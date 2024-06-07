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Posted 7 июня, 12:27

Published 7 июня, 12:27

Modified 10 сентября, 01:55

Updated 10 сентября, 01:55

«Лентяй», «грязнуля», «умница»: как ярлыки влияют на развитие личности ребенка

«Лентяй», «грязнуля», «умница»: как ярлыки влияют на развитие личности ребенка

7 июня 2024, 12:27
Фото: Изображение Midjourney
«Лентяй», «грязнуля», «умница»: как ярлыки влияют на развитие личности ребенка
То, как взрослые называют детей, напрямую влияет на формирование их личности. Давая им качественную характеристику такими словами, как «ленивый» или «способный», мы, по сути, навешиваем ярлыки на сына или дочь. Хорошо это или плохо?

Влияние ярлыков на развитие

Ярлыками принято называть не только негативную оценку личности, но и положительную. Причем нежелательным является применение обоих типов ярлыков. Многие психологи в своих трудах отмечают, что постоянные негативные оценки успеваемости ребенка со стороны людей, являющихся для него авторитетом, могут повлиять на его восприятие самого себя. То есть повторяющиеся фразы в адрес несовершеннолетнего наподобие «ты вечно делаешь все не так!» или «и в кого ты такой ленивый?» могут привести к развитию у него чувства неполноценности.

Что касается позитивных ярлыков, то с ними тоже все непросто. Например, ребенок, который все время слышит слова «способный», «умный», «талантливый», может в конечном итоге испытывать страх неудачи и быть более склонным к разочарованию и стрессам.

Психологи сравнивают навешивание ярлыков со стигматизацией. То есть ребенок, который однажды получил ярлык «неряха», будет ожидать от себя соответствующих действий и поступков.

Психологи сравнивают навешивание ярлыков со стигматизациейПсихологи сравнивают навешивание ярлыков со стигматизацией
Психологи сравнивают навешивание ярлыков со стигматизацией. Фото: Изображение Midjourney

Что говорить, а чего лучше не надо

Вот почему, помня о большом влиянии своих слов, важно избегать оценок личности. А донести до ребенка нужную мысль можно и другими фразами, которые не повлияют на его психологическое формирование.

Вместо того чтобы ругать подростка: «Грязнуля, посмотри, что творится в твоей комнате!», скажите ему о том, что он должен содержать в чистоте свое личное пространство. Примерно так: «Постарайся прибраться в своей комнате, я уверена, ты справишься». Вместо фразы «ты очень талантливый» можно сказать: «Я вижу, что тебе нравится рисовать. Может быть, тебе купить новые кисти и краски?»

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#Общество#Все материалы авторов#Психология
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