Телеведущая Ида Галич представила своего нового бойфренда

Posted 8 апреля, 12:54
Published 8 апреля, 12:54
Modified 9 сентября, 21:30
Updated 9 сентября, 21:30
Было известно только, что они одного возраста и возлюбленный звезды является предпринимателем. Однако не так давно Ида Галич опубликовала в социальных сетях несколько видео, на которых есть ее новый возлюбленный. Ролики звезда разместила в честь 6 месяцев их отношений, пишет kp.ru.
Молодого человека Иды на видео видно со спины: она нежно гладит его по длинным вьющимся волосам. Блогер в комментарии к публикации написала, что сегодня ровно 6 месяцев, как она и новый возлюбленный оказались в одном кафе и подруги уговорили мужчину выпить немного коньяка. Она отметила, что не время еще говорить громкие слова, но она с удовольствием уже шесть месяцев гладит его волосы.
В социальных сетях пользователи выяснили, что избранника Галич зовут Олег Ледвич, он предприниматель, путешественник и яхтсмен. На данный момент мужчина является одним из владельцев предприятия, которое специализируется на монтаже промышленного оборудования и машин. В соответствии с открытыми данными, два года назад доход предприятия составил восемьдесят два миллиона рублей. При этом семья у молодого человека тоже состоятельная: его отец является управляющим частной сетью городских катков, которые находятся в разных районах Москвы.
В одной из бесед с представителями средств массовой информации Ида опровергла информацию о том, что ее избранник миллионер, как об этом пишут в социальных сетях. По ее словам, мужчина много работает, хорошо зарабатывает, но не является олигархом. При этом ранее он уже состоял в браке, в котором родился ребенок. Сейчас мужчина в разводе. Сама Галич также уже была в браке, в котором у нее родился сын. Развелась пара 4 года назад.
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