Джаред Лето снялся для нового выпуска Vogue в «голой» водолазке (фото, 18+)

Posted 29 мая, 12:45
Published 29 мая, 12:45
Modified 9 сентября, 23:59
Updated 9 сентября, 23:59
Как сообщает lady.mail.ru, для съемок певца был выбран традиционно эпатажный образ: «голый» топ, брюки клеш и черный жакет. В качестве аксессуаров — брошь и ожерелье из жемчуга. Недавно снимки были опубликованы в социальных сетях журнала Vogue.
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