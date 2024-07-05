8 лучших натуральных оттенков волос по версии колористов

Posted 5 июля, 11:25
Published 5 июля, 11:25
Modified 10 сентября, 03:32
Updated 10 сентября, 03:32
«Если вы хотите вернуть естественный цвет волос, взгляните на свои детские фотографии. Но учтите, что цвет волос у детей, как правило, более мягкий и пастельный», — объясняет знаменитый стилист по волосам Пол Кучинелло.
Выбирайте цвет эспрессо, если у вас очень светлый или, наоборот, очень темный цвет глаз. Главное, по словам Кучинелло, убедиться, что оттенок не граничит с черным, а являет собой версию очень насыщенного кофе.
Этот цвет является классическим и подходит для различных оттенков кожи. Если ваш природный каштановый не столь яркий и вы хотите немного яркости, то это хороший вариант преобразиться.
Пол Кучинелло предлагает выбирать этот цвет волос тем, кто хочет стать брюнеткой, но не хочет уйти при этом в мрачный темный.
«Более светлые оттенки коричневого, такие как молочный шоколад, создаются путем легкого осветления основного цвета, что приводит к более пастельному варианту», — говорит он.
«Каштановый цвет отлично подходит для смугловатых девушек», — говорит Кучинелло.
Что замечательно в этом оттенке, так это то, что вы можете добиться его без окрашивания, с помощью балаяжа.
Тонкая грань между темно- и светло-коричневым — это и есть карамельный оттенок.
«Этот цвет идеально подходит для брюнеток, которые поэтапно идут к светлому оттенку волос», — говорит стилист.
По словам Кучинелло, правильный медный цвет — это теплый оттенок с преобладанием красного пигмента. В идеале должен получиться цвет, который никто не заподозрит в искусственности.
«Естественный золотисто-русый цвет может получиться у темно-русых блондинок, которые много времени провели на солнце. Этот цвет завораживает», — говорит Кучинелло.
Как уверяет мастер, в Голливуде окрашивание в золотистый блонд является высшим пилотажем.
«Настоящий клубничный блонд — это самый бледный медный оттенок, наложенный на светлые волосы. Он придает волосам мерцание, о котором большинство блондинок могут только мечтать», — считает специалист.
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