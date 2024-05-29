Дженнифер Гарнер прокомментировала слухи о разводе своего бывшего супруга с Джей Ло

Как пишет starhit.ru, Аффлек и Гарнер развелись в 2015 году. Причиной расставания, по признанию самого актера, стала его алкогольная зависимость. По его словам, алкоголизм создавал большие проблемы в отношениях. Однако бывшим супругам удалось сохранить приятельские отношения, а также Бен не забывал про своих детей, с которыми поддерживал тесное общение и после свадьбы с известной актрисой и исполнительницей Дженнифер Лопес. Сейчас источники утверждают, что пара готовится к разводу. Знакомые Гарнер утверждают, что она очень сопереживает Бену и желает ему счастья. Для нее важно, чтобы он был счастлив, чтобы оставаться хорошим отцом для их детей.