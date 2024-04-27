Поклонники Кэтрин Зеты-Джонс сказали, что её дочь красивее матери

Posted 27 апреля, 12:07
Published 27 апреля, 12:07
Modified 9 сентября, 22:23
Updated 9 сентября, 22:23
Публике наряд понравился, более того, многие отметили, что выглядит в нём юная Кэрис лучше матери. Сама же Кэтрин Зета-Джонс нисколько на это не обиделась, она написала в соцсети, что её дочь заслуживает восхищения, пишет starhit.ru.
Актриса также написала, что 21 год с удовольствием смотрела, как хорошеет дочь, которая в конце концов стала «невероятной» женщиной. 54-летняя Кэтрин отметила, что благодаря дочери дорожит каждым днём своей жизни.
Примечательно, что многие пользователи в интернете обратили внимание на сходство матери и дочери. Комментаторы написали множество комплиментов как самой девушке, так и её матери, отметив, что гены значат очень много.
Напомним, Кэрис родилась в 2003 году. Перед этим у звёздной пары (Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас) родился сын Дилан. В её браке с Дугласом, по словам актрисы, были довольно тяжёлые моменты. Особенно когда у супруга выявили рак горла. Она заявила, что это испытание было крайне тяжёлым.
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