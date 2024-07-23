Волшебная специя, которая оживляет орхидеи и другие комнатные растения

Posted 23 июля, 12:12
Published 23 июля, 12:12
Modified 10 сентября, 04:21
Updated 10 сентября, 04:21
Корица — эта распространенная кухонная специя, которая помогает нежным и капризным орхидеям справиться с загниванием корней и возвращает им жизненную силу. Являясь природным фунгицидом, она обладает антибактериальным свойством и защищает растения от грибка и плесени — двух факторов, которые могут ухудшить состояние домашнего цветка. К тому же, её аромат, который мы часто используем для кофе, очень не любят вредители.
Канал Из жизни орхидей поделился этим простым лайфхаком, который должен знать каждый цветовод.
Вы можете использовать этот метод и для других растений, которые могут страдать от загнивания корневой системы.
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