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Posted 29 мая, 12:45

Published 29 мая, 12:45

Modified 9 сентября, 23:59

Updated 9 сентября, 23:59

Джаред Лето снялся для нового выпуска Vogue в «голой» водолазке (фото, 18+)

29 мая 2024, 12:45
Джаред Лето, которому исполнилось пятьдесят два года, не перестает радовать поклонников прекрасным внешним видом. Недавно он снялся для нового выпуска журнала Vogue в очень стильном образе.

Как сообщает lady.mail.ru, для съемок певца был выбран традиционно эпатажный образ: «голый» топ, брюки клеш и черный жакет. В качестве аксессуаров — брошь и ожерелье из жемчуга. Недавно снимки были опубликованы в социальных сетях журнала Vogue.

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