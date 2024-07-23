Волшебная специя, которая оживляет орхидеи и другие комнатные растения

Корица — эта распространенная кухонная специя, которая помогает нежным и капризным орхидеям справиться с загниванием корней и возвращает им жизненную силу. Являясь природным фунгицидом, она обладает антибактериальным свойством и защищает растения от грибка и плесени — двух факторов, которые могут ухудшить состояние домашнего цветка. К тому же, её аромат, который мы часто используем для кофе, очень не любят вредители.