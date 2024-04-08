Телеведущая Ида Галич представила своего нового бойфренда

В одной из бесед с представителями средств массовой информации Ида опровергла информацию о том, что ее избранник миллионер, как об этом пишут в социальных сетях. По ее словам, мужчина много работает, хорошо зарабатывает, но не является олигархом. При этом ранее он уже состоял в браке, в котором родился ребенок. Сейчас мужчина в разводе. Сама Галич также уже была в браке, в котором у нее родился сын. Развелась пара 4 года назад.