнущего банного мыла к моющему средству, вы поразитесь тому, как восхитительно будут пахнуть одежда, полотенца и простыни, когда они постираются. Мыло также может помочь вывести пятна, особенно жирные или комбинированные, например, от макияжа и пота. Перед стиркой предварительно обработайте одежду, втирая кусочек непосредственно в загрязненный участок.
Втирание мыла в петли также может временно исправить скрипучие двери и даже починить вечно застревающие и заклинивающие ящики комода. Для этого проведите брусочком по боковым направляющим и на некоторое время вы забудете о свое проблеме. У вас на сумке или одежде тугая молния, которая плохо расстегивается? Потрите бруском вверх и вниз по зубьям и попробуйте еще раз расстегнуть замок.
При небольших повреждениях в стене, например, крошечных отверстий от гвоздей, вам может придти на помощь не шпаклевка, на которую нужно тратит деньги, а простой кусок мыла. Пройдите бруском по отверстию несколько раз, пока его не перестанет быть видно. При необходимости подкрасьте его краской.
Проведите брусочком по всей поверхности зеркала в ванной, а затем протрите его сухой мягкой тканью. Этот простой трюк позволит избежать запотевания в ванной комнате после принятия горячего душа.
Этот лайфхак больше пригодится мастерам, имеющим дело с шитьем. Если вы обернете кусок мыла толстой тканью, сделав игольницу, а затем проткнете их булавками и иголками, они смогут легче проходить сквозь ткань.