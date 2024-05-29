Актриса Екатерина Волкова опубликовала кадры в платье-комбинации (фото, 18+)

Как сообщает lady.mail.ru, на фото актриса сидит на полу рядом с фортепиано. Из одежды на ней — платье-комбинация молочного цвета, которое украшено вставками из кружева. Разрез платья оголил ноги Екатерины, которые поражают стройностью. Образ дополнили простая прическа и скромный макияж. При этом отмечается, что недавно актриса снова стала бабушкой, — у ее дочери родился второй сын.