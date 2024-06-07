«Лентяй», «грязнуля», «умница»: как ярлыки влияют на развитие личности ребенка

Ярлыками принято называть не только негативную оценку личности, но и положительную. Причем нежелательным является применение обоих типов ярлыков. Многие психологи в своих трудах отмечают, что постоянные негативные оценки успеваемости ребенка со стороны людей, являющихся для него авторитетом, могут повлиять на его восприятие самого себя. То есть повторяющиеся фразы в адрес несовершеннолетнего наподобие «ты вечно делаешь все не так!» или «и в кого ты такой ленивый?» могут привести к развитию у него чувства неполноценности.