«Лентяй», «грязнуля», «умница»: как ярлыки влияют на развитие личности ребенка

Posted 7 июня, 12:27
Published 7 июня, 12:27
Modified 10 сентября, 01:55
Updated 10 сентября, 01:55
Ярлыками принято называть не только негативную оценку личности, но и положительную. Причем нежелательным является применение обоих типов ярлыков. Многие психологи в своих трудах отмечают, что постоянные негативные оценки успеваемости ребенка со стороны людей, являющихся для него авторитетом, могут повлиять на его восприятие самого себя. То есть повторяющиеся фразы в адрес несовершеннолетнего наподобие «ты вечно делаешь все не так!» или «и в кого ты такой ленивый?» могут привести к развитию у него чувства неполноценности.
Что касается позитивных ярлыков, то с ними тоже все непросто. Например, ребенок, который все время слышит слова «способный», «умный», «талантливый», может в конечном итоге испытывать страх неудачи и быть более склонным к разочарованию и стрессам.
Психологи сравнивают навешивание ярлыков со стигматизацией. То есть ребенок, который однажды получил ярлык «неряха», будет ожидать от себя соответствующих действий и поступков.
Вот почему, помня о большом влиянии своих слов, важно избегать оценок личности. А донести до ребенка нужную мысль можно и другими фразами, которые не повлияют на его психологическое формирование.
Вместо того чтобы ругать подростка: «Грязнуля, посмотри, что творится в твоей комнате!», скажите ему о том, что он должен содержать в чистоте свое личное пространство. Примерно так: «Постарайся прибраться в своей комнате, я уверена, ты справишься». Вместо фразы «ты очень талантливый» можно сказать: «Я вижу, что тебе нравится рисовать. Может быть, тебе купить новые кисти и краски?»
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