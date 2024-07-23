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Posted 23 июля, 12:12

Published 23 июля, 12:12

Modified 10 сентября, 04:21

Updated 10 сентября, 04:21

Волшебная специя, которая оживляет орхидеи и другие комнатные растения

Волшебная специя, которая оживляет орхидеи и другие комнатные растения

23 июля 2024, 12:12
Фото: 1MI
Секрет в одной простой специи, которая является чудом, спасая цветущие растения.

Корица — эта распространенная кухонная специя, которая помогает нежным и капризным орхидеям справиться с загниванием корней и возвращает им жизненную силу. Являясь природным фунгицидом, она обладает антибактериальным свойством и защищает растения от грибка и плесени — двух факторов, которые могут ухудшить состояние домашнего цветка. К тому же, её аромат, который мы часто используем для кофе, очень не любят вредители.

Канал Из жизни орхидей поделился этим простым лайфхаком, который должен знать каждый цветовод.

Рассказываем, как использовать молотую корицу, чтобы оживить орхидеи

  • Шаг 1. Хорошо полейте пораженное растение и через пару дней пересадите его, удалив больные корни. Чтобы определить, какие корни поражены, достаточно взглянуть на их цвет, так как они обычно коричневые, черные, сухие или прямые, источающий неприятный запах.
  • Шаг 2. Теперь продезинфицируйте корни корицей. Те, на которых есть порез, попробуйте натереть небольшим количеством молотой корицы.
  • Шаг 3. Пришло время снова посадить орхидею: добавьте свежий субстрат и правильно расположите корни. Держите растение за основу и слегка поворачивайте, пока корни не станут спиральными.
  • Шаг 4. Положите сверху еще субстрата, а затем посыпьте его молотой корицей. Теперь вам просто нужно будет немного подождать и вы увидите, как она постепенно снова оживет.

Вы можете использовать этот метод и для других растений, которые могут страдать от загнивания корневой системы.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Комнатные растения#Уход за растениями#Домоводство#Полезные советы#Орхидея
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