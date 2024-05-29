newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая, 12:49

Published 29 мая, 12:49

Modified 9 сентября, 23:59

Updated 9 сентября, 23:59

Актриса Екатерина Волкова опубликовала кадры в платье-комбинации (фото, 18+)

Актриса Екатерина Волкова опубликовала кадры в платье-комбинации (фото, 18+)

29 мая 2024, 12:49
Фото: соцсети
Актриса Екатерина Волкова, которой исполнилось пятьдесят лет, поделилась с поклонниками кадрами с фотосессии, на которых видно, что она в прекрасной форме.

Как сообщает lady.mail.ru, на фото актриса сидит на полу рядом с фортепиано. Из одежды на ней — платье-комбинация молочного цвета, которое украшено вставками из кружева. Разрез платья оголил ноги Екатерины, которые поражают стройностью. Образ дополнили простая прическа и скромный макияж. При этом отмечается, что недавно актриса снова стала бабушкой, — у ее дочери родился второй сын.

Читайте также:
Джаред Лето снялся для нового выпуска Vogue в «голой» водолазке (фото, 18+)Дженнифер Гарнер прокомментировала слухи о разводе своего бывшего супруга с Джей ЛоЛерчек, Нюша, Алсу: громкие разводы знаменитостей в 2024 году
#Знаменитости#Стройность#18+#Все материалы авторов#Бабушка#Актриса#Макияж#Екатерина Волкова
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика