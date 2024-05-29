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Posted 29 мая, 12:41

Published 29 мая, 12:41

Modified 9 сентября, 23:59

Updated 9 сентября, 23:59

Дженнифер Гарнер прокомментировала слухи о разводе своего бывшего супруга с Джей Ло

Дженнифер Гарнер прокомментировала слухи о разводе своего бывшего супруга с Джей Ло

29 мая 2024, 12:41
Фото: соцсети
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер прожили в браке тринадцать лет и за это время стали родителями троих детей. После развода Аффлек женился на Дженнифер Лопес, от которой, по слухам, сейчас ушел.

Как пишет starhit.ru, Аффлек и Гарнер развелись в 2015 году. Причиной расставания, по признанию самого актера, стала его алкогольная зависимость. По его словам, алкоголизм создавал большие проблемы в отношениях. Однако бывшим супругам удалось сохранить приятельские отношения, а также Бен не забывал про своих детей, с которыми поддерживал тесное общение и после свадьбы с известной актрисой и исполнительницей Дженнифер Лопес. Сейчас источники утверждают, что пара готовится к разводу. Знакомые Гарнер утверждают, что она очень сопереживает Бену и желает ему счастья. Для нее важно, чтобы он был счастлив, чтобы оставаться хорошим отцом для их детей.

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#Дети#Знаменитости#Развод#Все материалы авторов#Родители#Дженнифер Гарнер#Бен Аффлек
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