Поклонники Кэтрин Зеты-Джонс сказали, что её дочь красивее матери

Напомним, Кэрис родилась в 2003 году. Перед этим у звёздной пары (Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас) родился сын Дилан. В её браке с Дугласом, по словам актрисы, были довольно тяжёлые моменты. Особенно когда у супруга выявили рак горла. Она заявила, что это испытание было крайне тяжёлым.